Badania wykazały, że nawet spokojna jazda samochodem mocno angażuje organizm, szczególnie serce Fot. Unsplash

Prowadzenie samochodu może mocniej angażować organizm, niż sugeruje pozycja za kierownicą. Naukowcy z Uniwersytetu w Houston zauważyli, że podczas codziennych dojazdów serce kierowców przez większość czasu bije szybciej niż w spoczynku. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy podróż przebiega spokojnie.

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Dla wielu osób samochód jest podstawowym środkiem transportu. Za kierownicą spędzają kilkadziesiąt minut dziennie, czasem kilka godzin. Choć siedzą i nie wykonują intensywnych ruchów, ich organizm niekoniecznie odpoczywa. Nowe badanie pokazuje, że układ krążenia reaguje na jazdę inaczej, niż podpowiada pozorny bezruch.

Serce kierowcy pracuje intensywniej niż podczas siedzenia przy biurku

Badanie naukowców z Uniwersytetu w Houston i Texas A&M Transportation Institute opublikowano w "npj Digital Public Health". Przez siedem dni obserwowali 57 mieszkańców dużych miast Teksasu, m.in. Houston, Dallas i San Antonio. Uczestnicy nosili zegarki Apple Watch, a badacze zestawili pomiary tętna z danymi o pogodzie i natężeniu ruchu. Zebrali blisko 180 tys. obserwacji.

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Podczas prowadzenia auta tętno badanych przekraczało wartość spoczynkową przez około 94 proc. czasu. Podczas siedzenia przy biurku lub odpoczynku w domu było to 81 proc. Skąd ta różnica? Kierowca musi śledzić sytuację na drodze, przewidywać zachowania innych i szybko reagować. Nawet na dobrze znanej trasie nie może całkowicie się rozluźnić.

– Prowadzenie samochodu wymaga ciągłej uwagi, podejmowania decyzji i gotowości do reakcji. Choć ciało pozostaje w bezruchu, umysł pracuje, a serce odzwierciedla to obciążenie – w wywiadzie dla Medical Xpress wyjaśnia prof. Ioannis Pavlidis, kierujący zespołem.

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Codzienne dojazdy mogą oznaczać tysiące godzin dodatkowego obciążenia

Podwyższone tętno samo w sobie nie oznacza choroby. Serce przyspiesza także podczas ćwiczeń, ale aktywność fizyczna przynosi korzyści układowi krążenia. Podczas jazdy organizm pozostaje pobudzony, choć mięśnie nie wykonują porównywalnej pracy. Znaczenie ma łączny czas spędzany za kierownicą. Kilkadziesiąt minut dziennie w skali lat przekłada się na tysiące godzin takiego obciążenia.

Reakcja różniła się między uczestnikami. Osoby z wyższym poziomem lęku miały średnio o jedno uderzenie serca na minutę więcej niż badani z niższym wynikiem na zastosowanej skali. Według wyliczeń zespołu kierowca spędzający za kółkiem osiem godzin dziennie może w takim przypadku odnotować około 173 tys. dodatkowych uderzeń serca w ciągu roku. Badanie nie dowodzi jednak, że prowadzenie samochodu powoduje choroby serca. Wyniki wskazują, że codzienna jazda może być dla organizmu bardziej angażująca, niż się wydaje.

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Czy samochody autonomiczne odciążą układ krążenia?

Naukowcy chcą sprawdzić, które elementy podróży najmocniej pobudzają organizm. Będą analizować m.in. korki, warunki drogowe i konstrukcję pojazdu. Planują też objąć badaniem większą grupę, w tym kierowców zawodowych i osoby regularnie pokonujące długie trasy.