Co możemy mieć zrobione u dentysty lub stomatologa w ramach ubezpieczenia w NFZ? Wbrew pozorom lista zabiegów, badań czy całego procesu leczenia jest całkiem długa i stale się rozszerza. Parę dni Ministerstwo Zdrowia opublikowało ponad 100-stronicowy dokument, które zawiera je wszystkie. Wypisaliśmy je w skróconej formie.
9 maja w Dzienniku Ustaw obublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia, które ujednolica dotychczasowe rozporządzenia i zmiany (np. w tym roku rozszerzono zakres usług) dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dzięki temu są po prostu w jednym miejscu i można się łatwiej dowiedzieć, które usługi można otrzymać u dentysty "za darmo".
"Za darmo" w tym sensie, że są w całości lub częściowo finansowe przez NFZ. Pacjent nic wtedy nie płaci za wizytę, o ile jest osobą ubezpieczoną w NFZ. Posiadanie umowy o pracę jest jednym z najczęstszych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ pracodawca odprowadza wtedy odpowiednie składki. Są też inne sytuacje, w których można być ubezpieczonym:
Własnie te osoby mogą skorzystać ze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (czyli tych, za które płaci NFZ). W obwieszczeniu resortu zdrowia ponadto są wypisane warunki realizacji tych świadczeń (np. częstotliwość, wiek pacjenta, rodzaj użytych materiałów), a także poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w określonych przypadkach. My skupimy się tutaj na wypisaniu poszczególnych usług.
Leczenie, zabiegi i badania stomatologiczne finansowane przez NFZ. Lista aktualna w 2025 roku
Poniżej znajduje się pogrupowana lista świadczeń gwarantowanych na NFZ. Pełny zakres, szczegółowe warunki, częstotliwość oraz rodzaj stosowanych materiałów są określone w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia. "Finansowane" oznacza tu zazwyczaj świadczenie wykonane przy użyciu materiałów i technologii określonych w rozporządzeniu jako standardowe.
1. Świadczenia Ogólnostomatologiczne (dla wszystkich pacjentów – Załącznik nr 1)
Badania i Diagnostyka:
Znieczulenia:
Leczenie Próchnicy:
Leczenie Endodontyczne (kanałowe):
Leczenie Chorób Przyzębia:
Chirurgia Stomatologiczna:
Protetyka Stomatologiczna (ogólne zasady – szczegóły w Załączniku nr 7):
2. Świadczenia Ogólnostomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 18. roku życia (Załącznik nr 2, 2a – dentobus, 2b – gabinet szkolny)
Obejmują większość świadczeń dla dorosłych, ale z rozszerzeniami (np. leczenie kanałowe wszystkich zębów).
Profilaktyka (dodatkowo lub ze szczególnymi warunkami):
Leczenie Zachowawcze Zębów Mlecznych:
Leczenie Endodontyczne Zębów Mlecznych i z Nieuformowanym Korzeniem:
Leczenie Urazów:
Rentgenodiagnostyka:
3. Świadczenia Ogólnostomatologiczne Udzielane w Znieczuleniu Ogólnym (Załącznik nr 3)
Przysługują w określonych przypadkach medycznych, m.in.:
4. Świadczenia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii (Załącznik nr 5)
Oprócz podstawowych ekstrakcji, obejmuje bardziej skomplikowane procedury, np.:
5. Świadczenia Ortodoncji dla Dzieci i Młodzieży (do 12./13./18. roku życia w zależności od świadczenia – Załącznik nr 6)
6. Świadczenia Protetyki Stomatologicznej (Załącznik nr 7 oraz dla pacjentów po leczeniu nowotworów – Załącznik nr 8)
7. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 19. roku życia (Załącznik nr 10, 10a – dentobus, 10b – gabinet szkolny)
8. Usunięcie Wypełnienia Amalgamatowego (Załącznik nr 10c)
Materiały Stomatologiczne (Załącznik nr 11)
Rozporządzenie wymienia konkretne rodzaje materiałów, które są standardowo stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych, np.:
Ważne dodatkowe informacje:
Powyższa lista jest tylko podsumowaniem i nie wyczerpuje całego tematu. Pełny i dokładny wykaz świadczeń gwarantowanych wraz ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami znajduje się w załącznikach do rozporządzenia (bezpośredni link do dokumentu PDF).
Jeśli chcemy dowiedzieć się jeszcze więcej, to po prostu skonsultujmy się z dentystą lub stomatologiem mającym umowę z NFZ. Można o to wprost zapytać, by nie było żadnych wątpliwości lub wyszukać na stronie w Informatorze o zawartych umowych.
