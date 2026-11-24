Eksperci zalecają wyniesienie telefonu z sypialni, ponieważ jego bliskość pogarsza jakość snu Fot. Unsplash

Telefon komórkowy często ląduje na nocnej szafce. Służy jako budzik, pozwala sprawdzić godzinę, a przede wszystkim daje poczucie, że w razie potrzeby zawsze można odebrać połączenie. Ta pozornie niewinna bliskość może jednak utrudniać zasypianie i pogarszać jakość odpoczynku. Eksperci od snu przekonują, że warto spróbować przenieść smartfon poza sypialnię.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Nie chodzi wyłącznie o światło ekranu. Znaczenie ma również to, co robimy w telefonie, oraz sama świadomość, że urządzenie leży tuż obok i w każdej chwili może nas zaalarmować. Jak zerwać z tym nawykiem, jeśli obawiamy się, że przegapimy pilny telefon?

Smartfon w łóżku to więcej niż niewinny nawyk

Powodów, dla których telefon towarzyszy nam do późnych godzin, jest kilka. Dla jednych to przede wszystkim budzik, inni chcą być dostępni dla bliskich, a część odruchowo sięga po urządzenie po położeniu się do łóżka. Przeglądanie wiadomości czy mediów społecznościowych szybko staje się częścią wieczornej rutyny.

REKLAMA

Skala zjawiska jest duża. Badanie opublikowane w 2022 r. w czasopiśmie "Personal and Ubiquitous Computing" wykazało, że uczestnicy spędzali średnio 42 proc. czasu w łóżku przed zaśnięciem, korzystając ze smartfona. Wiązało się to z gorszą jakością snu. Problem nie dotyczy wyłącznie młodzieży. Z wrześniowego raportu Pew Research Center wynika, że około 62 proc. dorosłych przed trzydziestką uważa, że używanie telefonu negatywnie wpływa na ilość ich snu.

Problemem nie jest wyłącznie światło emitowane przez smartfon. Równie istotne jest to, co robimy na ekranie. Śledzenie wiadomości, przeglądanie mediów społecznościowych czy oglądanie angażujących materiałów nie pozwala łatwo przejść w stan wyciszenia. Kristin Szuhany, psycholożka kliniczna z NYU Langone Health, podkreśla, że filtry światła niebieskiego nie eliminują tego rodzaju pobudzenia. Telefon może przeszkadzać nawet wtedy, gdy z niego nie korzystamy. Jamie Zeitzer, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda, zauważa, że powiadomienia potrafią wybudzać ze snu. Znaczenie ma także samo oczekiwanie na sygnał. Jeśli nasłuchujemy, czy ktoś nie zadzwoni albo nie napisze, trudniej o spokojny, nieprzerwany odpoczynek.

REKLAMA

Co daje sypialnia wolna od telefonu?

Jedną z metod stosowanych w terapii bezsenności jest tzw. kontrola bodźców. Jej założenie polega na ograniczeniu sygnałów, które podtrzymują stan czuwania. Sypialnia powinna kojarzyć się przede wszystkim ze snem i intymnością, a nie z pracą, przeglądaniem internetu czy odpisywaniem na wiadomości. Wyniesienie telefonu z pokoju może pomóc utrwalić takie skojarzenie.

Potwierdzają to wyniki badania opublikowanego w 2018 r. w "Computers in Human Behavior". Naukowcy poprosili uczestników, by przez tydzień zostawiali telefony poza sypialnią. Trzy czwarte badanych deklarowało później, że szybciej zasypia, a jakość ich snu się poprawiła. Uczestnicy odczuwali też mniej niepokoju i lepiej oceniali swoje samopoczucie.

REKLAMA

Zmiana wpłynęła również na wieczorne relacje. Osoby żyjące samotnie częściej myślały o przyjaciołach i rodzinie, a uczestnicy będący w związkach częściej rozmawiali z partnerami. Nicola Hughes, główna autorka badania, porównuje telefon do rozpraszacza, który zajmuje część naszej uwagi nawet wtedy, gdy nie patrzymy na ekran. Fizyczna bariera między nami a urządzeniem pomaga przerwać odruch sięgania po nie.

Nie oznacza to jednak, że każdy musi bezwzględnie wynieść smartfon z sypialni. Jak zauważa Zeitzer, samo trzymanie go w pokoju nie jest problemem dla wszystkich. Kłopot pojawia się wtedy, gdy urządzenie staje się pokusą, której trudno się oprzeć, albo regularnie zakłóca nocny odpoczynek.

Jak odłożyć telefon i nie bać się, że coś nas ominie?

Największą przeszkodą bywa obawa, że w nocy wydarzy się coś ważnego, a my nie odbierzemy połączenia. Nie zawsze jest ona bezpodstawna. Osoby opiekujące się bliskimi, rodzice małych dzieci czy ludzie, którzy muszą pozostawać pod telefonem ze względu na pracę, mogą rzeczywiście potrzebować urządzenia w pobliżu. Zeitzer radzi jednak oddzielić realne potrzeby od lęku przed niedostępnością. Sam trzyma telefon w sypialni ze względu na starszych rodziców, ale korzysta z trybu "Nie przeszkadzać". Ustawił go tak, by połączenia od wybranych osób mogły się przebić przez ciszę. Telefon leży poza zasięgiem ręki, więc nie kusi do sprawdzania kolejnych powiadomień.

REKLAMA

Podobne rozwiązanie można wprowadzić na większości smartfonów. W ustawieniach trybu "Nie przeszkadzać" da się wskazać kontakty, od których połączenia mają być dozwolone. Można też włączyć opcję przepuszczania ponownych połączeń od tej samej osoby w krótkim odstępie czasu. Dzięki temu pilna próba kontaktu ma szansę nas obudzić, a przypadkowe powiadomienia nie będą przerywać snu.

Warto również zrezygnować z telefonu jako budzika. Zwykły zegarek lub tradycyjny budzik pozwala sprawdzić godzinę i obudzić się o wybranej porze bez trzymania smartfona przy łóżku. Jeśli całkowite wyniesienie urządzenia z pokoju budzi opór, można zacząć od odłożenia go w miejsce, do którego trzeba wstać. Dopiero później przenieść go do innego pomieszczenia.

REKLAMA

Kristin Szuhany proponuje potraktować taką zmianę jak eksperyment. Wystarczy wybrać jedną noc i sprawdzić, czy rzeczywiście wydarzy się coś, czego tak bardzo się obawiamy. Jeśli nie, łatwiej będzie powtórzyć próbę. A jeśli pojawi się nieprzewidziana sytuacja, można ocenić, czy brak telefonu w sypialni faktycznie uniemożliwił poradzenie sobie z nią.