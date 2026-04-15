Słuchasz muzyki? Twój umysł pracuje wtedy inaczej

Nowe badania pokazują, że dźwięki z naszego otoczenia wpływają nie tylko na nastrój, ale też na to, jak myślimy i wyobrażamy sobie świat. Muzyka potrafi "podkręcić" mentalne obrazy, a hałas uliczny skierować je na zupełnie inne tory.

To, co słyszymy w tle, rzadko traktujemy jako coś więcej niż dodatek. Tymczasem naukowcy coraz częściej przekonują, że dźwięk może być jednym z kluczowych czynników wpływających na naszą wyobraźnię i procesy poznawcze.

Muzyka i hałas to coś więcej niż tło

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Humanities and Social Sciences Communications" pokazuje, że zarówno muzyka, jak i hałas uliczny aktywnie kształtują nasze wyobrażenia mentalne.

Chodzi o tzw. ukierunkowane wyobrażenia mentalne, czyli takie, które tworzymy świadomie, np. planując przyszłość, analizując sytuację czy wizualizując sobie jakiś cel. To właśnie one są fundamentem wielu codziennych czynności, od podejmowania decyzji po rozumienie języka.

W eksperymencie wzięło udział 107 osób. Uczestnicy najpierw oglądali krótki fragment przypominający scenę z gry wideo – postać wspinającą się na wzgórze. Następnie, z zamkniętymi oczami, mieli wyobrażać sobie dalszy ciąg tej podróży.

W tle odtwarzano różne warunki dźwiękowe:

muzykę, hałas uliczny (klaksony, silniki, ruch), połączenie obu, ciszę.

Po każdej próbie badani oceniali m.in. wyrazistość swoich wyobrażeń, emocje oraz to, jak daleko i jak szybko poruszała się postać w ich głowie.

Muzyka wzmacnia emocje i szczegóły

Wyniki są dość jednoznaczne. Muzyka sprawiała, że wyobrażenia były:

bardziej wyraziste, bardziej pozytywne emocjonalnie, dłuższe i obejmujące większe odległości.

Krótko mówiąc – kiedy w tle grała muzyka, uczestnicy "widzieli" więcej i czuli więcej. Ich wyobrażenia były bogatsze, bardziej angażujące i – co ciekawe – rozciągnięte w czasie. To potwierdza intuicję wielu osób, które np. słuchają muzyki podczas pracy kreatywnej czy pisania.

Zupełnie inaczej działał hałas uliczny. Choć również zwiększał wyrazistość wyobrażeń, to:

nie poprawiał ich nastroju, częściej kierował myśli w stronę scen związanych z ruchem ulicznym, sprawiał, że wyobrażona "akcja" była szybsza.

Innymi słowy – hałas nie tyle wzmacnia wyobraźnię, co ją ukierunkowuje. Wprowadza do niej konkretne motywy i dynamikę, często niezależnie od naszej woli.

Najciekawsze efekty pojawiły się przy połączeniu muzyki z hałasem. Okazało się, że pozytywny wpływ muzyki na emocje był słabszy, ale wyrazistość i "rozmach" wyobrażeń pozostawały wysokie.

To sugeruje, że hałas może tłumić emocjonalne działanie muzyki, ale niekoniecznie jej wpływ na samą strukturę wyobrażeń.

Co to oznacza w praktyce?

Wnioski z badania mogą mieć znaczenie znacznie szersze, niż się wydaje. Autorzy wskazują m.in. na:

potencjalne zastosowania w terapii (np. wizualizacji), wpływ środowiska miejskiego na koncentrację i myślenie, rolę dźwięku w pracy kreatywnej.

Jednocześnie podkreślają, że wyniki mają swoje ograniczenia – badanie przeprowadzono online, na stosunkowo młodej grupie uczestników, a użyte dźwięki były konkretnymi próbkami, które nie muszą oddawać całej złożoności realnego świata.

Najważniejszy wniosek? Dźwięk nie jest neutralny. Może działać jak reżyser naszych myśli – podkręcać emocje, wydłużać mentalne "podróże" albo zmieniać ich kierunek.