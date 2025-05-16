Niestety czasem nawet porządnie wyglądające produkty mogą być szkodliwe dla zdrowia. Klienci, którzy spodziewali się, że kupując pewien żeliwny czajnik za 50 zł i będą w nim parzyć herbatę przez lata, muszą być teraz zawiedzeni. Aldi wycofał go już ze sklepów, a jego właściciele muszą przestać go używać. Mogą jednak odzyskać pieniądze. Jak?
Główny Inspektor Sanitarny poinformował na swojej stronie o wycofaniu z obrotu dwóch modeli czajników żeliwnych marki Crofton. Były do kupienia w sklepach Aldi. Dlaczego zniknęły z półek?
Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Parzy herbatę z kobaltem
Czajniki z Aldi, których dotyczy ostrzeżenie, to:
Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły czarny, 0,8 l
Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły biało-złoty, 0,8 l
Importerem tych czajników jest Billiet - Vanlaere NV z Belgii, a dystrybutorem w Polsce jest sieć sklepów Aldi Sp. z o.o. Kraj pochodzenia produktów to Chiny. Czajniki te były dostępne w sprzedaży w sklepach ALDI od dnia 15 stycznia 2025 r.
"W emalii artykułu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu kobaltu" – poinformował na stronie sklep Aldi. GIS na swojej stronie dodał, że stwierdzono "migrację kobaltu z czajników do żywności".
Dlaczego kobalt jest niebezpieczny dla zdrowia?
Gotowanie w takim czajniku może powodować to, że kobalt (metal) może dostać się do wody, którą potem wypijemy. Kobalt w nadmiarze może negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu, prowadząc m.in. do:
Dlatego jeśli kupiliśmy ten czajnik, powinniśmy go od razu wyrzucić, a najlepiej oddać do sklepu do 2 czerwca. Aldi "przeprasza za niedogodności" i deklaruje, że odda nam pieniądze nawet jeśli nie mamy paragonu. Wycofanie nie dotyczy innych produktów tego dostawcy (Billiet - Vanlaere NV).
GIS ostrzega też przez tą herbatą marki Loyd. Co jest z nią nie tak?
Sanepid stwierdził także przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – antrachinonu – w dwóch partiach popularnej herbaty czarnej liściastej, która jest dostępna w wielu sklepach. Wycofywany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Szczegóły dotyczące wycofywanych herbat:
Dotyczy to następujących partii:
- Numer partii: L24022513 CNajlepiej spożyć przed końcem: 02.2027
- Numer partii: L28122413 CNajlepiej spożyć przed końcem: 12.2026
"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanych numerach partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" – czytamy na stronie GIS.
Antrachinon jest substancją, której pozostałości w żywności są ściśle regulowane ze względu na potencjalne negatywne skutki zdrowotne przy nadmiernym spożyciu. Jest to substancja podejrzewana o działanie rakotwórcze, a także może zaburzać gospodarkę hormonalną i działać mutagennie.
Osoby, które kupiły herbatę Loyd z wyżej wymienionych partii (L24022513 C lub L28122413 C) nie powinny jej pić. W komunikacie nie podano informacji o możliwości oddania produktu do sklepu, ale nie zaszkodzi iść i spróbować domagać się zwrotu pieniędzy.
