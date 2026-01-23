Lady Gaga wesprze zdrowie psychiczne polskich dzieci Fot. Shutterstock; Grow Space. Montaż: naTemat.pl

Polacy mieli silną konkurencję. Z 4 tys. organizacji, które zgłosili młodzi ludzie z całego świata, fundacja Lady Gagi wybrała 55. W tym polską Fundację GrowSPACE. – Ta wspaniała wiadomość rozpaliła cały nasz zespół – mówi Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE w rozmowie z naTemat.pl. Do projektu, w ramach którego młodzi ludzie pomogą swoim rówieśnikom, fundacja chce zaangażować 200 szkół.

Polska Fundacja GrowSPACE, która od sześciu lat działa na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostała grant od Born This Way Foundation – fundacji, którą Lady Gaga założyła z mamą, by nieść pomoc psychologiczną młodym ludziom z całego świata. Program, w ramach którego Polacy dostali 100 tys. dolarów to "Kindness in Community Fund".

– Wszystko zaczęło się 7 miesięcy temu, gdy w czerwcu 2025 roku młodzi ludzie z całego świata mogli wskazać organizacje, które ich wsparły i w uzasadnieniu napisać, dlaczego akurat one powinny dostać grant. To były osoby w wieku od 16 do 24 lat, czyli w dużej mierze nasi beneficjenci i beneficjentki – mówi Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE. I dodaje, że fundacja Lady Gagi promuje bliskie polskiej fundacji wartości dobro, empatię, życzliwość dla drugiego człowieka.

Lady Gaga nie przypadkowo za cel swojej fundacji wybrała niesienie pomocy psychicznej młodym ludziom. Jak mało wie, czym jest kryzys psychiczny. Już jako 19-letka zmagała się z depresją i PTSD po traumatycznych wydarzeniach. Próbowała "ratować" się używkami i przeszła kilka załamań psychicznych, które zakończyły się pobytami w szpitalu. Zmaga się też z przewlekłym bólem, który związany jest ze zdiagnozowaną u niej fibromialgią. O wielu swoich problemach opowiadała m.in. w filmie "Gaga: Five Foot Two", który być może mieliście okazję zobaczyć na "Netflixie".

200 szkół z małych miast i wsi skorzysta z pomocy Lady Gagi i Fundacji GrowSPACE

400 tys. organizacji, które zostały wytypowane do grantu przez młodych ludzi, zostało poproszonych przez fundację Lady Gagi – Born This Way Foundation, by zaprezentować bliżej swoje działania. A także program, jaki z pomocą grantu chce zrealizować w swoim kraju. Ten Polaków skierowany jest do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w małych miastach i wsiach. I dotyczy szeroko pojętego zdrowia psychicznego: higieny cyfrowej, edukacji emocjonalnej i włączającej, różnorodności, a także wsparcia grup mniejszościowych.

Z grantu od Lady Gagi fundacja GrowSPACE sfinansuje nie tylko materiały edukacyjne, ale pokryje też koszty dojazdu do małych miejscowości i wsi specjalistek i specjalistów, którzy będą edukować młodych i nieść pomoc za darmo.

Zespół Fundacji GrowSPACE (na pierwszym planie, po prawej, nasz rozmówca Dominik Kuc). Fot. archiwum Fundacji GrowSPACE.

– To nie jest jednorazowa darowizna i "do widzenia" – zapowiada Dominik Kuc z GrowSPACE w rozmowie z naTemat.pl. – Program, który fundacja Lady Gaga chce z nami zrealizować, jest przewidziany na dwa lata – do 2027 roku będziemy współpracować w obszarze psychoedukacji i wsparcia dzieci i młodzieży. Chcemy zaangażować w to ok. 200 szkół, bo bardzo zależy nam na tym, żeby to były szkoły z mniejszych miast i wsi. W dużych – Warszawie i Poznaniu działamy już od kilku lat i realizujemy projekty dla samorządów – dodaje.

O zdrowiu psychicznym młodych Polaków będą edukować ich rówieśnicy

– Zaangażujemy też grupę lokalnych liderów, którzy będę działać w obszarze psychoedukacji i przekazywać wiedzę swoim rówieśnikom. Zrobią to w technice P2P (z ang. peer to peer – red.), czyli rówieśnicy będą mówić do rówieśników. To dużo bardziej efektywne niż sytuacja, w której przyjeżdża gadająca głowa, żeby wygłosić coś ex cathedra – mówi Dominik Kuc z fundacji GrowSPACE.

Cieszy się, że projekt jest rozpisany na dwa lata, bo dzięki temu wsparcie młodych ludzi w całej Polsce będzie długoterminowe i nie będzie zredukowane tylko do przeprowadzania interwencji w nagłych sytuacjach.

– To oczywiście to też jest ważne, wiele organizacji to robi i ja to bardzo szanuję, ale chcemy budować w młodych ludziach postawę wspierania kultury zdrowia psychicznego – poprzez edukację, podnoszenie świadomości i też przez wspieranie interwencji, ale wczesnych – gdy pojawiają się pierwsze sygnały o kryzysie – dodaje Dominik Kuc.

A te zwykle wyłapuje najbliższe otoczenie osoby, która wpada w kryzys psychiczny. I często widzą je nie rodzice, opiekunowie i nauczyciele, ale rówieśnicy. To właśnie tych ostatnich będzie też edukować GrowSPACE, by byli bardziej wyczuleni na niepokojące sygnały i wiedzieli, co wtedy robić.

Fundacja GrowSPACE ma na koncie m.in. kampanię "Zero procent prawdy", która ma zapobiegać uzależnieniu młodzieży od alkoholu, "Power Up Your Skills" – projekt wspierający rozwój kompetencji miękkich i stworzenie "Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+".

Zespół Fundacji GrowSPACE w trakcie jednego ze spotkań z młodymi ludźmi. Fot. archiwum Fundacji GrowSPACE.

– To jest dla nas ogromny wiatr w żagle! Także dla polskich organizacji, akceptacji szczególnie biorąc pod uwagę jednak te cięcia z zeszłego roku, kiedy to prezydent USA zdecydował o zakończeniu w sposób nagły programów finansowanych ze środków The U.S. Agency for International Development (USAID), z którą też współpracowaliśmy wcześniej – mówi Dominik Kuc z GrowSPACE.