Botoks – 5 mitów, w które większość z nas wierzy. Straszą teorią maski Fot. FOT. DAMIAN KRAMSKI / Agencja Wyborcza.pl

Botoks to nadal temat, wokół którego krąży mnóstwo mitów. Wystarczy chwila rozmowy z "ciocią ekspertką" albo kilka minut na forum internetowym i już masz w głowie obraz sparaliżowanej twarzy, która nie wyraża emocji, a do tego... nie może polecieć na wakacje. A prawda jest zupełnie inna. Jaka?

REKLAMA

Na szczęście z pomocą przychodzi dr Monika – Medycyna Estetyczna, która w swoich filmikach (m.in. "Nadal w to wierzysz po botoksie?") obala te mity z gracją i wiedzą. Sprawdźmy więc, jakie "strachy na lachy" krążą o botoksie – i czemu nie warto im wierzyć.

Botoks – 5 mitów, w które większość z nas wierzy. Straszą teorią maski

1. "Nie lataj samolotem po botoksie!"

Jak mówi dr Monika, "mit o nielataniu wziął się stąd, że rzekoma różnica ciśnień mogłaby przemieścić botoks, co absolutnie nie jest prawdą". Toksyna botulinowa po podaniu zaczyna działać niemal natychmiast – trafia dokładnie tam, gdzie powinna, i nie zamierza "zwiedzać" twojego organizmu. Jeśli więc planujesz weekendowy wypad do Barcelony dzień po zabiegu – śmiało, pakuj walizkę.

REKLAMA

2. "Botoks zostaje w organizmie na zawsze"

To jeden z mitów, który brzmi groźnie, ale zupełnie mija się z prawdą. W rzeczywistości botoks (czyli toksyna botulinowa) jest związkiem białkowym, który ulega rozkładowi w organizmie.

Działa tylko lokalnie i tylko przez określony czas – zwykle 3–6 miesięcy. Co więcej, nie gromadzi się w organizmie i nie zostawia "śladu". Dr Monika świetnie tłumaczy to w filmiku "Botoks niszczy wątrobę?" – odpowiedź brzmi: nie niszczy, nie kumuluje się, nie "zostaje na wieki". Uff!

3. "Nie schylaj się, bo botoks się przemieści"

REKLAMA

Jeśli toksyna miałaby się "przemieszczać", to pod wpływem grawitacji powinna się po prostu... zsunąć w dół. A to oznaczałoby, że osoby stojące mają większe ryzyko przemieszczania niż leżące, prawda?

Na szczęście to tylko kolejna bujda. Jak wskazała doktor Monika, "botoks działa bardzo szybko – trafia do pęcherzyków synaptycznych i zaczyna blokować przewodnictwo nerwowe w kilka minut". Nie czeka na okazję, by wędrować po organizmie. Schylanie? Spokojnie możesz zawiązać buta.

4. "Nie rób makijażu po zabiegu"

Makijaż sam w sobie nie jest przeciwwskazaniem – chodzi raczej o to, by bezpośrednio po zabiegu nie zakazić miejsc podania igły.

REKLAMA

Ale... to dotyczy raczej sytuacji tuż po podaniu. Jeśli zabieg zrobiłaś rano, a wieczorem szykujesz się na kolację – make-up jak najbardziej dozwolony. Zawsze jednak słuchaj konkretnej instrukcji lekarza.

5. "Po botoksie twarz zamienia się w maskę"

To chyba najbardziej żywy mit – i największa bzdura. Prawda jest taka: "twarz maska" to efekt złego podania lub przestymulowania preparatem, a nie działania samego botoksu. A na pewno nie po jednej dawce!

Dobrze dobrana dawka i umiejętne podanie to klucz do tego, by wyglądać świeżo i naturalnie.