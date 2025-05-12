Leczenie, zabiegi i badania stomatologiczne finansowane przez NFZ. Lista na 2025 rok
Które zabiegi u dentysty są "za darmo", czyli w ramach ubezpieczenia NFZ? Fot. cottonbro studio / Pexels

Co możemy mieć zrobione u dentysty lub stomatologa w ramach ubezpieczenia w NFZ? Wbrew pozorom lista zabiegów, badań czy całego procesu leczenia jest całkiem długa i stale się rozszerza. Parę dni Ministerstwo Zdrowia opublikowało ponad 100-stronicowy dokument, które zawiera je wszystkie. Wypisaliśmy je w skróconej formie.

9 maja w Dzienniku Ustaw obublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia, które ujednolica dotychczasowe rozporządzenia i zmiany (np. w tym roku rozszerzono zakres usług) dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dzięki temu są po prostu w jednym miejscu i można się łatwiej dowiedzieć, które usługi można otrzymać u dentysty "za darmo".

"Za darmo" w tym sensie, że są w całości lub częściowo finansowe przez NFZ. Pacjent nic wtedy nie płaci za wizytę, o ile jest osobą ubezpieczoną w NFZ. Posiadanie umowy o pracę jest jednym z najczęstszych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ pracodawca odprowadza wtedy odpowiednie składki. Są też inne sytuacje, w których można być ubezpieczonym:

  • Prowadzenie działalności gospodarczej i opłacanie składek.
  • Umowa zlecenie (od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne).
  • Status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy.
  • Bycie członkiem rodziny osoby ubezpieczonej (np. dziecko do określonego wieku, małżonek bez własnego tytułu do ubezpieczenia).
  • Emeryci i renciści.
  • Uczniowie i studenci (do określonego wieku, często zgłaszani przez uczelnię lub rodziców).
  • Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (po podpisaniu umowy z NFZ i opłacaniu składek).

    • Własnie te osoby mogą skorzystać ze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (czyli tych, za które płaci NFZ). W obwieszczeniu resortu zdrowia ponadto są wypisane warunki realizacji tych świadczeń (np. częstotliwość, wiek pacjenta, rodzaj użytych materiałów), a także poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w określonych przypadkach. My skupimy się tutaj na wypisaniu poszczególnych usług.

    Leczenie, zabiegi i badania stomatologiczne finansowane przez NFZ. Lista aktualna w 2025 roku

    Poniżej znajduje się pogrupowana lista świadczeń gwarantowanych na NFZ. Pełny zakres, szczegółowe warunki, częstotliwość oraz rodzaj stosowanych materiałów są określone w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia. "Finansowane" oznacza tu zazwyczaj świadczenie wykonane przy użyciu materiałów i technologii określonych w rozporządzeniu jako standardowe.

    1. Świadczenia Ogólnostomatologiczne (dla wszystkich pacjentów – Załącznik nr 1)

    Badania i Diagnostyka:

  • Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (1 raz w roku kalendarzowym).
  • Badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku kalendarzowym; kobiety w ciąży i połogu – nie częściej niż 1 raz na kwartał).
  • Konsultacja specjalistyczna.
  • Badanie żywotności zęba.
  • Rentgenodiagnostyka: do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym (w połączeniu z innymi świadczeniami).

    • Znieczulenia:

  • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe.
  • Znieczulenie miejscowe nasiękowe.
  • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.

    • Leczenie Próchnicy:

  • Leczenie próchnicy powierzchniowej/początkowej.
  • Bezpośrednie pokrycie miazgi.
  • Opatrunek leczniczy w zębie stałym.
  • Opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1, 2 lub 3 powierzchniach (standardowe materiały, np. kompozytowy materiał chemoutwardzalny w zębach przednich od 3+ do +3 i od 3- do -3).

    • Leczenie Endodontyczne (kanałowe):

  • Trepanacja martwego zęba, dewitalizacja miazgi.
  • Ekstyrpacja (usunięcie) miazgi, czasowe i ostateczne wypełnienie kanału – u osób powyżej 18. roku życia finansowane tylko w zębach przednich (od siekaczy do kłów, tj. od 3+ do +3 i od 3- do -3). W pełnym uzębieniu dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz kobiet w ciąży i połogu.

    • Leczenie Chorób Przyzębia:

  • Usunięcie złogów nazębnych (kamienia) z 1/2 łuku zębowego (raz w roku kalendarzowym w całym uzębieniu).
  • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku.
  • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej.
  • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia.
  • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą.

    • Chirurgia Stomatologiczna:

  • Usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego.
  • Chirurgiczne usunięcie zęba (np. przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe).
  • Zaopatrzenie małej rany, założenie opatrunku chirurgicznego.
  • Nacięcie ropnia.
  • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki/żuchwy, repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

    • Protetyka Stomatologiczna (ogólne zasady – szczegóły w Załączniku nr 7):

  • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej (przy brakach 5-8 zębów lub powyżej 8 zębów w jednym łuku) – raz na 5 lat.
  • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą akrylową całkowitą w szczęce lub żuchwie (łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej) – raz na 5 lat.
  • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem – raz na 2 lata.
  • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni – raz na 2 lata.
  • Ograniczenia czasowe dotyczące protez nie dotyczą osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

    • 2. Świadczenia Ogólnostomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 18. roku życia (Załącznik nr 2, 2a – dentobus, 2b – gabinet szkolny)

    Obejmują większość świadczeń dla dorosłych, ale z rozszerzeniami (np. leczenie kanałowe wszystkich zębów).

    Profilaktyka (dodatkowo lub ze szczególnymi warunkami):

  • Wizyta adaptacyjna (dla małych dzieci do 6 r.ż., pierwsza wizyta).
  • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym (pierwsze trzonowce stałe do 8 r.ż., drugie trzonowce stałe do 14 r.ż.).
  • Lakierowanie wszystkich zębów mlecznych i stałych (nie częściej niż 1 raz na kwartał).
  • Impregnacja zębiny zębów mlecznych.

    • Leczenie Zachowawcze Zębów Mlecznych:

  • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym.
  • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego.

    • Leczenie Endodontyczne Zębów Mlecznych i z Nieuformowanym Korzeniem:

  • Amputacja przyżyciowa miazgi.
  • Ekstyrpacja miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem.
  • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (w określonych warunkach).

    • Leczenie Urazów:

  • Odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych.
  • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych.
  • Badanie po urazie zęba.
  • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba.

    • Rentgenodiagnostyka:

  • Do 5 zdjęć wewnątrzustnych rocznie (w określonych połączeniach).
  • Zdjęcie pantomograficzne (u dzieci 5-18 r.ż. w uzasadnionych przypadkach, raz na 3 lata).

    • 3. Świadczenia Ogólnostomatologiczne Udzielane w Znieczuleniu Ogólnym (Załącznik nr 3)

    Przysługują w określonych przypadkach medycznych, m.in.:

  • Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym (do 16 r.ż. oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym 16-18 r.ż.).
  • Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym powyżej 18 r.ż.
  • Dzieciom i młodzieży z alergią na środki znieczulenia miejscowego lub z określonymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi.
  • Małym dzieciom niewspółpracującym z rozległą próchnicą.
  • Zakres zabiegów jest podobny do ogólnostomatologicznych, ale wykonywany w znieczuleniu ogólnym.

    • 4. Świadczenia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii (Załącznik nr 5)

    Oprócz podstawowych ekstrakcji, obejmuje bardziej skomplikowane procedury, np.:

  • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe, operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego.
  • Wycięcie małego guzka, włókniaka, pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym.
  • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej.
  • Plastyka połączenia ustno-zatokowego.
  • Kiretaż otwarty, gingiwoosteoplastyka (w określonych grupach pacjentów).
  • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba dla celów ortodontycznych (u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.).
  • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego (u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.).
  • Zdjęcie pantomograficzne (w uzasadnionych przypadkach, raz na 3 lata, w połączeniu ze świadczeniami chirurgii i periodontologii).

    • 5. Świadczenia Ortodoncji dla Dzieci i Młodzieży (do 12./13./18. roku życia w zależności od świadczenia – Załącznik nr 6)

  • Leczenie wad zgryzu aparatami ruchomymi jedno- i dwuszczękowymi (leczenie aparatem do ukończenia 12. roku życia).
  • Kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym (do 12 r.ż., w okresie retencji do 13 r.ż.).
  • Naprawa aparatu ruchomego (raz w roku kalendarzowym, do 13 r.ż.).
  • Utrzymywacz przestrzeni, korekcyjne szlifowanie zębów.
  • Proteza dziecięca częściowa i całkowita (do 18 r.ż.).
  • Zdjęcia RTG: pantomograficzne i cefalometryczne (2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego, do 18 r.ż.).
  • Leczenie aparatami stałymi nie jest finansowane przez NFZ.

    • 6. Świadczenia Protetyki Stomatologicznej (Załącznik nr 7 oraz dla pacjentów po leczeniu nowotworów – Załącznik nr 8)

  • Obejmuje badania, konsultacje, RTG (w tym pantomograficzne raz na 5 lat przed leczeniem protetycznym).
  • Uzupełnienie braków zębowych ruchomą protezą akrylową częściową (z klamrami doginanymi) przy brakach 5-8 zębów lub powyżej 8 zębów w jednym łuku – raz na 5 lat.
  • Proteza całkowita akrylowa w szczęce lub żuchwie – raz na 5 lat.
  • Protezy typu overdenture (górna i dolna) oparte na zabezpieczonych korzeniach – raz na 5 lat.
  • Naprawa protezy (w większym zakresie z wyciskiem) – raz na 2 lata.
  • Całkowite podścielenie protezy – raz na 2 lata.
  • Dla pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki przewidziane są dodatkowe świadczenia (np. obturatory, protezy poresekcyjne, epitezy) bez niektórych ograniczeń czasowych.

    • 7. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 19. roku życia (Załącznik nr 10, 10a – dentobus, 10b – gabinet szkolny)

  • Są to świadczenia dostosowane do wieku dziecka, realizowane w określonych przedziałach wiekowych (np. w 6., 9., 12. miesiącu życia, a następnie w 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 16. i 19. roku życia).
  • Obejmują m.in.: wizyty kontrolne/adaptacyjne, instruktaż higieny, ocenę stanu uzębienia, profilaktykę fluorkową, ocenę wad zgryzu.

    • 8. Usunięcie Wypełnienia Amalgamatowego (Załącznik nr 10c)

  • Świadczenie gwarantowane przy jednoczesnym udzielaniu niektórych innych świadczeń związanych z wypełnianiem ubytków.
  • Wymaga, aby gabinet był wyposażony w separator amalgamatu.

    • Materiały Stomatologiczne (Załącznik nr 11)

    Rozporządzenie wymienia konkretne rodzaje materiałów, które są standardowo stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych, np.:

  • Dla wszystkich: materiał do wypełnień czasowych, cementy podkładowe, cementy szkłojonomerowe, kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3), materiały do wypełnień kanałów korzeniowych.
  • Dodatkowo dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.: światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie, laki szczelinowe, lakiery.

    • Ważne dodatkowe informacje:

  • Osoby niepełnosprawne: W określonych przypadkach mają prawo do znieczulenia ogólnego oraz kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień bez ograniczenia do zębów przednich.
  • Kobiety w ciąży i połogu: Mają prawo do dodatkowych świadczeń, np. leczenie kanałowe wszystkich zębów, częstsze usuwanie złogów nazębnych.
  • Pacjent z bólem: Świadczenia gwarantowane powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

    • Powyższa lista jest tylko podsumowaniem i nie wyczerpuje całego tematu. Pełny i dokładny wykaz świadczeń gwarantowanych wraz ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami znajduje się w załącznikach do rozporządzenia (bezpośredni link do dokumentu PDF).

    Jeśli chcemy dowiedzieć się jeszcze więcej, to po prostu skonsultujmy się z dentystą lub stomatologiem mającym umowę z NFZ. Można o to wprost zapytać, by nie było żadnych wątpliwości lub wyszukać na stronie w Informatorze o zawartych umowych.

