Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Gotują wodę z kobaltem
Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Gotują wodę z kobaltem Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Niestety czasem nawet porządnie wyglądające produkty mogą być szkodliwe dla zdrowia. Klienci, którzy spodziewali się, że kupując pewien żeliwny czajnik za 50 zł i będą w nim parzyć herbatę przez lata, muszą być teraz zawiedzeni. Aldi wycofał go już ze sklepów, a jego właściciele muszą przestać go używać. Mogą jednak odzyskać pieniądze. Jak?

Główny Inspektor Sanitarny poinformował na swojej stronie o wycofaniu z obrotu dwóch modeli czajników żeliwnych marki Crofton. Były do kupienia w sklepach Aldi. Dlaczego zniknęły z półek?

Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Parzy herbatę z kobaltem

Czajniki z Aldi, których dotyczy ostrzeżenie, to:

Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły czarny, 0,8 l

  • Kod kreskowy (EAN): 4068706225161

    • Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły biało-złoty, 0,8 l

  • Kod kreskowy (EAN): 4068706225178

    • Importerem tych czajników jest Billiet - Vanlaere NV z Belgii, a dystrybutorem w Polsce jest sieć sklepów Aldi Sp. z o.o. Kraj pochodzenia produktów to Chiny. Czajniki te były dostępne w sprzedaży w sklepach ALDI od dnia 15 stycznia 2025 r.

    "W emalii artykułu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu kobaltu" – poinformował na stronie sklep Aldi. GIS na swojej stronie dodał, że stwierdzono "migrację kobaltu z czajników do żywności".

    logo
    Fot. Aldi

    Dlaczego kobalt jest niebezpieczny dla zdrowia?

    Gotowanie w takim czajniku może powodować to, że kobalt (metal) może dostać się do wody, którą potem wypijemy. Kobalt w nadmiarze może negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu, prowadząc m.in. do:

  • Problemów kardiologicznych: Może powodować kardiomiopatię (uszkodzenie mięśnia sercowego).
  • Zaburzeń pracy tarczycy: Może prowadzić do jej niedoczynności lub powstania wola.
  • Problemów z układem oddechowym: Wdychanie pyłu kobaltu może powodować przewlekłe choroby płuc, astmę oskrzelową.
  • Reakcji alergicznych: Kobalt jest znanym alergenem kontaktowym, może powodować zapalenie skóry.
  • Innych problemów: Wskazuje się również na możliwe działanie rakotwórcze, negatywny wpływ na płodność oraz zaburzenia neurologiczne i hematologiczne przy przewlekłym narażeniu.

    • Dlatego jeśli kupiliśmy ten czajnik, powinniśmy go od razu wyrzucić, a najlepiej oddać do sklepu do 2 czerwca. Aldi "przeprasza za niedogodności" i deklaruje, że odda nam pieniądze nawet jeśli nie mamy paragonu. Wycofanie nie dotyczy innych produktów tego dostawcy (Billiet - Vanlaere NV).

    GIS ostrzega też przez tą herbatą marki Loyd. Co jest z nią nie tak?

    Sanepid stwierdził także przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – antrachinonu – w dwóch partiach popularnej herbaty czarnej liściastej, która jest dostępna w wielu sklepach. Wycofywany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

    Szczegóły dotyczące wycofywanych herbat:

  • Nazwa produktu: Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd"
  • Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

    • Dotyczy to następujących partii:

    1. Numer partii: L24022513 CNajlepiej spożyć przed końcem: 02.2027
    2. Numer partii: L28122413 CNajlepiej spożyć przed końcem: 12.2026

    "Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanych numerach partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" – czytamy na stronie GIS.

    logo
    Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

    Antrachinon jest substancją, której pozostałości w żywności są ściśle regulowane ze względu na potencjalne negatywne skutki zdrowotne przy nadmiernym spożyciu. Jest to substancja podejrzewana o działanie rakotwórcze, a także może zaburzać gospodarkę hormonalną i działać mutagennie.

    Osoby, które kupiły herbatę Loyd z wyżej wymienionych partii (L24022513 C lub L28122413 C) nie powinny jej pić. W komunikacie nie podano informacji o możliwości oddania produktu do sklepu, ale nie zaszkodzi iść i spróbować domagać się zwrotu pieniędzy.

