To ekosystem budynku decyduje o odporności i alergiach

Większość życia spędzamy pod dachem – w mieszkaniach, biurach, szkołach. To właśnie tam oddychamy powietrzem, które wcale nie jest neutralne. Coraz więcej badań pokazuje, że to, czym oddychamy w środku, oraz to, jak zaprojektowane są budynki, ma realny wpływ na odporność, alergie i choroby układu oddechowego.

Jak powszechnie już wiadomo, smog szkodzi nie tylko płucom – jego skutki sięgają dziś znacznie dalej, niż jeszcze niedawno przypuszczano. Zanim jednak zaczniemy myśleć o smogu na zewnątrz, warto spojrzeć… do środka. To tam często kryje się mniej oczywisty, ale wcale nie mniej istotny problem.

Mikrobiom miejski – niewidzialny ekosystem wokół nas

To nie tylko beton, szkło i stal. Współczesne miasta przypominają raczej złożone ekosystemy – pełne bakterii, wirusów i grzybów. Tworzą one tzw. mikrobiom miejski. Jest wszędzie – w powietrzu, na powierzchniach, w wodzie, a nawet w kanałach wentylacyjnych.

To nie jest abstrakcja z podręczników biologii.

Ten niewidzialny świat stale wchodzi z nami w stałą interakcję. Wpływa na nasz układ odpornościowy. Kształtuje podatność na alergie i choroby przewlekłe. Co więcej, jego skład nie jest przypadkowy. W dużej mierze zależy od tego, jak projektujemy przestrzeń wokół siebie.

Projekt budynku ma znaczenie. Większe, niż się wydaje

Wnętrze budynku to nie tylko estetyka. To także środowisko dla mikroorganizmów. Liczy się niemal każdy detal – układ pomieszczeń, materiały, wilgotność, temperatura. Kluczowa pozostaje jednak wentylacja.

Naturalna wymiana powietrza i dostęp do światła dziennego zwiększają różnorodność mikrobiologiczną. Mówiąc prościej – wpuszczamy do środka fragment świata zewnętrznego. Wbrew intuicji może to działać na naszą korzyść. Szczelne, klimatyzowane przestrzenie działają inaczej. Tworzą środowisko uboższe biologicznie, ale bardziej jednorodne. To z kolei sprzyja dominacji mikroorganizmów związanych z człowiekiem. W praktyce oznacza to większą obecność bakterii, które sami wnosimy do pomieszczeń.

Znaczenie mają też powierzchnie. Porowate materiały zatrzymują drobnoustroje i sprzyjają tworzeniu biofilmów. Miejsca często dotykane – klamki, biurka, poręcze – zamieniają się w punkty wymiany mikroorganizmów.

Aerozole i ryzyko zakażeń w pomieszczeniach

W słabo wentylowanych pomieszczeniach aerozole – drobne cząstki unoszące się w powietrzu – mogą utrzymywać się przez długi czas. To właśnie nimi przemieszczają się patogeny. Im więcej ludzi i im gorsza cyrkulacja, tym większe ryzyko.

To dlatego biura typu open space czy zatłoczone sale lekcyjne bywają idealnym środowiskiem do rozprzestrzeniania infekcji. Swoje dokładają też instalacje wodne i klimatyzacyjne. Mogą działać jak rezerwuary mikroorganizmów. W skrajnych przypadkach – sprzyjać rozwojowi bakterii opornych na antybiotyki.

Hipoteza bioróżnorodności – nie wszystkie bakterie są wrogiem

Paradoks polega na tym, że sterylność nie zawsze oznacza zdrowie. Bywa wręcz odwrotnie. Wczesny kontakt z różnorodnymi mikroorganizmami – szczególnie w dzieciństwie – pomaga "trenować" układ odpornościowy. To tzw. hipoteza bioróżnorodności. Zakłada ona, że kontakt z bogatym środowiskiem mikrobiologicznym zmniejsza ryzyko alergii, astmy czy chorób autoimmunologicznych.

Dzieci wychowujące się bliżej natury albo wśród zwierząt rzadziej zmagają się ze schorzeniami atopowymi. Z kolei przesadnie sterylne otoczenie może osłabiać naturalne mechanizmy obronne. To nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z higieny. Raczej, że potrzebujemy równowagi – a odporność dziecka to coś, co naprawdę ma znaczenie i co możesz zrobić na co dzień.

Wilgoć, pleśń i konsekwencje dla układu oddechowego

Problemy zaczynają się tam, gdzie warunki wymykają się spod kontroli. Wilgotne, słabo wentylowane wnętrza to idealne środowisko dla grzybów i pleśni. Gatunki takie jak Aspergillus, Cladosporium czy Penicillium potrafią nasilać objawy astmy.

Wywołują przewlekły kaszel, katar, czy problemy skórne. Co istotne, zagrożeniem nie są tylko same organizmy. Również ich „resztki" – fragmenty ścian komórkowych czy toksyny – mogą wywoływać reakcje zapalne.

Szacuje się, że nawet 87–90 proc. czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. To dużo. W praktyce oznacza to, że jakość powietrza wewnątrz budynków ma większe znaczenie, niż to na zewnątrz. A jednak to smog najczęściej trafia na nagłówki – nic dziwnego, skoro polski smog zabija kobiety bardziej niż mężczyzn, a jego skutki widać w statystykach zawałów i udarów.

Tymczasem powietrze w środku bywa bardziej “osobiste". Zdominowane przez mikroorganizmy pochodzące od ludzi. Jest też mniej zróżnicowane biologicznie, co może mieć konsekwencje dla zdrowia. Dlatego warto pamiętać: jakość powietrza w domu można i trzeba poprawiać, niezależnie od pory roku.

Zieleń miejska jako naturalny sojusznik

Nieprzypadkowo coraz częściej mówi się o znaczeniu terenów zielonych w miastach. To one zwiększają różnorodność mikrobiologiczną otoczenia. Rośliny wpływają na skład powietrza. Mikroorganizmy z gleby i liści trafiają do przestrzeni miejskiej – także do wnętrz. Efekt? Bogatszy mikrobiom. A ten może wspierać odporność.

Dlatego właśnie renaturalizacja miast, rozwój parków, zielone dzielnice, to nie tylko kwestia estetyki. To inwestycja w zdrowie publiczne. Coraz większą popularność zyskuje również park kieszonkowy – mały, ale skutecznie wprowadzający zieleń tam, gdzie do tej pory dominował beton.

Jak projektować budynki zorientowane na mikrobiom?

Nie istnieje jedno proste rozwiązanie. To raczej sztuka wyboru i kompromisów. Z jednej strony chcemy ograniczać patogeny – filtracją powietrza, kontrolą wilgotności. Z drugiej nie powinniśmy całkowicie odcinać się od świata zewnętrznego.

Zdaniem ekspertów pomagają:

otwierane okna i naturalna wentylacja, kontrola wilgotności i temperatury, dostęp do światła dziennego, świadomy dobór materiałów, obecność zieleni (także wewnątrz budynków).

Coraz częściej mówi się o budynkach „zorientowanych na mikrobiom". Takich, które uwzględniają wpływ mikroorganizmów na zdrowie. Problem? Nauka wciąż nie wskazuje, jak powinien wyglądać „idealny" mikrobiom wnętrz.

Badania trwają – wiemy coraz więcej

Badania nad mikrobiomem miejskim przyspieszają. Coraz częściej analizuje się nie tylko chwilowe zmiany, ale długofalowy wpływ środowiska na zdrowie. Wciąż jednak brakuje twardych dowodów przyczynowo-skutkowych. To, co dziś wydaje się pewne, jutro może zostać podważone.

