Mózg starzeje się inaczej niż ciało. Sen zdradza więcej niż sądzisz

Czy można "zobaczyć", ile naprawdę lat ma nasz mózg – i to podczas snu? Najnowsze badania sugerują, że tak. Co więcej, różnica między wiekiem biologicznym a tzw. wiekiem mózgu może powiedzieć zaskakująco dużo o ryzyku demencji.

To odkrycie może zmienić sposób, w jaki patrzymy na sen – nie tylko jako odpoczynek, ale jako jedno z najważniejszych narzędzi diagnostycznych XXI wieku.

Mózg ma swój własny wiek

Naukowcy z University of California, San Francisco oraz Beth Israel Deaconess Medical Center opracowali model, który potrafi oszacować "wiek mózgu" na podstawie aktywności fal mózgowych rejestrowanych podczas snu.

Badanie, opublikowane w JAMA Network Open, objęło około 7 tys. osób w wieku od 40 do 94 lat. Uczestnicy nie mieli demencji na początku obserwacji, ale byli monitorowani przez okres od 3,5 do nawet 17 lat. W tym czasie choroba rozwinęła się u około tysiąca z nich. Wnioski? Jeśli wiek mózgu był wyższy niż wiek metrykalny, ryzyko demencji rosło – i to wyraźnie.

10 lat różnicy robi ogromną zmianę

Najbardziej uderzający wynik? Każde 10 lat "nadwyżki" wieku mózgu wiązało się ze wzrostem ryzyka demencji o niemal 40 proc. Z drugiej strony osoby, których mózg "starzał się wolniej" niż ciało, miały niższe ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.

To nie jest drobna statystyczna ciekawostka, ale potencjalnie potężne narzędzie do wczesnego wykrywania zagrożenia – zanim pojawią się pierwsze objawy.

Sen mówi więcej, niż myśleliśmy

Dotychczas naukowcy analizowali sen głównie przez pryzmat jego długości czy udziału poszczególnych faz. Problem w tym, że takie ogólne wskaźniki często nie pokazywały związku z ryzykiem demencji.

Nowe podejście jest znacznie bardziej szczegółowe.

Model uczenia maszynowego wykorzystał aż 13 mikrocech fal mózgowych z EEG. Dzięki temu udało się uchwycić subtelne wzorce, które wcześniej umykały analizom.

– Szerokie pomiary snu nie oddają w pełni złożonej, wielowymiarowej natury fizjologii snu – podkreślił autor badania, dr Yue Leng, profesor nadzwyczajny psychiatrii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Te fale mogą zdradzić przyszłość mózgu

Szczególnie ważne okazały się konkretne wzorce aktywności mózgu:

fale delta – związane ze snem głębokim i regeneracją, wrzeciona snu – odpowiadające za konsolidację pamięci, tzw. kurtoza, czyli nagłe, intensywne "skoki" aktywności mózgu.

To właśnie te ostatnie były powiązane z niższym ryzykiem demencji. Co istotne, zależność między "starszym" mózgiem a wyższym ryzykiem choroby utrzymywała się nawet po uwzględnieniu takich czynników jak styl życia, aktywność fizyczna, palenie, BMI czy wykształcenie.

Przyszłość: diagnoza… w domu?

Jedną z najbardziej obiecujących perspektyw jest możliwość wykorzystania tych odkryć poza szpitalem.

EEG podczas snu można mierzyć w sposób nieinwazyjny, a rozwój technologii noszonych (wearable technologies) sprawia, że w przyszłości takie analizy mogą być dostępne nawet w warunkach domowych.

To oznacza szansę na wcześniejsze wykrywanie ryzyka demencji, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian.

Sen jako (nie)doceniony sprzymierzeniec

Choć badanie nie daje prostych recept, jedno jest jasne – jakość snu ma znaczenie. Poprawa stylu życia, w postaci redukcji masy ciała, większej aktywności fizycznej czy leczenia zaburzeń snu, takich jak bezdech senny, może wpływać na wzorce fal mózgowych, a tym samym na tempo starzenia się mózgu.