Czy kawa podnosi ciśnienie? Osoby z nadciśnieniem zwykle nie muszą z niej rezygnować. Fot. Canva

Pijemy ją rano, żeby się obudzić, w pracy – dla skupienia, a zawsze – z czystej przyjemności. Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Krąży wokół niego wiele mitów, głównie dotyczących zdrowia. Jeden z najczęstszych to ten, że kawa podnosi ciśnienie. Ile w nim prawdy?

Odpowiedź na pytanie: "Czy pić kawę mając nadciśnienie?" może nurtować aż 11 milionów osób w Polsce. Bo aż tyle z nich choruje na nadciśnienie, czyli ma je powyżej 140/90 mm Hg.

Co jest przyczyną nadciśnienia? Czynników jest kilka. I na pewno u wielu osób kumulują się wszystkie na raz:

Otyłość Nadmierne spożycie soli (szczególnie dużo jest jej w tzw. śmieciowym jedzeniu) Stres Czynniki genetyczne Brak ruchu

Ale nadciśnienie nadciśnieniu nierówne. To za wysokie ma aż trzy stopnie. Oczywiście, im wyższy, tym groźniejszy. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wymienia takie:

Nadciśnienie pierwszego stopnia: zaczyna się powyżej 140/90 mm Hg Nadciśnienie drugiego stopnia: powyżej 160/100 mm Hg Nadciśnienie trzeciego stopnia: powyżej 180/110 mm Hg.

Czy kawa podnosi ciśnienie i na jak długo?

U osób, które rzadko piją kawę, kofeina może rzeczywiście powodować tymczasowy wzrost ciśnienia krwi – zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego. Dzieje się tak dlatego, że kofeina zwęża naczynia krwionośne i może przyspieszyć pracę serca.

A więc tak, kawa podnosi ciśnienie, ale na krótko. Jeśli wypijesz ją rano i okaże się, że po południu albo wieczorem masz za wysokie ciśnienie, to znak, że winowajcą jest coś innego, nie kawa.

Czy kawa podnosi ciśnienie, jeśli pijemy ją codziennie? I tak, i nie. Jeśli starasz się pić kawę tylko sporadycznie, ze strachu, że wypijając ją codziennie, wpędzisz się w nadciśnienie, możesz się zdziwić.

Prawdopodobnie twoje ciało, (w tym układ nerwowy i krążenia) zareaguje silniej, jeśli rzadko ma kontakt z kofeiną. A jeśli picie kawy jest dla ciebie codziennym rytuałem, ciśnienie, przynajmniej teoretycznie, nie powinno się podnieść. Albo tylko minimalnie.

Mało tego. Coraz więcej badań naukowych pokazuje, że dwie, trzy espresso, lub kawa w innej postaci, ale ograniczona do dwóch, trzech filiżanek dziennie, jest zdrowa dla serca i całego układu krążenia. Także dlatego, że zawiera polifenole, silne antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki i utrzymują naczynia krwionośne w dobrej formie.

Ile kaw dziennie może wypić bezkarnie osoba z nadciśnieniem?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Jeszcze niedawno lekarze zalecali, by osoby z nadciśnieniem całkowicie rezygnowały z kawy. Dziś jednak podejście to się zmienia. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, picie kawy w umiarkowanych ilościach nie jest przeciwwskazane nawet u osób z nadciśnieniem.

– Kawa nie tylko nie podwyższa ciśnienia tętniczego, ale może u wielu osób zmniejszyć ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny obawiać się skoków ciśnienia tętniczego po wypiciu kawy – mówił prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia w rozmowie z portalem Biotechnologia.pl.

Zastrzegł jednak, że z powodu różnic w metabolizowaniu kofeiny, niektóre osoby mogą czuć dyskomfort po wypiciu kawy.

Kawa i ADHD – pić czy nie pić, oto jest pytanie

Jeśli po kawie masz „palpitacje” serca albo czujesz niepokój i nadmierne pobudzenie, zaparz słabszą kawę, pij mniej filiżanek dziennie. A jeśli to nie pomoże, po prostu zrezygnuj z kawy. A jeśli nie możesz rozstać się z jej smakiem i zapachem, pij tylko tą z kofeiną.

Jeśli jesteś osobą dosyć pobudliwą i masz np. ADHD, staraj się nie popijać leków, np. medikinetu kawą, bo może się okazać, że zamiast się uspokoić, tylko się nakręcisz. Jeśli tak się dzieje, popijaj lek na ADHD wodą, a z kawą odczekaj godzinę. Albo zamiast niej wybieraj zieloną herbatę.

Warto również pamiętać, że nie każda kawa działa tak samo. Espresso zawiera mniej kofeiny niż duża kawa z ekspresu przelewowego. Na zawartość kofeiny wpływa także rodzaj ziaren (arabica ma jej mniej niż robusta) oraz sposób parzenia.

A więc odpowiedź na pytanie: "Czy kawa podnosi ciśnienie?" brzmi: to zależy. U osób, które piją ją rzadko, może wywołać krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi. Jednak u stałych miłośników kawy ten efekt jest zazwyczaj niewielki.

Co ważne – picie kawy w rozsądnych ilościach nie zwiększa ryzyka nadciśnienia, a u niektórych osób może mieć wręcz działanie ochronne na serce.

Kluczowe słowo to „umiarkowanie”. Jeśli masz problemy z ciśnieniem, nie oznacza to, że musisz całkowicie zrezygnować z porannej filiżanki. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem, kup ciśnieniomierz i sprawdzaj, jak reagujesz na kawę. A przede wszystkim, lecz nadciśnienie.

Pamiętaj – jedna filiżanka kawy nie zrujnuje ci zdrowia. Ale pięć dużych latte z syropem dziennie? To już inna historia. I nie chodzi o kofeinę, ale o cukier, który może być bardziej zabójczy.