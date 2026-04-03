Jak gry wpływają na nasze życie?

Gry wideo od lat balansują między opinią "winnego" problemów zdrowotnych a narzędzia poprawiającego samopoczucie. Najnowszy przegląd badań pokazuje jednak, że prawda – jak to zwykle bywa – leży gdzieś pośrodku. To nie same gry są problemem, ale sposób, w jaki z nich korzystamy.

Zespół badaczy opublikował w renomowanym czasopiśmie naukowym "Nutrients" szeroką analizę, która łączy dotychczasowe ustalenia dotyczące wpływu gier na styl życia – od snu, przez dietę, po aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne. To ważny głos w dyskusji, która dotyczy już nie tylko nastolatków, ale miliardów ludzi na całym świecie.

Globalny fenomen, globalne pytania

Na świecie jest dziś ponad 3,3 miliarda graczy. To sprawia, że gry wideo przestały być niszową rozrywką, a stały się jednym z dominujących sposobów spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Wraz z rosnącą popularnością pojawia się jednak coraz więcej pytań. Czy granie sprzyja zdrowiu psychicznemu? Czy pogarsza kondycję fizyczną? A może jedno i drugie jednocześnie?

Dotychczasowe badania nie dawały jednoznacznej odpowiedzi. Jedne wskazywały na pozytywne efekty, jak redukcja stresu czy budowanie relacji społecznych. Inne łączyły granie z siedzącym trybem życia, gorszą dietą i problemami ze snem.

Jak badacze analizowali wpływ gier?

Autorzy najnowszego przeglądu postawili na szerokie podejście. Przeanalizowali publikacje naukowe z lat 2000–2025, korzystając z baz takich jak PubMed i Google Scholar. Hasła wyszukiwania obejmowały gry wideo, jakość diety, zachowania żywieniowe, aktywność fizyczną, sen, stres psychospołeczny i spożycie pokarmów. Nalezy dodać, że uwzględniono wyłącznie badania opublikowane w języku angielskim.

Do analizy włączono zarówno badania eksperymentalne, jak i obserwacyjne czy metaanalizy. Kluczowe było jedno – wiarygodność metodologiczna. Odrzucono więc materiały nierecenzowane czy tzw. "szarą literaturę".

Badacze skupili się na kilku głównych obszarach:

jakości snu, nawykach żywieniowych, aktywności fizycznej, stresie psychospołecznym.

Co ważne, nie analizowali tych elementów osobno, lecz jako system naczyń połączonych.

Sen, czyli największa ofiara nocnego grania

Jednym z najbardziej spójnych wniosków jest wpływ gier na sen. Szczególnie jeśli gramy wieczorem.

Ekrany emitują bowiem niebieskie światło, które hamuje wydzielanie melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za zasypianie. Do tego dochodzi pobudzenie: emocje, rywalizacja, szybkie tempo rozgrywki.

W efekcie dłuższe granie wieczorem wiąże się z późniejszym chodzeniem spać, obniżoną jakością snu, zwiększonym zmęczeniem i zaburzeniami funkcjonowania w ciągu dnia – od problemów z koncentracją po pogorszenie samopoczucia.

Dieta, czyli "bezmyślne jedzenie" przed ekranem

Granie wpływa także na to, co i jak jemy. Badacze zwracają uwagę na zjawisko tzw. bezmyślnego jedzenia. Co jednak kryje się za tym terminem?

Kiedy skupiamy się na grze, przestajemy kontrolować ilość spożywanego jedzenia. Rzadziej odczuwamy sytość, częściej sięgamy po przekąski – zwykle wysokokaloryczne i przetworzone.

Do tego dochodzą inne nawyki:

pomijanie posiłków, jedzenie późno w nocy, częstsze spożywanie słodzonych napojów.

Eksperci podkreślają także znaczenie środowiska, bowiem łatwy dostęp do przekąsek czy reklamy jedzenia w grach mogą dodatkowo pogłębiać problem.

Aktywność fizyczna, czyli efekt „wyparcia”

Większość gier wideo to aktywność siedząca. I choć to żadna nowość, badanie wskazuje na ważny mechanizm, czyli tzw. efekt wyparcia. Chodzi o to, że czas spędzony na graniu często zastępuje czas, który można by przeznaczyć na ruch. W efekcie osoby grające intensywnie:

rzadziej uprawiają sport, mają niższy poziom aktywności, częściej odczuwają zmęczenie.

Istnieją co prawda gry ruchowe (tzw. exergames), które mogą poprawiać kondycję, ale – jak zauważają badacze – ich popularność i długoterminowe zaangażowanie są ograniczone. Nie można jednak zapomnieć, że wpływ na zdrowie może się różnić w zależności od wieku, rodzaju gry, motywacji oraz tego, czy gra ma charakter rekreacyjny, towarzyski, nastawiony na rywalizację, czy problematyczny.

Nie tylko minusy – gry mogą pomagać

Obraz nie jest jednak jednostronny. Gry wideo mogą pełnić ważną funkcję psychologiczną. Dla wielu osób to sposób na:

redukcję stresu, poprawę nastroju, kontakt z innymi ludźmi.

W niektórych przypadkach granie działa jak forma "ucieczki", która pozwala się zrelaksować i oderwać od codziennych problemów. Problem pojawia się wtedy, gdy staje się to główną – lub jedyną – strategią radzenia sobie ze stresem, przeradzając się w dezadaptacyjny mechanizm unikania czynników stresogennych i zaczynając negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne.

Wszystko się łączy – model biopsychospołeczny

Najważniejszy wniosek z badania? Nie da się ocenić wpływu gier w oderwaniu od kontekstu. Badacze proponują tzw. model biopsychospołeczny, który łączy:

czynniki biologiczne (np. sen, hormony), psychologiczne (emocje, motywacje), społeczne (relacje, środowisko).

To właśnie ich kombinacja decyduje o tym, czy granie działa na naszą korzyść, czy szkodzi.

Przykład?

Zły sen może pogarszać wybory żywieniowe, a brak ruchu i zła dieta mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Wszystko tworzy więc zamknięty krąg.

Wnioski – nie demonizować, ale też nie ignorować

Nowy przegląd badań jasno pokazuje, że gry wideo nie są ani "dobre", ani "złe" same w sobie. Zdaniem ekspertów kluczowe znaczenie mają:

czas spędzany przed ekranem, pora dnia, motywacja do grania, styl życia poza grami.

Eksperci podkreślają też, że wciąż brakuje długoterminowych badań, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć wpływ gier na zdrowie w różnych etapach życia. Przykładowo zdaniem specjalistów niektóre formy gier, w tym gry ruchowe, mogą przynosić korzyści osobom starszym, co podkreśla potrzebę zniuansowanych badań ukierunkowanych na długość życia.