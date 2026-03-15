Grypa czy RSV? Lekarze tłumaczą, jak odróżnić infekcje

Każdej jesieni i zimy wiele osób zmaga się z infekcjami dróg oddechowych. Do najczęstszych należą grypa oraz zakażenie wirusem RSV. Obie choroby mogą powodować podobne objawy, a mimo to ich przebieg i potencjalne powikłania mogą się znacząco różnić.

Grypa to choroba wirusowa wywoływana przez wirusy typu A i B. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową (np. podczas kaszlu, kichania lub rozmowy z osobą chorą), a szczyt zachorowań przypada na sezon jesienno-zimowy.

Do najczęstszych objawów grypy należą: wysoka gorączka (powyżej 38,5°C), dreszcze, silne bóle mięśni i stawów, ból głowy, suchy, męczący kaszel, ból gardła, skrajne zmęczenie i osłabienie.

Choć u części osób choroba ma łagodniejszy przebieg, to grypa może prowadzić do poważnych powikłań. Najczęściej są to zapalenie płuc, zaostrzenie chorób przewlekłych (np. astmy) oraz zapalenie mięśnia sercowego.

Z kolei wirus RSV, czyli wirus syncytialny układu oddechowego, również powoduje zakażenia dróg oddechowych. Najczęściej kojarzony jest z infekcjami u niemowląt i małych dzieci, ale może być także groźny dla osób starszych. Przyjmuje się, że wirus RSV jest jedną z przyczyn zapalenia oskrzelików – choroby szczególnie niebezpiecznej dla najmłodszych pacjentów.

Typowe objawy zakażenia RSV to: katar i zatkany nos, kaszel nasilający się z czasem, gorączka (zwykle niższa niż przy grypie), świszczący oddech, trudności w oddychaniu, zwiększona ilość wydzieliny w drogach oddechowych.

U niemowląt mogą pojawić się także apatia, czy brak apetytu czy problemy z oddychaniem. W ciężkich przypadkach zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań, wymagających hospitalizacji.

Jak odróżnić grypę od RSV?

Rozróżnienie tych infekcji bywa trudne, ponieważ wiele objawów jest podobnych. Zdaniem ekspertów istnieją jednak pewne cechy, które mogą pomóc w odróżnieniu chorób.

Grypa zwykle zaczyna się nagle, bowiem w ciągu kilku godzin pojawia się wysoka gorączka, silne bóle mięśni i ogólne rozbicie. Z kolei zakażenie RSV częściej rozwija się stopniowo i początkowo przypomina zwykłe przeziębienie – pojawia się katar, kaszel i stan podgorączkowy. Dopiero po kilku dniach (zwłaszcza u dzieci), infekcja może przenieść się do dolnych dróg oddechowych i powodować:

świszczący oddech, przyspieszony oddech, duszność, wyraźny wysiłek oddechowy.

U najmłodszych dzieci może to prowadzić do zapalenia oskrzelików, a w skrajnych sytuacjach nawet do ostrej niewydolności oddechowej.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Większość infekcji można leczyć w domu, jednak niektóre objawy powinny skłonić do pilnej konsultacji medycznej. Przyjmuje się, że do najważniejszych sygnałów alarmowych należą:

wysoka gorączka utrzymująca się ponad 3 dni, trudności w oddychaniu lub duszność, ból w klatce piersiowej, objawy odwodnienia, zaburzenia świadomości lub silna senność, drgawki, sinica (sine zabarwienie skóry).

W przypadku niemowląt szczególnie niepokojące są świszczący oddech, bezdechy oraz duży wysiłek oddechowy.

Podstawą profilaktyki jest ograniczenie ryzyka zakażenia. W sezonie infekcyjnym warto: unikać kontaktu z osobami chorymi, często myć ręce, nie dotykać twarzy brudnymi rękami i unikać zatłoczonych miejsc.