Które zabiegi u dentysty są "za darmo", czyli w ramach ubezpieczenia NFZ? Fot. cottonbro studio / Pexels

Co możemy mieć zrobione u dentysty lub stomatologa w ramach ubezpieczenia w NFZ? Wbrew pozorom lista zabiegów, badań czy całego procesu leczenia jest całkiem długa i stale się rozszerza. Parę dni Ministerstwo Zdrowia opublikowało ponad 100-stronicowy dokument, które zawiera je wszystkie. Wypisaliśmy je w skróconej formie.

9 maja w Dzienniku Ustaw obublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia, które ujednolica dotychczasowe rozporządzenia i zmiany (np. w tym roku rozszerzono zakres usług) dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dzięki temu są po prostu w jednym miejscu i można się łatwiej dowiedzieć, które usługi można otrzymać u dentysty "za darmo".

"Za darmo" w tym sensie, że są w całości lub częściowo finansowe przez NFZ. Pacjent nic wtedy nie płaci za wizytę, o ile jest osobą ubezpieczoną w NFZ. Posiadanie umowy o pracę jest jednym z najczęstszych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ pracodawca odprowadza wtedy odpowiednie składki. Są też inne sytuacje, w których można być ubezpieczonym:

Prowadzenie działalności gospodarczej i opłacanie składek. Umowa zlecenie (od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne). Status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy. Bycie członkiem rodziny osoby ubezpieczonej (np. dziecko do określonego wieku, małżonek bez własnego tytułu do ubezpieczenia). Emeryci i renciści. Uczniowie i studenci (do określonego wieku, często zgłaszani przez uczelnię lub rodziców). Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (po podpisaniu umowy z NFZ i opłacaniu składek).

Własnie te osoby mogą skorzystać ze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (czyli tych, za które płaci NFZ). W obwieszczeniu resortu zdrowia ponadto są wypisane warunki realizacji tych świadczeń (np. częstotliwość, wiek pacjenta, rodzaj użytych materiałów), a także poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w określonych przypadkach. My skupimy się tutaj na wypisaniu poszczególnych usług.

Leczenie, zabiegi i badania stomatologiczne finansowane przez NFZ. Lista aktualna w 2025 roku

Poniżej znajduje się pogrupowana lista świadczeń gwarantowanych na NFZ. Pełny zakres, szczegółowe warunki, częstotliwość oraz rodzaj stosowanych materiałów są określone w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia. "Finansowane" oznacza tu zazwyczaj świadczenie wykonane przy użyciu materiałów i technologii określonych w rozporządzeniu jako standardowe.

1. Świadczenia Ogólnostomatologiczne (dla wszystkich pacjentów – Załącznik nr 1)

Badania i Diagnostyka:

Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (1 raz w roku kalendarzowym). Badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku kalendarzowym; kobiety w ciąży i połogu – nie częściej niż 1 raz na kwartał). Konsultacja specjalistyczna. Badanie żywotności zęba. Rentgenodiagnostyka: do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym (w połączeniu z innymi świadczeniami).

Znieczulenia:

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe. Znieczulenie miejscowe nasiękowe. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.

Leczenie Próchnicy:

Leczenie próchnicy powierzchniowej/początkowej. Bezpośrednie pokrycie miazgi. Opatrunek leczniczy w zębie stałym. Opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1, 2 lub 3 powierzchniach (standardowe materiały, np. kompozytowy materiał chemoutwardzalny w zębach przednich od 3+ do +3 i od 3- do -3).

Leczenie Endodontyczne (kanałowe):

Trepanacja martwego zęba, dewitalizacja miazgi. Ekstyrpacja (usunięcie) miazgi, czasowe i ostateczne wypełnienie kanału – u osób powyżej 18. roku życia finansowane tylko w zębach przednich (od siekaczy do kłów, tj. od 3+ do +3 i od 3- do -3). W pełnym uzębieniu dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz kobiet w ciąży i połogu.

Leczenie Chorób Przyzębia:

Usunięcie złogów nazębnych (kamienia) z 1/2 łuku zębowego (raz w roku kalendarzowym w całym uzębieniu). Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą.

Chirurgia Stomatologiczna:

Usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego. Chirurgiczne usunięcie zęba (np. przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe). Zaopatrzenie małej rany, założenie opatrunku chirurgicznego. Nacięcie ropnia. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki/żuchwy, repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Protetyka Stomatologiczna (ogólne zasady – szczegóły w Załączniku nr 7):

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej (przy brakach 5-8 zębów lub powyżej 8 zębów w jednym łuku) – raz na 5 lat. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą akrylową całkowitą w szczęce lub żuchwie (łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej) – raz na 5 lat. Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem – raz na 2 lata. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni – raz na 2 lata. Ograniczenia czasowe dotyczące protez nie dotyczą osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

2. Świadczenia Ogólnostomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 18. roku życia (Załącznik nr 2, 2a – dentobus, 2b – gabinet szkolny)

Obejmują większość świadczeń dla dorosłych, ale z rozszerzeniami (np. leczenie kanałowe wszystkich zębów).

Profilaktyka (dodatkowo lub ze szczególnymi warunkami):

Wizyta adaptacyjna (dla małych dzieci do 6 r.ż., pierwsza wizyta). Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym (pierwsze trzonowce stałe do 8 r.ż., drugie trzonowce stałe do 14 r.ż.). Lakierowanie wszystkich zębów mlecznych i stałych (nie częściej niż 1 raz na kwartał). Impregnacja zębiny zębów mlecznych.

Leczenie Zachowawcze Zębów Mlecznych:

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego.

Leczenie Endodontyczne Zębów Mlecznych i z Nieuformowanym Korzeniem:

Amputacja przyżyciowa miazgi. Ekstyrpacja miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (w określonych warunkach).

Leczenie Urazów:

Odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych. Badanie po urazie zęba. Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba.

Rentgenodiagnostyka:

Do 5 zdjęć wewnątrzustnych rocznie (w określonych połączeniach). Zdjęcie pantomograficzne (u dzieci 5-18 r.ż. w uzasadnionych przypadkach, raz na 3 lata).

3. Świadczenia Ogólnostomatologiczne Udzielane w Znieczuleniu Ogólnym (Załącznik nr 3)

Przysługują w określonych przypadkach medycznych, m.in.:

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym (do 16 r.ż. oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym 16-18 r.ż.). Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym powyżej 18 r.ż. Dzieciom i młodzieży z alergią na środki znieczulenia miejscowego lub z określonymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Małym dzieciom niewspółpracującym z rozległą próchnicą. Zakres zabiegów jest podobny do ogólnostomatologicznych, ale wykonywany w znieczuleniu ogólnym.

4. Świadczenia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii (Załącznik nr 5)

Oprócz podstawowych ekstrakcji, obejmuje bardziej skomplikowane procedury, np.:

Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe, operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego. Wycięcie małego guzka, włókniaka, pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym. Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej. Plastyka połączenia ustno-zatokowego. Kiretaż otwarty, gingiwoosteoplastyka (w określonych grupach pacjentów). Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba dla celów ortodontycznych (u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.). Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego (u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.). Zdjęcie pantomograficzne (w uzasadnionych przypadkach, raz na 3 lata, w połączeniu ze świadczeniami chirurgii i periodontologii).

5. Świadczenia Ortodoncji dla Dzieci i Młodzieży (do 12./13./18. roku życia w zależności od świadczenia – Załącznik nr 6)

Leczenie wad zgryzu aparatami ruchomymi jedno- i dwuszczękowymi (leczenie aparatem do ukończenia 12. roku życia). Kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym (do 12 r.ż., w okresie retencji do 13 r.ż.). Naprawa aparatu ruchomego (raz w roku kalendarzowym, do 13 r.ż.). Utrzymywacz przestrzeni, korekcyjne szlifowanie zębów. Proteza dziecięca częściowa i całkowita (do 18 r.ż.). Zdjęcia RTG: pantomograficzne i cefalometryczne (2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego, do 18 r.ż.). Leczenie aparatami stałymi nie jest finansowane przez NFZ.

6. Świadczenia Protetyki Stomatologicznej (Załącznik nr 7 oraz dla pacjentów po leczeniu nowotworów – Załącznik nr 8)

Obejmuje badania, konsultacje, RTG (w tym pantomograficzne raz na 5 lat przed leczeniem protetycznym). Uzupełnienie braków zębowych ruchomą protezą akrylową częściową (z klamrami doginanymi) przy brakach 5-8 zębów lub powyżej 8 zębów w jednym łuku – raz na 5 lat. Proteza całkowita akrylowa w szczęce lub żuchwie – raz na 5 lat. Protezy typu overdenture (górna i dolna) oparte na zabezpieczonych korzeniach – raz na 5 lat. Naprawa protezy (w większym zakresie z wyciskiem) – raz na 2 lata. Całkowite podścielenie protezy – raz na 2 lata. Dla pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki przewidziane są dodatkowe świadczenia (np. obturatory, protezy poresekcyjne, epitezy) bez niektórych ograniczeń czasowych.

7. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne dla Dzieci i Młodzieży do 19. roku życia (Załącznik nr 10, 10a – dentobus, 10b – gabinet szkolny)

Są to świadczenia dostosowane do wieku dziecka, realizowane w określonych przedziałach wiekowych (np. w 6., 9., 12. miesiącu życia, a następnie w 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 16. i 19. roku życia). Obejmują m.in.: wizyty kontrolne/adaptacyjne, instruktaż higieny, ocenę stanu uzębienia, profilaktykę fluorkową, ocenę wad zgryzu.

8. Usunięcie Wypełnienia Amalgamatowego (Załącznik nr 10c)

Świadczenie gwarantowane przy jednoczesnym udzielaniu niektórych innych świadczeń związanych z wypełnianiem ubytków. Wymaga, aby gabinet był wyposażony w separator amalgamatu.

Materiały Stomatologiczne (Załącznik nr 11)

Rozporządzenie wymienia konkretne rodzaje materiałów, które są standardowo stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych, np.:

Dla wszystkich: materiał do wypełnień czasowych, cementy podkładowe, cementy szkłojonomerowe, kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3), materiały do wypełnień kanałów korzeniowych. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.: światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie, laki szczelinowe, lakiery.

Ważne dodatkowe informacje:

Osoby niepełnosprawne: W określonych przypadkach mają prawo do znieczulenia ogólnego oraz kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień bez ograniczenia do zębów przednich. Kobiety w ciąży i połogu: Mają prawo do dodatkowych świadczeń, np. leczenie kanałowe wszystkich zębów, częstsze usuwanie złogów nazębnych. Pacjent z bólem: Świadczenia gwarantowane powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

Powyższa lista jest tylko podsumowaniem i nie wyczerpuje całego tematu. Pełny i dokładny wykaz świadczeń gwarantowanych wraz ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami znajduje się w załącznikach do rozporządzenia (bezpośredni link do dokumentu PDF).

