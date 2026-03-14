Nadciśnienie po cichu niszczy młodych Polaków. Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Nadciśnienie tętnicze coraz częściej dotyka młodych dorosłych. Najnowsze wyniki badania PICTURE przeprowadzonego we Wrocławiu pokazują, że problem ten nie jest już wyłącznie domeną osób starszych. Co więcej, wielu młodych ludzi przez lata żyje z chorobą, nie zdając sobie z tego sprawy.

REKLAMA

Ponad tysiąc młodych osób przebadanych

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach projektu PICTURE (Population Cohort Study of Wroclaw Citizens). W analizie wzięło udział ponad tysiąc mieszkańców Wrocławia w wieku od 25 do 49 lat. Celem badania było sprawdzenie, jak często u młodych dorosłych występuje nadciśnienie oraz jakie czynniki zwiększają ryzyko jego rozwoju.

Niestety wyniki okazały się niepokojące. Nadciśnienie wykryto u 18 proc. wszystkich badanych. Zdaniem ekspertów problem nasila się wraz z wiekiem, bowiem wśród osób poniżej 40. roku życia chorobę stwierdzono u 13 proc. uczestników, natomiast w grupie 40-49 lat już u 20 proc. Oznacza to, że co piąta osoba po czterdziestce zmaga się z nadciśnieniem.

REKLAMA

Większość nie wie o chorobie

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że wielu uczestników badania nie wiedziało o swoim stanie zdrowia.

– Szczególnie niepokojące jest to, że ponad połowa przypadków była wcześniej nierozpoznana. Aż 60 proc. młodszych uczestników oraz ponad 50 proc. osób po czterdziestce nie wiedziało, że ma zbyt wysokie ciśnienie, dopóki nie zostało ono zmierzone w trakcie badania – podkreśla Katarzyna Połtyn-Zaradna z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

To pokazuje, że nadciśnienie nadal pozostaje chorobą, która przez długi czas rozwija się bez wyraźnych objawów.

REKLAMA

Otyłość i papierosy głównymi winowajcami

Badacze sprawdzili także, jakie czynniki najbardziej zwiększają ryzyko nadciśnienia u młodych dorosłych.

Na pierwszym miejscu znalazła się otyłość. Osoby z nadmierną masą ciała miały ponad czterokrotnie wyższe ryzyko nadciśnienia w porównaniu z osobami o prawidłowej wadze. Jeszcze wyraźniej widać to u najmłodszych uczestników badania. W grupie osób poniżej 40. roku życia nadwaga i otyłość zwiększały ryzyko rozwoju choroby nawet siedmiokrotnie. Drugim ważnym czynnikiem było palenie papierosów. U palaczy ryzyko nadciśnienia było ponad dwa razy większe niż u osób niepalących.

REKLAMA

Eksperci podkreślają jednak, że znaczenie mają także:

nieprawidłowy poziom lipidów we krwi, choroby układu krążenia w rodzinie, niezdrowy styl życia.

Co ciekawe, badanie wykazało również wyraźne różnice między kobietami a mężczyznami. W grupie wiekowej 40-49 lat nadciśnienie stwierdzono u co trzeciego mężczyzny, natomiast u kobiet problem dotyczył jedynie jednej pani na osiem.

Wiele zależy od stylu życia

Chociaż przewlekłe nadciśnienie uszkadza naczynia krwionośne i narządy wewnętrzne, to dobra wiadomość jest taka, że na większość czynników zwiększających ryzyko mamy wpływ poprzez:

utrzymanie prawidłowej masy ciała, zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, rzucenie palenia, regularne kontrolowanie ciśnienia.