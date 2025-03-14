W Europie znacząco wzrosła liczba zakażeń odrą. Największa grupa chorych to dzieci. Fot.123rf

To jeden z najbardziej zaraźliwych dla ludzi wirusów. Wielu Europejczyków przestało szczepić przeciwko niemu dzieci. Liczba zachorowań na odrę wróciła do tej, jaka była 25 lat temu. W kraju, który jest liderem zakażeń, zgłoszono ponad 30 tys. przypadków tej choroby.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF poinformowały, że liczba zachorowań na odrę w regionie europejskim podwoiła się w 2024 r. i osiągnęła poziom ponad 127 tys. zakażeń, najwyższy od 25 lat.

Ponad 40 proc. zakażeń stanowią dzieci poniżej piątego roku życia. To bilans przypadków zgłoszonych w ubiegłym roku w regionie obejmującym 53 kraje Europy i Azji Środkowej.

Rekordzistą jest Rumunia, która zgłosiła najwyższą liczbę zakażeń w 2024 r., z ponad 30 tys. przypadków, kolejny jest Kazachstan z 28 tys. przypadków.

"Odra powróciła i jest to sygnał ostrzegawczy" – powiedział Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

Obie organizacje uważają, że przyczyną tej sytuacji są fałszywe narracje dotyczące szczepionek, które spowodowały zaniechanie szczepień dzieci przez rodziców.

"Podczas pandemii i po jej zakończeniu zaobserwowaliśmy wzrost rozprzestrzeniania się dezinformacji, co doprowadziło do wzrostu wahań w kwestii szczepień” – powiedziała Fatima Cengic, specjalistka ds. szczepień UNICEF w regionie.

Organizacje wzywają jednocześnie do podjęcia działań, mających na celu przywrócenie poziomu szczepień przeciw odrze i innym chorobom zakaźnym sprzed pandemii Covid-19.

W Polsce maleje liczba szczepień przeciw odrze

W Polsce również rośnie liczba chorych na odrę. W okresie 1 stycznia – 31 lipca 2024 r. zanotowano 246 przypadków odry, czyli ponad 10-krotnie więcej niż w tym samym okresie 2023 r., kiedy odnotowano jedynie 36 potwierdzonych przypadków (dane: NIZP PZH – PIB).

Szczepionka przeciw odrze dostępna w Polsce jest skojarzona ze szczepionką przeciw śwince i różyczce (tzw. MMR). Jest bezpłatna i obowiązkowa, podaje się ją dzieciom w 13-15 mies. życia oraz 6 roku życia. Skuteczność po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98-99 proc. i utrzymuje się do końca życia.

Niestety pomimo tylu zalet dzieci nie są szczepione, co powoduje, że jako kraj nie osiągamy dostatecznej wyszczepialności populacji. Jest ona na poziomie nieco ponad 86 proc., a do utrzymania odporności populacyjnej wymagany jest poziom aż 95 proc.

Winne temu jest załamanie programów szczepień ochronnych podczas pandemii, ale także rosnąca popularność ruchów antyszczepionkowych.

Odra może być naprawdę niebezpieczna

Odra to jeden z najbardziej zaraźliwych wirusów i może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla dzieci, osób starszych oraz tych z osłabionym układem odpornościowym. Dlaczego odra jest niebezpieczna?:

szybko się rozprzestrzenia, jedna osoba chora może zakażać nawet 90 proc. osób, które nie były szczepione i mają z nią kontakt, na chorobę nie ma specyficznego leczenia, jest ono głównie objawowe, zakażenia mogą powodować poważne powikłania, jak m.in. zapalenie płuc , zapalenie mózgu czy osłabienie układu odpornościowego, co zwiększa ryzyko kolejnych infekcji, u dzieci może prowadzić do problemów z rozwojem, w tym do problemów z uczeniem się.

Pisząc powyższy tekst, korzystałam m.in. z danych Agencji Reutera.

