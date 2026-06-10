Chcesz jeść zdrowiej? Oto 7 prostych i sprawdzonych trików Fot. Unsplash.

Wiele osób jest przekonanych, że o tym, co ląduje na talerzu, decyduje przede wszystkim silna wola. Badania sugerują jednak, że sprawa jest znacznie bardziej złożona. Na wybory żywieniowe wpływają kolory opakowań, muzyka grająca w tle, wygląd potraw, a nawet ciężar naczyń, z których jemy.

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Co ciekawe, te same mechanizmy mogą działać na naszą korzyść. Czasami nie trzeba rewolucji w jadłospisie. Wystarczy kilka zmian w otoczeniu, by zdrowe wybory zaczęły przychodzić łatwiej.

Smak nie rodzi się wyłącznie na języku. To efekt współpracy wielu zmysłów, które nieustannie dostarczają mózgowi informacji o tym, czego spodziewać się po jedzeniu. Z tego powodu nawet pozornie nieistotne szczegóły potrafią wpływać na nasze nawyki bardziej niż kolejna lista dietetycznych zakazów.

Zdrowe odżywianie zaczyna się poza talerzem

Porady dotyczące diety zwykle skupiają się na kaloriach, składnikach czy samodyscyplinie. Coraz częściej zwraca się jednak uwagę na coś innego – środowisko, w którym jemy.

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Układ produktów w sklepie, sposób podania potraw, kolory czy dźwięki oddziałują na nasze decyzje częściej, niż chcielibyśmy przyznać. I choć zwykle dzieje się to poza naszą świadomością, te same zależności można wykorzystać na własną korzyść. Niekiedy to właśnie drobne zmiany okazują się skuteczniejsze niż kolejna restrykcyjna dieta.

Proste i sprawdzone triki

Oto 7 prostych i sprawdzonych sposobów na to by zacząć jeść zdrowiej:

1. Schowaj kolorowe opakowania słodyczy

Producenci żywności doskonale wiedzą, jak przyciągnąć wzrok. Intensywne barwy, połyskujące opakowania i wyraziste grafiki sprawiają, że niektóre produkty trudno przeoczyć. Psychologowie opisują to jako tzw. błąd wyrazistości. Nasza uwaga automatycznie kieruje się ku temu, co najbardziej rzuca się w oczy. Z tego powodu paczka ciastek pozostawiona na kuchennym blacie często kusi skuteczniej niż owoce stojące obok.

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Jeśli chcesz ograniczyć podjadanie, zacznij od prostego kroku. Słodycze schowaj do szafki albo nieprzezroczystego pojemnika. Owoce, orzechy czy inne zdrowsze przekąski ustaw natomiast w widocznym miejscu. To, co widzimy częściej, częściej trafia także do naszych rąk.

2. Nie patrz tylko na produkty na wysokości oczu

Zakupy spożywcze nie zawsze są tak racjonalne, jak nam się wydaje. Najbardziej atrakcyjne miejsca na sklepowych półkach nie są przypadkowe. Produkty ustawione na wysokości wzroku sprzedają się lepiej, podobnie jak przekąski wyeksponowane przy kasach. Działa tu zasada najmniejszego wysiłku. Najczęściej wybieramy to, po co najłatwiej sięgnąć.

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Przy kolejnej wizycie w sklepie warto więc spojrzeć także na wyższe i niższe półki. To właśnie tam często trafiają mniej promowane produkty, wśród których można znaleźć zdrowsze alternatywy. Dobrym pomysłem jest również omijanie pokus przy kasach, zwłaszcza gdy robimy zakupy na pusty żołądek.

3. Jedz z cięższych naczyń

To jeden z mniej oczywistych sposobów. Część badań wskazuje, że ciężar naczyń może wpływać na sposób, w jaki odbieramy posiłek. Osoby korzystające z cięższych misek lub masywniejszych sztućców częściej deklarują większą satysfakcję z jedzenia. Według niektórych badaczy mózg może kojarzyć cięższe przedmioty z wyższą wartością, przez co sam posiłek wydaje się bardziej sycący. Nie oznacza to oczywiście, że ciężka miska rozwiąże problem złych nawyków żywieniowych. Może jednak wspierać kontrolę apetytu i ograniczać ochotę na dokładki.

4. Traktuj talerz jak płótno

Jemy nie tylko ustami. Ogromne znaczenie ma również to, co widzimy. Im atrakcyjniej prezentuje się potrawa, tym większą przyjemność zwykle czerpiemy z jej spożywania. Badania pokazują, że nawet prosta sałatka może zostać oceniona jako smaczniejsza, jeśli zostanie podana w bardziej estetyczny sposób. Skład pozostaje ten sam, zmienia się jedynie forma.

Dlatego dobrze jest zadbać o różnorodność kolorów na talerzu. Pomidory, papryka, marchew, sałata czy rukola nie tylko dostarczają cennych składników odżywczych. Sprawiają też, że posiłek wygląda bardziej apetycznie.

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5. Włącz spokojną muzykę

Muzyka wpływa nie tylko na nastrój. Może także oddziaływać na tempo jedzenia. Spokojniejsze utwory sprzyjają wolniejszemu spożywaniu posiłków. Dzięki temu organizm ma więcej czasu na uruchomienie mechanizmów odpowiedzialnych za odczuwanie sytości. W praktyce może to oznaczać mniejszą ilość zjedzonego jedzenia.

Specjaliści zwracają uwagę również na inne rozpraszacze. Telewizor, telefon czy komputer odciągają uwagę od samego posiłku. W efekcie łatwiej przeoczyć moment, w którym organizm sygnalizuje, że ma już dość.

6. Zwiększ objętość posiłku bez dokładania kalorii

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To podejście od lat cieszy się popularnością wśród dietetyków. Większość osób ocenia wielkość posiłku przede wszystkim po jego objętości, a nie wartości energetycznej. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest dodawanie większej ilości warzyw do codziennych dań. Kalafior, brokuły, cukinia, marchew czy szpinak pozwalają zwiększyć objętość posiłku bez gwałtownego wzrostu kaloryczności.

Efekt jest prosty. Talerz wygląda na pełniejszy, a uczucie sytości utrzymuje się dłużej. Organizm otrzymuje większą porcję jedzenia, podczas gdy bilans energetyczny pozostaje korzystniejszy.

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7. Nie ufaj „żołądkowi deserowemu”

To sytuacja, którą zna niemal każdy. Po obiedzie wydaje się, że nie zmieści się już ani kęs więcej. Wystarczy jednak pojawienie się sernika, lodów czy innego deseru, by nagle znalazło się dla niego miejsce. Naukowcy określają to zjawisko mianem efektu "żołądka deserowego". Ochota na jedzenie nie zawsze wynika z rzeczywistego głodu. Często uruchamiają ją bodźce zewnętrzne. Sam widok atrakcyjnie podanego deseru może pobudzić apetyt. Świadomość tego mechanizmu pomaga spojrzeć na własne zachowania z większym dystansem. Gdy następnym razem po obiedzie najdzie cię ochota na coś słodkiego, zadaj sobie jedno pytanie: czy naprawdę odczuwam głód, czy reaguję jedynie na to, co właśnie zobaczyłem?

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Zdrowe nawyki to nie tylko siła woli

Na pierwszy rzut oka wszystko to może brzmieć jak zestaw nieistotnych sztuczek. Kolory opakowań, muzyka w tle, układ półek w sklepie, ciężar naczyń – trudno traktować je poważnie w kontekście diety. A jednak to właśnie one często mają większy wpływ niż silna wola czy kolejne postanowienia. Wiele decyzji żywieniowych nie jest w pełni świadomych. To suma drobnych bodźców, które kierują naszym wyborem, zanim zdążymy się nad nim zastanowić.

Zmiana nawyków nie musi więc przypominać walki. Czasem wystarczy zmienić warunki, w jakich ta decyzja zapada. Inaczej ustawić przestrzeń, zmniejszyć liczbę pokus w zasięgu wzroku, zwolnić tempo jedzenia. Niewielkie korekty, które w praktyce robią większą różnicę, niż mogłoby się wydawać. Nie chodzi o idealną dietę ani pełną kontrolę. Chodzi o środowisko, które sprzyja lepszym wyborom.

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