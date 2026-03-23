Przewlekły ból nie zawsze kończy się depresją i to wcale nie jest kwestia "silnej psychiki". Nowe badania opublikowane na łamach czasopisma "Science" pokazują, że decydującą rolę może odgrywać konkretny mechanizm w mózgu. To odkrycie zmienia sposób, w jaki myślimy o relacji między bólem a zdrowiem psychicznym.

Co ważne, wyniki sugerują, że depresja nie jest nieuniknioną konsekwencją życia z bólem, a to otwiera drogę do nowych form leczenia i profilaktyki.

Mózg nie reaguje na ból tak samo u wszystkich

Przyjmuje się, że przewlekły ból dotyka ponad 20 proc. dorosłych na świecie i często idzie w parze z depresją lub lękiem. A jednak wielu pacjentów, mimo lat cierpienia, nie doświadcza poważnych zaburzeń psychicznych.

Dlaczego?

Zespół naukowców, analizując ogromne zbiory danych (m.in. z brytyjskiego Biobanku), zauważył istotne różnice w funkcjonowaniu hipokampa – części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i regulację emocji.

U osób, które mimo bólu nie rozwijały depresji, hipokamp był nieco większy i bardziej aktywny. Co więcej, osoby te lepiej radziły sobie z zadaniami wymagającymi uczenia się i zapamiętywania. To sugeruje, że ich mózg początkowo broni się przed skutkami długotrwałego bólu, uruchamiając mechanizmy kompensacyjne. Z kolei u pacjentów, u których rozwijała się depresja, obserwowano odwrotny proces – zmniejszenie objętości hipokampa, zaburzenia jego aktywności i pogorszenie funkcji poznawczych. Co istotne, zmiany te narastały stopniowo.

Od adaptacji do kryzysu

Badacze poszli o krok dalej i sprawdzili, jak ten proces wygląda na poziomie biologicznym. W modelach zwierzęcych zaobserwowali wyraźną sekwencję zdarzeń. Najpierw nasila się odczuwanie bólu, potem pojawia się lęk, a dopiero na końcu objawy depresji. Kluczową rolę odgrywa tu niewielki obszar hipokampa, czyli zakręt zębaty. To jedno z nielicznych miejsc w mózgu dorosłego człowieka, gdzie wciąż powstają nowe neurony.

Na początku przewlekłego bólu te nowe komórki stają się bardzo aktywne, jakby mózg próbował dostosować się do trudnych warunków. Problem pojawia się później. Z czasem dochodzi do nieprawidłowej aktywacji mikrogleju – komórek odpornościowych mózgu. W efekcie zaburzona zostaje komunikacja między neuronami a układem odpornościowym, co prowadzi do stanu zapalnego i rozregulowania całego systemu.

To właśnie ten moment może przesądzać o tym, czy organizm utrzyma równowagę, czy przejdzie w stan depresyjny.

Przełomowy wniosek – depresji można zapobiegać

Najciekawsze jest to, że w eksperymentach udało się ten proces częściowo odwrócić. Gdy naukowcy zahamowali nieprawidłową aktywność mikrogleju, objawy depresyjne u zwierząt wyraźnie się zmniejszyły, a funkcjonowanie mózgu pozostało stabilne.

To sugeruje, że kluczowe może być wczesne działanie – zanim dojdzie do trwałych zmian w mózgu.

Jak podkreślają autorzy badania, mózg nie jest bierną ofiarą przewlekłego bólu. Wręcz przeciwnie – aktywnie próbuje utrzymać równowagę emocjonalną. Dopiero gdy ten system regulacji zostaje zaburzony, pojawiają się poważniejsze konsekwencje psychiczne.

Co to oznacza dla pacjentów?

Nowe odkrycia mogą mieć bardzo praktyczne znaczenie. Po pierwsze, pokazują, że osoby z przewlekłym bólem nie są "skazane" na depresję. Po drugie, wskazują konkretne cele dla terapii, takie jak kontrola stanu zapalnego w mózgu czy wspieranie jego zdolności adaptacyjnych. W przyszłości może to oznaczać bardziej spersonalizowane leczenie. Takie, które uwzględnia nie tylko sam ból, ale też to, jak reaguje na niego mózg konkretnej osoby.