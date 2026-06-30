Upały dają się we znaki także w domach. 6 sposobów na przetrwanie skwaru Fot. Unsplash.

W czasie fali upałów mieszkanie potrafi nagrzać się jak piekarnik. Klimatyzacja nie jest jednak jedyną odpowiedzią. Istnieją proste metody, które realnie spowalniają wzrost temperatury i poprawiają komfort w upalne dni.

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Powyżej 30 stopni Celsjusza chłodzenie wnętrz robi się trudne. Kluczowe okazują się codzienne przyzwyczajenia. Część z nich blokuje napływ ciepła, inne pomagają organizmowi lepiej funkcjonować w wysokich temperaturach.

Jak skutecznie się schładzać?

Chłodzenie w czasie upałów jest kluczowe dla ochrony zdrowia i życia. Pozwala utrzymać prawidłową temperaturę ciała, zapobiega niebezpiecznemu odwodnieniu oraz redukuje obciążenie układu krążenia. Pomaga również uniknąć przegrzania (hipertermii) i zagrażającego życiu udaru cieplnego.

Warto jednak wiedzieć, jak robić to skutecznie:

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1. Wietrz mieszkanie tylko wtedy, gdy ma to sens

Jednym z najczęstszych błędów jest otwieranie okien w środku dnia. Intuicja podpowiada, że świeże powietrze przyniesie ulgę. W praktyce do środka wpada wtedy przede wszystkim gorące powietrze. Znacznie lepiej przewietrzyć mieszkanie nocą albo wczesnym rankiem, kiedy na zewnątrz jest chłodniej niż w środku. Jeśli okna znajdują się po przeciwnych stronach domu lub mieszkania, dobrze otworzyć je jednocześnie. Powstający przeciąg szybciej usunie nagrzane powietrze.

Tam, gdzie okna wychodzą tylko na jedną stronę, pomocny może być wentylator ustawiony przy otwartym oknie lub drzwiach. W domach z poddaszem warto uchylić również okna dachowe. Ciepłe powietrze naturalnie unosi się ku górze, więc łatwiej wydostanie się na zewnątrz.

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2. W ciągu dnia nie wpuszczaj słońca do środka

Gdy temperatura zaczyna szybko rosnąć, najlepiej zamknąć okna i zasłonić rolety lub zasłony, szczególnie od strony najbardziej nasłonecznionej. To jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie nagrzewania pomieszczeń. Promienie słoneczne wpadające przez szyby potrafią w ciągu kilku godzin podnieść temperaturę nawet o kilka stopni. Im wcześniej odetniemy dopływ światła, tym łatwiej zachować przyjemniejszy chłód. Znaczenie ma również sama izolacja budynku. Zimą zatrzymuje ciepło wewnątrz, latem działa odwrotnie, utrudniając jego przenikanie do środka.

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3. Wentylator może być bardzo skuteczny, ale trzeba używać go właściwie

Wentylator nie zastąpi klimatyzacji, ale wciąż pozostaje jednym z najtańszych sposobów na złagodzenie upału. Pobiera niewiele energii, a odpowiednio ustawiony poprawia ruch powietrza w pomieszczeniu. Najlepiej ustawić go przy otwartym oknie – wtedy, gdy na zewnątrz temperatura zaczyna spadać. W ten sposób łatwiej "ściągnąć" chłodniejsze powietrze do środka. Niektórzy idą krok dalej i przed wentylator ustawiają lód: miskę albo butelki z zamrożoną wodą. Efekt jest szybki, choć krótkotrwały.

Jak wskazuje prof. Mike Tipton z Uniwersytetu w Portsmouth, kluczowy jest sam ruch powietrza. Zwiększa on odczuwalny komfort cieplny. Najlepiej, gdy strumień obejmuje całe ciało, nie tylko twarz. Są jednak granice – przy temperaturze powyżej około 35 stopni Celsjusza wentylator przestaje spełniać swoją funkcję. Zamiast chłodzić, zaczyna nawiewać rozgrzane powietrze.

4. Ogranicz gotowanie i korzystanie z urządzeń, które produkują ciepło

Piekarnik, płyta grzewcza, a nawet zmywarka dodatkowo podnoszą temperaturę w mieszkaniu. Z tego powodu w najgorętszej części dnia lepiej korzystać z nich jak najrzadziej. Dobrze sprawdzają się lekkie, chłodne posiłki, na przykład sałatki albo dania niewymagające gotowania. Kuchnia pozostanie chłodniejsza, a organizm łatwiej poradzi sobie z wysoką temperaturą.

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Znaczenie ma także wilgotność powietrza. Jej nadmiar utrudnia oddawanie ciepła przez organizm. Dlatego lepiej brać krótsze, letnie prysznice, usuwać nadmiar wilgoci z łazienki, a jeśli jest taka możliwość, część roślin doniczkowych przenieść na balkon lub taras. Jeżeli mimo wszystko pojawią się objawy wyczerpania cieplnego, należy jak najszybciej przenieść się do chłodniejszego miejsca i rozpocząć schładzanie organizmu. Podejrzenie udaru cieplnego wymaga natychmiastowego wezwania pomocy pod numerem 112.

5. Schładzaj organizm rozsądnie

Podczas upałów ulgę przynoszą letnie prysznice. Woda nie powinna jednak być lodowata. Jak wyjaśnia prof. Mike Tipton, bardzo zimna woda powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w skórze. W efekcie organizm oddaje mniej ciepła, a uczucie chłodu okazuje się jedynie chwilowe.

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Ulga przychodzi czasem w prostych formach – zimny okład albo butelka chłodnej wody przyłożona do karku czy nadgarstków. To miejsca szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury, bo naczynia krwionośne są tam tuż pod skórą. Warto tylko pamiętać, by nie przykładać lodu bezpośrednio – ręcznik robi tu dużą różnicę. Podobnie z ubraniem. Luźne, przewiewne tkaniny z lnu lub bawełny pomagają organizmowi oddawać ciepło. A jeśli noc staje się męcząca, bawełniana pościel potrafi nieco poprawić sytuację.

6. Gdy w domu jest zbyt gorąco, warto poszukać chłodniejszego miejsca

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Zdarza się jednak, że dom po prostu nie daje już wytchnienia. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zmiana miejsca. Klimatyzowane przestrzenie – biblioteki, galerie czy centra handlowe – pozwalają odetchnąć od upału. W części miast pojawiają się też specjalne "chłodne punkty", tworzone właśnie na takie dni.