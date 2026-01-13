Nowa terapia może uratować wzrok wielu pacjentom. Shutterstock.com/Anton Vierietin

Brytyjscy lekarze dokonali przełomu w leczeniu schorzenia oczu, hipotonii. Badania wykazują, że zastrzyk w oko może uratować wzrok. Choroba do niedawna uchodziła za nieuleczalną, a rewolucyjne odkrycie może pomóc setkom pacjentów, którzy się z nią borykają.

Jednym z objawów, z którymi borykają się pacjenci ze zdiagnozowaną hipotonią, są zaburzenia widzenia. Choroba ta dotychczas uchodziła za nieuleczalną, ale duże nadzieje daje badanie przeprowadzone przez brytyjskich lekarzy. Nowa terapia, w ramach której pacjentom podaje się zastrzyk do oka, stanowi prawdziwy przełom.

Nowa metoda leczenia może uratować wzrok. Przełomowe odkrycie

Brytyjscy badacze kliniczni z University College London i Moorfields Eye Hospital ogłosili rewolucyjne wyniki badań dotyczących leczenia hipotonii. Dane dotyczące nowej metody, która może przynieść prawdziwą rewolucję dla pacjentów, opublikowano na łamach "British Journal of Ophthalmology".

Terapia opracowana przez ekspertów polega na wstrzykiwaniu do oka hydroksypropylometylocelulozy (HPMC), czyli żelu, który stosuje się często podczas operacji okulistycznych. Warto dodać, że żel ten jest niedrogi. Rewolucyjna metoda ma pomóc pacjentom, zwiększając ciśnienie wewnątrz gałek ocznych, a także rozmiary gałek.

W ramach projektu przedstawiono wyniki rocznej kuracji u ośmiu pacjentów. Te prezentują się obiecująco, bowiem poprawę zarówno ciśnienia, jak i wzroku odnotowano w siedmiu przypadkach. Co ważne, naukowcy informują, że nie odnotowano żadnych poważnych skutków ubocznych.

Pierwszą pacjentką była 47-latka, która przez hipotonię straciła wzrok w obu oczach. Problemy z widzeniem doskwierały jej od 2017 roku. Po ok. 10 miesiącach, podczas których poddawała się zastrzykom co 3-4 tygodnie, odnotowano wyraźną poprawę widzenia. Kobieta mogła już nie tylko policzyć pokazane jej palce, ale i przeczytać większość liter prezentowanych na tablicy okulistycznej.

Jak dotychczas leczono już 35 osób. Mimo to naukowcy zaznaczają, że badania są jeszcze na wczesnym etapie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pomoc mogą otrzymać setki lub nawet tysiące pacjentów rocznie. Zanim jednak pojawi się taka ewentualność, przed badaczami jeszcze sporo pracy: eksperci przyjrzą się temu, które z osób chorujących na hipotonię mogą najbardziej skorzystać na leczeniu.

Czym jest hipotonia?

Hipotonia gałki ocznej to inaczej zbyt niskie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. W konsekwencji dochodzi do zmiany normalnego kształtu oka i jego struktury zewnętrznej. Do hipotonii może dochodzić np. na skutek operacji oka, urazu, działania wybranych leków. Schorzenie może prowadzić do poważnych problemów ze wzrokiem. Jak informuje serwis Rynekzdrowia.pl, w ciągu kilku lat możliwe jest wystąpienie postępującej i trwałej utraty wzroku.