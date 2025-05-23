Mleko – które jest najlepsze? Mleko z butelki, kartonu, UHT czy od krowy Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER/EN

Idziesz do sklepu tylko po mleko. A na półkach: mleko w plastikowej butelce, mleko w kartonie, mleko UHT, a może nawet ekologiczne mleko w szklanej butelce albo mleko z rynku "prosto od krowy". I co wybrać? Wyjaśniamy, które jest najzdrowsze, które najbezpieczniejsze, a którego lepiej unikać.

W lodówkach Polaków znaleźć można dziś całe spektrum jego wersji: od surowego mleka prosto od krowy, przez mleko UHT, aż po pasteryzowane, ekologiczne czy butelkowane. Różnią się nie tylko opakowaniem i smakiem, ale też sposobem przetwarzania, terminem przydatności, a nawet wpływem na zdrowie.

W dobie coraz większej świadomości konsumenckiej i trendów prozdrowotnych warto zadać sobie pytanie: które mleko jest naprawdę najlepsze? Jak długo możemy je przechowywać po otwarciu? I czy "świeże" zawsze znaczy "zdrowsze"? Sprawdźmy.

Mleko prosto od krowy (surowe mleko)

To najbardziej naturalna forma mleka – niepasteryzowana, nieskażona przemysłową obróbką. Zawiera enzymy, bakterie probiotyczne i pełne spektrum składników odżywczych. Dla wielu smakoszy – najlepsze, bo najbardziej autentyczne.

Ale uwaga: to mleko niesie za sobą ryzyko. Bez pasteryzacji może zawierać groźne bakterie, jak Salmonella, Listeria czy E. coli. Dlatego jego sprzedaż w wielu krajach, także w Polsce, jest ściśle regulowana. Najczęściej kupisz je bezpośrednio od rolnika lub w lokalnych mlekomatach.

Czas przechowywania po otwarciu: maksymalnie 24 godziny w lodówce – szybko się psuje i kwaśnieje.

Dla kogo? Dla osób, które mają zaufane źródło i chcą postawić na maksymalną naturalność – z pełną świadomością ryzyka.

Mleko UHT (Ultra High Temperature)

To mleko, które przeszło błyskawiczną obróbkę cieplną – podgrzewane jest do 135–150°C przez kilka sekund. Taki zabieg zabija wszystkie bakterie i przedłuża trwałość produktu nawet do kilku miesięcy bez potrzeby chłodzenia przed otwarciem.

Choć mleko UHT jest wygodne, traci część witamin (np. B12, C) oraz enzymów. Jego smak może być delikatnie "gotowany" lub "kartonowy". Dla wielu to cena za wygodę i bezpieczeństwo.

Czas przechowywania po otwarciu: 3–5 dni w lodówce.

Dla kogo? Dla osób, które nie piją mleka codziennie lub chcą mieć zapas w szafce. Idealne do kawy, gotowania, do pracy czy szkoły.

Mleko pasteryzowane (np. w kartonie)

Pasteryzacja to delikatniejsza metoda niż UHT – mleko podgrzewa się do 72–75°C przez kilkanaście sekund. Dzięki temu większość bakterii zostaje zniszczona, a jednocześnie zachowuje się lepszy smak i więcej wartości odżywczych.

Mleko pasteryzowane dostępne jest zwykle w lodówkach sklepowych, z krótszym terminem przydatności. Jest kompromisem między naturalnością a bezpieczeństwem.

Czas przechowywania po otwarciu: 3–5 dni w lodówce.

Dla kogo? Dla tych, którzy cenią smak zbliżony do mleka "od krowy", ale chcą uniknąć ryzyka związanego z surowym mlekiem.

Mleko w butelce (szklanej lub plastikowej)

Forma opakowania to nie tylko kwestia wygody, ale też ekologii i... smaku. Mleko w szklanej butelce lepiej zachowuje świeżość i nie reaguje z plastikiem. Często to także wybór bardziej ekologiczny – butelki są zwrotne i można je wielokrotnie wykorzystywać.

Z kolei plastikowe butelki są lekkie i praktyczne – często wykorzystywane do mleka świeżego lub UHT. Warto jednak pamiętać, że materiał opakowania może wpływać na jakość mleka, zwłaszcza przy długim przechowywaniu.

Czas przechowywania po otwarciu: 3–5 dni w lodówce, w zależności od rodzaju mleka.

Dla kogo? Dla tych, którym zależy na wygodzie lub chcą ograniczyć użycie plastiku.

Które mleko warto wybrać?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi – wszystko zależy od Twoich potrzeb i stylu życia.

Surowe mleko to wybór dla świadomych konsumentów szukających "żywego" produktu – ale tylko ze sprawdzonego źródła. UHT to wygoda, bezpieczeństwo i długi termin – choć kosztem smaku. Pasteryzowane to złoty środek – smaczne, bezpieczne i względnie świeże. Mleko w szklanej butelce to ukłon w stronę ekologii i tradycji.

Jedno jest pewne – niezależnie od wyboru, zawsze przechowuj mleko po otwarciu w lodówce i nie przekraczaj terminu przydatności.