Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Gotują wodę z kobaltem Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Niestety czasem nawet porządnie wyglądające produkty mogą być szkodliwe dla zdrowia. Klienci, którzy spodziewali się, że kupując pewien żeliwny czajnik za 50 zł i będą w nim parzyć herbatę przez lata, muszą być teraz zawiedzeni. Aldi wycofał go już ze sklepów, a jego właściciele muszą przestać go używać. Mogą jednak odzyskać pieniądze. Jak?

Główny Inspektor Sanitarny poinformował na swojej stronie o wycofaniu z obrotu dwóch modeli czajników żeliwnych marki Crofton. Były do kupienia w sklepach Aldi. Dlaczego zniknęły z półek?

Aldi wycofuje żeliwne czajniki Crofton. Parzy herbatę z kobaltem

Czajniki z Aldi, których dotyczy ostrzeżenie, to:

Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły czarny, 0,8 l

Kod kreskowy (EAN): 4068706225161

Crofton Czajnik żeliwny z sitkiem okrągły biało-złoty, 0,8 l

Kod kreskowy (EAN): 4068706225178

Importerem tych czajników jest Billiet - Vanlaere NV z Belgii, a dystrybutorem w Polsce jest sieć sklepów Aldi Sp. z o.o. Kraj pochodzenia produktów to Chiny. Czajniki te były dostępne w sprzedaży w sklepach ALDI od dnia 15 stycznia 2025 r.

"W emalii artykułu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu kobaltu" – poinformował na stronie sklep Aldi. GIS na swojej stronie dodał, że stwierdzono "migrację kobaltu z czajników do żywności".

Fot. Aldi

Dlaczego kobalt jest niebezpieczny dla zdrowia?

Gotowanie w takim czajniku może powodować to, że kobalt (metal) może dostać się do wody, którą potem wypijemy. Kobalt w nadmiarze może negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu, prowadząc m.in. do:

Problemów kardiologicznych: Może powodować kardiomiopatię (uszkodzenie mięśnia sercowego). Zaburzeń pracy tarczycy: Może prowadzić do jej niedoczynności lub powstania wola. Problemów z układem oddechowym: Wdychanie pyłu kobaltu może powodować przewlekłe choroby płuc, astmę oskrzelową. Reakcji alergicznych: Kobalt jest znanym alergenem kontaktowym, może powodować zapalenie skóry. Innych problemów: Wskazuje się również na możliwe działanie rakotwórcze, negatywny wpływ na płodność oraz zaburzenia neurologiczne i hematologiczne przy przewlekłym narażeniu.

Dlatego jeśli kupiliśmy ten czajnik, powinniśmy go od razu wyrzucić, a najlepiej oddać do sklepu do 2 czerwca. Aldi "przeprasza za niedogodności" i deklaruje, że odda nam pieniądze nawet jeśli nie mamy paragonu. Wycofanie nie dotyczy innych produktów tego dostawcy (Billiet - Vanlaere NV).

GIS ostrzega też przez tą herbatą marki Loyd. Co jest z nią nie tak?

Sanepid stwierdził także przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – antrachinonu – w dwóch partiach popularnej herbaty czarnej liściastej, która jest dostępna w wielu sklepach. Wycofywany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące wycofywanych herbat:

Nazwa produktu: Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd" Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

Dotyczy to następujących partii:

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanych numerach partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" – czytamy na stronie GIS.

Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

Antrachinon jest substancją, której pozostałości w żywności są ściśle regulowane ze względu na potencjalne negatywne skutki zdrowotne przy nadmiernym spożyciu. Jest to substancja podejrzewana o działanie rakotwórcze, a także może zaburzać gospodarkę hormonalną i działać mutagennie.