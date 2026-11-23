Uciążliwy nocny kaszel nie zawsze wynika z infekcji Fot. Unsplash

W ciągu dnia prawie go nie zauważasz, ale gdy tylko kładziesz się do łóżka, zaczyna się męczący kaszel? Nie zawsze oznacza przeziębienie. Powodem mogą być alergia, astma, refluks albo wydzielina spływająca z zatok. Warto zwrócić uwagę na objawy, które mu towarzyszą.

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Nocny kaszel potrafi skutecznie odebrać sen. Czasem zaczyna się tuż po położeniu do łóżka, innym razem wybudza dopiero nad ranem. Może być suchy i drażniący lub wiązać się z odkrztuszaniem wydzieliny. Przyczyną nie musi być infekcja. Znaczenie mają również pozycja ciała, stan dróg oddechowych i warunki w sypialni.

Dlaczego kaszel nasila się wieczorem i po położeniu do łóżka?

Pozycja leżąca sprzyja spływaniu wydzieliny z nosa i zatok po tylnej ścianie gardła. Śluz podrażnia błonę śluzową i pobudza odruch kaszlowy. Zjawisko to określa się jako zespół kaszlowy górnych dróg oddechowych. Może towarzyszyć m.in. alergicznemu nieżytowi nosa, przewlekłemu katarowi czy zapaleniu zatok.

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Leżenie może nasilać również refluks żołądkowo-przełykowy. Treść żołądkowa cofa się wówczas do przełyku, a czasem dociera w okolice gardła i krtani. Podrażnienie tych struktur wywołuje kaszel nawet u osób, które nie odczuwają typowej zgagi. Co więcej, suche powietrze, kurz i drażniące zapachy w sypialni dodatkowo podrażniają drogi oddechowe. U osób z astmą znaczenie ma też naturalny rytm dobowy – objawy choroby często nasilają się w nocy i nad ranem.

Astma, alergia, refluks. Jakie choroby mogą wywoływać nocny kaszel?

Jedną z przyczyn nocnych napadów kaszlu jest astma. Choroba wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym i nadreaktywnością dróg oddechowych. Oskrzela okresowo się zwężają, utrudniając przepływ powietrza. U części chorych kaszel bywa jedynym objawem. Mogą mu towarzyszyć świsty, ucisk w klatce piersiowej i duszność. Diagnostyka może obejmować spirometrię.

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Nocne dolegliwości mogą mieć także związek z alergią. W materacach, poduszkach i pościeli gromadzą się roztocza kurzu domowego. Uczulenie może powodować katar, kichanie i zatkanie nosa, a spływająca do gardła wydzielina prowokuje kaszel. Powodem bywają również infekcje, m.in. przeziębienie, zapalenie oskrzeli czy krtani. Stan zapalny i nadmiar wydzieliny podrażniają drogi oddechowe, a po położeniu się kaszel może się nasilać. Kaszel może utrzymywać się jeszcze kilka tygodni po infekcji.

Warto pamiętać także o krztuścu. Typowe są długie serie gwałtownych napadów kaszlu, czasem zakończone wymiotami lub trudnością w zaczerpnięciu powietrza. Podejrzenie krztuśca wymaga konsultacji, szczególnie u niemowląt. Kaszel, odkrztuszanie wydzieliny i duszność mogą występować również w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

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Jak złagodzić nocny kaszel i kiedy zgłosić się do lekarza?

Wietrz sypialnię, pierz pościel i ograniczaj kurz, zwłaszcza przy alergii na roztocza. Jeśli powietrze jest suche, można użyć nawilżacza. Regularnie go czyść, by nie gromadziła się w nim pleśń. Pij też wodę – ulgę podrażnionemu gardłu może przynieść też ciepły napój z miodem. Nie wolno podawać go dzieciom przed ukończeniem pierwszego roku życia. Przy spływaniu wydzieliny z nosa można rozważyć płukanie go roztworem soli fizjologicznej. Jeśli podejrzewasz refluks, unikaj obfitych posiłków tuż przed snem. Ostatni większy posiłek zjedz najlepiej 2–3 godziny przed położeniem się.

Kaszel utrzymujący się ponad trzy tygodnie, nawracający lub stopniowo nasilający się wymaga konsultacji lekarskiej. Gorączka, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej lub niewyjaśniona utrata masy ciała również wymagają oceny. Krwioplucie wymaga pilnej oceny. Przy silnej duszności, sinieniu ust lub nagłym bólu w klatce piersiowej dzwoń pod numer 112.