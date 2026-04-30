36 minut muzyki może obniżyć lęk. Czy to naprawdę "reset" mózgu? Fot. Unsplash.

Specjalnie skomponowana muzyka ma wpływać na fale mózgowe i wyciszać napięcie. Brzmi jak szybki trik na stres. Naukowcy jednak tonują entuzjazm.

W czasach, gdy niepokój stał się codziennym tłem życia, szukamy prostych sposobów na ulgę. Jedni sięgają po aplikacje do medytacji, inni po różowy szum – monotonny dźwięk przypominający deszcz lub wiatr. Teraz pojawia się kolejna propozycja. Ściśle skomponowana muzyka, która ma "przestawiać" mózg z trybu stresu na tryb spokoju.

Ale czy rzeczywiście wystarczy pół godziny słuchania, by poczuć różnicę?

Muzyka zamiast szumu. I konkretny czas

Badanie opublikowane w "PLOS Mental Health" przygląda się zjawisku o dość technicznej nazwie – Acoustic Brain Stimulation (ABS). To nie jest zwykła playlista "do relaksu". To dźwięk zaprojektowany pod kątem reakcji mózgu.

Zespół badaczy z Wielkiej Brytanii i Kanady sprawdził, czy długość słuchania robi różnicę. W badaniu uczestniczyło 144 dorosłych zmagających się z lękiem. Wszyscy byli już w trakcie leczenia farmakologicznego. Podział był prosty. Jedna grupa – 24 minuty różowego szumu. Trzy pozostałe – muzyka z ABS przez 12, 24 albo 36 minut. Po każdej sesji badano nastrój i poziom lęku.

Wyniki? Im dłużej trwała sesja, tym wyraźniejsza była poprawa. Najlepsze wyniki przyniosło około 24 minut słuchania. 36 minut dawało podobny efekt, ale mocniej redukowało negatywne emocje. 12 minut – wyraźnie za mało.

Jak dźwięk "dogaduje się" z mózgiem

ABS działa inaczej niż zwykłe słuchanie muzyki. Tu nie chodzi o ulubiony refren ani tekst, który coś przypomina. Na początku tempo utworu dopasowuje się do stanu organizmu – na przykład przyspieszonego tętna wynikającego ze stresu. Potem stopniowo zwalnia. Mózg nie walczy. Raczej się dostraja.

To tzw. zasada izo (Iso-Principle). Startujesz tam, gdzie jesteś, i powoli przesuwasz się w stronę spokoju. W tle pojawiają się rytmiczne impulsy, które mają synchronizować aktywność mózgu z wolniejszym tempem. Brzmi futurystycznie, ale muzyka od dawna angażuje wiele obszarów mózgu jednocześnie. Pamięć. Emocje. Różnica polega na tym, że tutaj nacisk kładzie się nie na estetykę, ale na strukturę dźwięku.

To nie jest "puść coś i się wycisz"

Eksperci stawiają sprawę jasno – to nie to samo co muzykoterapia ani słuchanie playlisty w tle. W klasycznej terapii ogromne znaczenie mają preferencje pacjenta. To, co porusza, co przywołuje wspomnienia. W ABS chodzi raczej o techniczne sterowanie parametrami dźwięku – tempo, rytm, strukturę. Co więcej, to metoda uporządkowana. Ma określoną długość, cel i sposób działania. Nie jest przypadkowym słuchaniem między jednym zadaniem a drugim.

Oczywiście, to nie znaczy, że ulubione utwory nie pomagają. Pomagają – tylko w inny sposób. Bardziej świadomy, emocjonalny. ABS próbuje ominąć ten poziom i działać bezpośrednio na ciało.

Czy to coś więcej niż rozproszenie uwagi?

To jedno z kluczowych pytań. Bo przecież każda forma odciągnięcia uwagi – film, rozmowa, spacer – może chwilowo zmniejszyć lęk.

Różnica pojawia się później.

Jeśli efekt zostaje na dłużej, jeśli ciało się uspokaja – mięśnie puszczają, tętno wraca do normy, a lęk maleje – wtedy mówimy o czymś więcej niż chwilowym "zagłuszeniu". W badaniu muzyka z ABS wypadła lepiej niż różowy szum, który jest emocjonalnie neutralny. To sugeruje, że nie chodzi tylko o odwrócenie uwagi.

Obiecujące, ale nie cudowne rozwiązanie

Wyniki są zachęcające, ale ostrożność jest wskazana:

Po pierwsze – uczestnicy badania już przyjmowali leki przeciwlękowe. Muzyka była dodatkiem, nie podstawą terapii. Po drugie – nie wiadomo, jak długo utrzymuje się efekt. Czy działa tu i teraz, czy zostawia coś na później? Tego na razie nie wiemy.

Są też inne znaki zapytania. Trudno oddzielić wpływ samej muzyki od mechanizmu ABS. Nie sprawdzono też, jak działa sama stymulacja bez warstwy muzycznej. Do tego dochodzi kwestia sprzętu. Jakość słuchawek może mieć znaczenie. A to już zmienna, której w domu nikt nie kontroluje.

Szybki "reset" czy raczej wsparcie?

Porównanie do "resetu mózgu" działa na wyobraźnię, ale może być mylące. Bardziej trafne wydaje się inne porównanie – do inhalatora przy astmie. Pomaga w nagłym przypadku, ale nie leczy przyczyny.

