Gdzie iść do lekarza w święta?

Wielkanoc to czas radości i spotkań w rodzinnym gronie, jednak nagłe pogorszenie stanu zdrowia może zdarzyć się każdemu. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, gdzie szukać pomocy medycznej, gdy tradycyjne przychodnie są zamknięte.

Nagły ból, wysoka gorączka czy uciążliwe dolegliwości u dziecka w święta nie muszą wiązać się z koniecznością czekania do najbliższego dnia roboczego. Można otrzymać niezbędne wsparcie nawet w dni świąteczne. Wystarczy wiedzieć, jakie zasady obowiązują w systemie ochrony zdrowia w dni ustawowo wolne od pracy, by szybko i bez zbędnego stresu zwrócić się po pomoc. Choroba nie wybiera momentu, dlatego warto znać swoje prawa jako pacjenta.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jak działa?

Kiedy twój lekarz rodzinny kończy pracę, a ty potrzebujesz konsultacji, do dyspozycji pozostaje nocna i świąteczna opieka zdrowotna. To podstawowa forma wsparcia medycznego po godzinach pracy standardowych przychodni POZ. W dni powszednie placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają od 18:00 do 08:00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele oraz wszystkie dni świąteczne dyżurują one całodobowo.

Zasady korzystania z tej pomocy są bardzo uproszczone. Przede wszystkim nie potrzebujesz żadnego skierowania. Co więcej, w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy spędzasz Wielkanoc u rodziny na drugim końcu Polski, czy we własnym domu, pomoc otrzymasz w każdej placówce świadczącej takie usługi na terenie całego kraju. Wystarczy zgłosić się do rejestracji z dokumentem tożsamości.

Z pomocy lekarza dyżurnego warto skorzystać w sytuacjach, gdy nagle zachorujesz lub stan twojego zdrowia ulegnie pogorszeniu, a objawy są na tyle silne, że nie możesz czekać na otwarcie swojej przychodni. Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy leki dostępne bez recepty nie przynoszą ulgi, zaostrzy się choroba przewlekła, wystąpi wysoka gorączka, silny ból lub uporczywe wymioty i biegunka – co jest wyjątkowo istotne w przypadku dzieci oraz seniorów.

Co załatwisz u lekarza dyżurnego?

W punktach nocnej i świątecznej pomocy medycznej możesz liczyć na wsparcie lekarza oraz pielęgniarki. Standardowo udzielana jest porada stacjonarna, ale w określonych sytuacjach możliwe jest uzyskanie porady telefonicznej, a w uzasadnionych medycznie przypadkach – nawet wizyty domowej. Lekarz dyżurny może dodatkowo wystawić e-zwolnienie, jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta, oraz e-recepty na leki niezbędne w danej sytuacji chorobowej. Pielęgniarki wykonują również zlecone przez lekarza zabiegi, np. zastrzyki.

Warto jednak pamiętać o ograniczeniach. W placówce nocnej i świątecznej pomocy medycznej nie uzyskasz wizyty kontrolnej, zaświadczeń o stanie zdrowia ani recept na leki przyjmowane na stałe w związku z chorobą przewlekłą. To ważne, by o stałe leki zadbać jeszcze przed rozpoczęciem świąt u swojego lekarza prowadzącego.

Ból zęba i stany nagłe: SOR oraz pogotowie

Nagły ból zęba czy stan zapalny dziąseł w trakcie świątecznego śniadania to scenariusz, którego każdy wolałby uniknąć. Jeśli jednak do tego dojdzie, ratunkiem są dyżury stomatologiczne NFZ. Podobnie jak w przypadku opieki ogólnej, w weekendy i święta działają one przez całą dobę. Placówki te przyjmują wyłącznie pacjentów w stanach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji stomatologa.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy jednak kierować się na Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) lub do izb przyjęć. SOR-y są przeznaczone dla osób w stanach ciężkich, takich jak podejrzenie zawału, udaru, silne zatrucia czy skutki poważnych wypadków. Należy pamiętać o zasadzie triażu – o kolejności przyjęcia na SOR nie decyduje czas przyjścia do szpitala, ale stan zdrowia pacjenta.

Gdy liczy się każda minuta, a życie twoje lub kogoś bliskiego jest zagrożone (np. utrata przytomności, drgawki, zaburzenia rytmu serca, ostra duszność czy krwawe wymioty), należy bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999. Zespoły ratownictwa medycznego są w gotowości przez cały okres świąteczny.

Gdzie szukać informacji? Infolinia i aplikacja

Jeśli nie masz pewności, gdzie znajduje się najbliższy punkt pomocy, Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia bezpłatną, całodobową infolinię pod numerem 800 190 590. Konsultanci udzielą informacji o adresach dyżurujących placówek nocnej opieki, dyżurach stomatologicznych oraz lokalizacji najbliższych szpitali.

Dodatkowym wsparciem może być aplikacja mobilna mojeIKP. Zawiera ona praktyczny przewodnik pierwszej pomocy krok po kroku. Co istotne, dostęp do tej sekcji nie wymaga logowania, co pozwala na błyskawiczne działanie w sytuacji stresowej. Dla osób ubezpieczonych w NFZ wszystkie wymienione formy pomocy medycznej są całkowicie bezpłatne, niezależnie od miejsca ich udzielania.