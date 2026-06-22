Gwałtowna zmiana pogody? To może być główny winowajca twojej migreny Fot. Unsplash.

Ciśnienie spada. Nadciąga burza. Powietrze robi się ciężkie, a upał zaczyna dawać się we znaki. Dla jednych to po prostu pogoda. Dla innych – zapowiedź bólu głowy. Coraz więcej badań wskazuje, że warunki atmosferyczne mogą wpływać na częstotliwość migren i innych dolegliwości. Amerykańscy badacze opisali nawet konkretne układy pogodowe, które zwiększają ryzyko napadu.

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Pytanie o związek pogody ze zdrowiem wraca od lat. W gabinetach lekarskich. W rozmowach pacjentów. Wielu z nich mówi wprost: potrafią "wyczuć" zmianę aury, zanim ta stanie się widoczna na niebie. Kiedyś traktowano to jak wrażenie. Dziś coraz częściej analizuje się to w oparciu o dane.

Dwa wzorce pogodowe szczególnie powiązane z migrenami

Badacze z Uniwersytetu Cincinnati wraz z zespołami z innych amerykańskich ośrodków przeanalizowali związek pogody z migrenami. Wyniki przedstawiono podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Analizą objęto tysiące wpisów z dzienników osób cierpiących na migreny. Dane zestawiono z wieloletnimi obserwacjami meteorologicznymi.

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W analizowanych zapisach szczególnie często powtarzały się dwa scenariusze pogodowe.

Pierwszy – dotyczył zbliżającego się frontu atmosferycznego związanego z niżem i opadami. Drugi – wiązał się z tzw. Wyżem Bermudzkim, odpowiedzialnym za gorącą, wilgotną pogodę występującą latem we wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem autorów badania może to być jeden z najmocniejszych argumentów przemawiających za tym, że znaczenie ma nie pojedynczy parametr, lecz cały zestaw zmian zachodzących równocześnie w atmosferze. To właśnie ich połączenie może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia bólu głowy.

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Dlaczego zmiana pogody może wywoływać migrenę?

Najczęściej powracającym wątkiem w kontekście migren jest ciśnienie atmosferyczne. A dokładniej – jego gwałtowne skoki. To one najczęściej trafiają na listę potencjalnych wyzwalaczy bólu głowy.

Samo ciśnienie nie jest stałe. Zmienia się wraz z temperaturą, wysokością i sytuacją pogodową. Gdy te zmiany zachodzą szybko, organizm musi błyskawicznie się dostosować. U części osób może to wystarczyć, by uruchomić kaskadę reakcji prowadzących do bólu. Nie ma tu jednak prostych zależności. Dla jednych pozostaje to bez znaczenia, inni reagują bardzo silnie. Dużą rolę odgrywają też predyspozycje genetyczne i ogólna wrażliwość układu nerwowego.

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Warto dodać, że choć najczęściej mówi się o burzach i zmianach ciśnienia, lista potencjalnych czynników jest znacznie dłuższa. Do najczęściej wymienianych należą:

wysoka wilgotność powietrza, ekstremalne upały, bardzo niskie temperatury, silny wiatr, intensywne światło słoneczne, migoczące oświetlenie, suche i zapylone powietrze, przebywanie na dużych wysokościach.

U części osób znaczenie mogą mieć także intensywne zapachy, dym tytoniowy albo długie przebywanie w hałaśliwych, zatłoczonych miejscach.

Istotna jest również zdolność organizmu do adaptacji. Migreny bywają wywoływane przez podróże, zmianę rytmu snu, rozpoczęcie nowej pracy czy nagłą zmianę codziennych przyzwyczajeń. Pogoda jest więc tylko jednym z elementów większej układanki.

Jak sprawdzić, czy pogoda odpowiada za ból głowy?

Szacunki pokazują, że związek między zmianami pogody a napadami migreny dostrzega nawet połowa chorych. Nie oznacza to jednak, że każda burza automatycznie skończy się bólem głowy. W praktyce zwykle nakłada się na siebie kilka czynników. Niewyspanie, odwodnienie czy silny stres mogą sprawić, że organizm znacznie mocniej zareaguje na zmieniające się warunki atmosferyczne. Właśnie dlatego lekarze coraz częściej zachęcają do obserwowania nie tylko prognoz pogody, ale również własnych nawyków i codziennego funkcjonowania.

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A jak sprawdzić, czy ten problem w ogóle nas dotyczy? Jednym z najprostszych sposobów jest prowadzenie dziennika migrenowego. Przez kilka miesięcy warto zapisywać:

datę wystąpienia bólu głowy, czas jego trwania, nasilenie objawów, warunki pogodowe, przyjmowane leki, jakość snu, spożywane posiłki i napoje.

Takie notatki często pozwalają wychwycić powtarzające się zależności. Niekiedy okazuje się, że źródłem problemu nie jest sama pogoda, lecz współwystępowanie kilku różnych czynników.

Szczególnie przydatne bywają informacje dotyczące okresu poprzedzającego atak migreny. U części osób już dzień lub dwa wcześniej pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Mogą to być częste ziewanie, rozdrażnienie, pogorszenie nastroju albo przeciwnie – nadmierna pobudliwość.

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Czy można ograniczyć bóle głowy związane z pogodą?

Na pogodę nie mamy wpływu. Można jednak zmniejszyć ryzyko pojawienia się dolegliwości, dbając o podstawowe elementy codziennej rutyny. Kluczowe znaczenie ma nawodnienie, regularny sen i w miarę stabilny rytm dnia. Warto też zerkać na prognozy, jeśli wcześniej konkretna aura miała związek z migrenami.

Czasem wystarczą drobne rzeczy. Okulary przeciwsłoneczne mogą ograniczyć wpływ ostrego światła, a to już bywa odczuwalna różnica. Równie istotne jest przyglądanie się codziennym wyzwalaczom – stresowi, kofeinie czy diecie. Gdy migreny pojawiają się często, najlepiej skonsultować się z neurologiem. Jak wskazują autorzy amerykańskiego badania, leczenie profilaktyczne może zmniejszać liczbę napadów nawet wtedy, gdy pogoda nie daje wytchnienia.

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