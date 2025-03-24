Mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata 2026. Polska - Litwa, 21 marca 2026 rok, Warszawa. Fot. P.Dziurman/Reporter

Wspólne oglądanie nie musi ograniczyć się "Netflixa". Jeśli jesteś fanką piłki nożnej, to nie masz dylematu i wiesz, co robić. A jeśli należysz do kobiet, które nie fascynują się futbolem, a jednak wahasz się, czy towarzyszyć swojemu partnerowi w trakcie oglądania meczu na stadionie, lub przed telewizorem, czy może zorganizować sobie alternatywną rozrywkę, np. poza domem, rozmowa z Katarzyną Kucewicz, psycholożką, o tym, jak obie opcje mogą wpłynąć na związek, pomoże ci podjąć tę decyzję.

Niezależnie od wyniku, jaki wywalczą dziś w meczu z Maltą chłopaki Michała Probierza, eliminacje do mistrzostw świata 2026 jeszcze potrwają.

Wiele kobiet ogląda mecze piłki nożnej, sama do nich należę, ale chcę zapytać o pary, których statystyczne jest więcej, czyli takich, w których to mężczyzna jest fanem piłki nożnej, a jego partnerka nie.

Agnieszka Sztyler-Turovsky: Czy w tej sytuacji wspólne oglądanie meczu może cementować związek, czy może raczej czas eliminacji do mistrzostw świata to świetna okazja do tego, by kobieta organizowała sobie alternatywne rozrywki, choćby poza domem?

Katarzyna Kucewicz: Z mojego gabinetowego doświadczenia wynika, że tak naprawdę nie ma tu żelaznych reguł, wszystko zależy od pary – są takie związki, w których ludzie mają zupełnie odmienne zainteresowania, a własne realizują w towarzystwie przyjaciół. I to jest w porządku dla obu stron.

Udane, dobre relacje nie polegają na syjamskim spędzaniu ze sobą każdej chwili. Gros osób "realizuje" siebie w czasie, gdy partner oddaje się swoim pasjom. Pozwala to zachować poczucie odrębności obojgu i posiadania "własnej przestrzeni" w związku.

Dla każdego z nas to ważne, bo własne życie, to jest jakiś rodzaj zaplecza, które należy posiadać. Życie tylko wspólnymi sprawami często bowiem sprawia, że para po latach funkcjonuje jak rodzeństwo, zatracając autonomię kompletnie. Ogólnie, od czasu do czasu dobrze jest robić coś wspólnie, nawet jak nie jest to coś, co nas pasjonuje. Tak dla bliskości, dla relacji, po to, żeby w emocjonujących chwilach, jak wygrana meczu być ze sobą w tej radości.

To scala związki, więc czasem wybierzmy przyjaciółki i pidżama party w tym czasie, a czasem jednak obejrzyjmy wspólnie mecz tylko po to, żeby sprawić mu radość ze wspólnego kibicowania.

Gorzej, jeśli kobieta "fuka" na mecz i jest to elementem całej układanki: partnerka ustawicznie krytykuje hobby partnera, nie pozwala mu robić tego, co on chce, atakuje jego zamiłowanie do oglądania sportu i robi to w sposób oceniający, napastliwy. Gdy nie chce oglądać meczu, bo w ogóle niewiele rzeczy chce robić wspólnie ze swoim partnerem, jest to już sygnał alarmowy, że w związku coś niedobrego się dzieje.

Katarzyna Kucewicz, psycholożka o tym, jak wspólne oglądanie meczy działa na związki. Fot. Tomasz Możdżeń

Co, jeśli kibicujemy innym drużynom – czy to wprowadza adrenalinę, napięcie erotyczne i jeśli mecz jest wieczorem, może skłonić do godzenia się w łóżku, czy raczej antagonizuje i jest kolejnym powodem do kłótni przed snem?Wszystko zależy od tego, jak ważna jest dla nas piłka nożna. Jeśli średnio ważna, to kibicowanie odrębnym drużynom będzie dla nas elementem przekomarzania się i może nawet być dość uroczą formą droczenia się ze sobą.

A jeśli jedno z partnerów jest prawdziwym fanem drużyny, takim zawziętym, to spotkanie z kimś, kto kibicuje innym, może stać się kością niezgody, a wręcz oddalić ludzi od siebie. Na szczęście, dla większości kibiców, mimo wszystko piłka nożna nie jest ważniejsza niż relacja i miłość i nawet takie ewentualnie różnice są do pogodzenia.

A co, jeśli mężczyzna jest zaniedbany, jeśli chodzi o kondycję sportową i wygląd, a do tego jest typem osoby o niskim poczuciu wartości – czy może odczuwać dyskomfort i być zazdrosny o to, że jego partnerka ogląda atrakcyjnych sportowców, czy raczej podziała to na niego mobilizująco – jak to może wpłynąć na dynamikę związku?

Jeśli mężczyzna czuje zazdrość o piłkarzy, których ogląda z dziewczyną czy żoną, to niestety jest to sygnał zaborczości, wynikający z niskiego poczucia własnej wartości. Stabilna samoocena charakteryzuje osoby, które patrząc na wysportowanych ludzi, raczej motywują się do działania i inspirują do zmian.

Jeśli zaś czuje się ukłucie zazdrości i nerwy, albo wręcz rezygnuje z oglądania, "żeby ona nie patrzyła", to w moim odczuciu takie zachowanie wymagałoby popracowania nad sobą i umocnienia swojej pewności siebie.

Rozmawiamy chwilę przed meczem Polaków, a choć gospodarzom "ściany sprzyjają" i polscy kibice, a bukmacherzy nie stawiają na Maltę złamanego grosza, w przypadku naszych piłkarzy zawsze jest obawa, że trzeba będzie śpiewać "Polacy, nic się nie stało!". Czy łączenie się w bólu, zamiast w euforii, jest dobre dla związku, czy może lepiej, by kobieta, jeśli nie jest fanką piłki nożnej, przed meczami Polaków profilaktycznie planowała radosne aktywności poza domem i zostawiała swojego partnera samego w domu, ewentualnie z grupą wsparcia w postaci kumpli?

