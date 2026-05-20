Wycofano popularny lek na gardło. Fot. shutterstock

Z półek aptek w całej Polsce znika znany aerozol – Envil gardło. Decyzję o natychmiastowym wycofaniu produktu podjął Główny Inspektor Farmaceutyczny po tym, jak badania wykazały nieprawidłowości w składzie leku, a dokładnie przekroczenie dozwolonego stężenia jednego ze składników. Producent, firma Aflofarm, zapewnia, że wdraża już plan naprawczy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu kilku serii popularnego aerozolu Envil gardło (30 ml). Nieprawidłowości wyszły na jaw podczas rutynowych testów jakościowych i stabilności produktu w czasie jego przechowywania. Badania wykazały, że stężenie etanolu w preparacie jest wyższe, niż przewidują normy.

To kolejny przypadek, gdy popularny lek przeciwbólowy zostaje nagle wycofany. Jeśli masz w domu Envil gardło, koniecznie sprawdź numer serii na opakowaniu. Z obrotu znikają:

01AF0524 (data ważności: maj 2026 r.) 01AF0624 (data ważności: czerwiec 2026 r.) 02AF0624 (data ważności: czerwiec 2026 r.) 01AF1024 (data ważności: październik 2026 r.) 02AF1024 (data ważności: październik 2026 r.) 03AF1024 (data ważności: październik 2026 r.)

REKLAMA

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że produkt musi zostać zdjęty z półek aptecznych w trybie ekspresowym.

"Krótki termin, jaki pozostał do końca ważności produktu, nie jest wystarczającym powodem do braku podejmowania działań administracyjnych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego" – wskazał GIF.

I dodano, że "przekroczenie norm zawartości etanolu nie pozwala potwierdzić bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania produktu" "Dalsze pozostawanie wadliwego produktu w obrocie stwarzałoby ryzyko dla zdrowia pacjentów" – wskazał inspektorat.

REKLAMA

Producent leku, firma Aflofarm z siedzibą w Pabianicach, poinformowała, że ustalono już prawdopodobną przyczynę problemu i przygotowała działania naprawcze. Nie zdradzono jednak więcej szczegółów.

Jednocześnie oceniono, że ryzyko dla zdrowia pacjentów przy przyjmowaniu tego leku jest niskie. Nie zmienia to jednak decyzji o wstrzymaniu produkcji i sprzedaży preparatu do czasu zakończenia wyjaśniania sprawy.

Co stosować, gdy ból gardła nie odpuszcza

Osoby, które do tej pory stosowały Envil w celu złagodzenia objawów infekcji, muszą poszukać alternatywy. Warto pamiętać, że gdy ból gardła nie odpuszcza, farmaceuci polecają metodę, o której zapomniano – proste płukanki potrafią dać ulgę szybciej niż wiele aptecznych specyfików.

REKLAMA

Trzeba też uważać na to, by przy zwykłej infekcji wirusowej nie sięgać po nieodpowiednie leki – antybiotyk nie działa na wirusy, nie wyleczy cię z infekcji, a może zaszkodzić, o czym lekarze przypominają od lat.

W marcu wycofano lek uspokajający

Przypomnijmy, że to nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek wycofania leku. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w marcu tego roku przekazał do publicznej wiadomości dwie decyzje o leku Lorazepam TZF w formie roztworu do wstrzykiwań. Wstrzymano obrót produktem o dwóch mocach: 2 mg/ml oraz 4 mg/ml.

Interwencja GIF dotyczyła Lorazepam TZF w postaci roztworu do wstrzykiwań o mocach 2 mg/ml i 4 mg/ml, w opakowaniach po 10 ampułek (po 1 ml każda). Wstrzymano obrót dwóch dawek leku uspokajającego, który wytwarza firma Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie. Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczą wszystkich serii produktu.

W szczegółowym opisie decyzji GIF podał, że podczas testów laboratoryjnych wykryto, iż część ampułek zawierających lek ma go mniej, niż wynika z zatwierdzonej specyfikacji jakościowej produktu (parametr budzący zastrzeżenia to "objętość płynu uzyskiwana z pojemnika jednodawkowego"). Nieprawidłowości wyszły podczas badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków.