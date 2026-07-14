Lawenda, kawa czy... zgniłe jaja? Jak zapachy przejmują kontrolę nad naszym snem Fot. Unsplash.

Nie wszyscy śnimy w ten sam sposób. Najnowsze badanie pokazuje, że część osób nigdy nie doświadcza we śnie zapachów, smaków, a nawet obrazów. To kolejny dowód na to, że ludzka wyobraźnia jest znacznie bardziej zróżnicowana, niż dotąd sądzono.

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To, że różnimy się charakterem czy temperamentem, nikogo już nie zaskakuje. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że równie odmienne są mechanizmy odpowiedzialne za wyobraźnię – zarówno wtedy, gdy nie śpimy, jak i podczas snu. Temu właśnie postanowili przyjrzeć się naukowcy.

Nie każdy potrafi "zobaczyć" coś oczami wyobraźni

Zamknąć oczy i zobaczyć w myślach twarz bliskiej osoby? Dla wielu ludzi to naturalna czynność. Podobnie jak przywołanie obrazu ukochanego miejsca albo krajobrazu z wakacji. Nie każdy ma jednak taki dostęp do własnej wyobraźni. U części osób wewnętrzne obrazy po prostu się nie pojawiają.

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Naukowcy określają ten stan mianem afantazji. Do niedawna kojarzono ją głównie z brakiem wyobrażeń wzrokowych. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports" sugeruje jednak, że zjawisko jest znacznie szersze. Może obejmować także zdolność do odtwarzania w myślach dźwięków, zapachów, smaków i doznań związanych z dotykiem.

Autorzy pracy przekonali się o tym na własnym przykładzie. Oboje nie potrafią tworzyć obrazów w wyobraźni, ale ich doświadczenia poza tym są zupełnie różne. Jedna osoba bez problemu odtwarza w myślach melodie i słyszy muzykę. Druga nie potrafi wyobrazić sobie nawet własnego głosu. Podobnie jest z pozostałymi zmysłami. Jedna bez trudu przywołuje zapachy, smaki i dotyk, druga nie doświadcza ich wcale.

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QUIZ: Sprawdź swoją wiedzę ogólną

Quiz 1 / 50 Na początek pytanie z kategorii geografia. Jakie miasto jest stolicą Liechtensteinu? Fot. Michael Gredenberg / CC BY-SA / Wikimedia / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlossvaduz.jpg Vaduz Eschen Balzers Schaan

To właśnie te różnice skłoniły badaczy do zadania kolejnego pytania. Skoro wyobraźnia na jawie może działać tak różnie, naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobnie wygląda to podczas snu.

Wyniki nie dały jednak prostej odpowiedzi. Jedna z autorek badania opisała swoje sny jako pozbawione obrazów i dźwięków. Nie oznacza to jednak pustki. Zamiast konkretnych scen doświadcza ona historii, w której pojawia się ruch, faktura i poczucie uczestniczenia w wydarzeniach. Drugi autor śni z kolei bardzo obrazowo. W jego snach nie brakuje scen, ruchu ani dźwięków, ale nie pojawiają się zapachy, smaki czy wrażenia dotykowe.

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Naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobny wzorzec występuje także u innych osób z afantazją.

Co dzieje się w mózgu?

Naukowcy sprawdzili to na większej grupie badanych. W eksperymencie wzięły udział 84 osoby z afantazją wzrokową oraz 121 osób, które nie mają problemów z tworzeniem obrazów w wyobraźni. Uczestnicy opowiadali o swoich snach i opisywali, jak na co dzień działa ich wyobraźnia. Analiza odpowiedzi przyniosła ciekawy wniosek. U wielu osób z afantazją sny odzwierciedlały sposób, w jaki ich umysł działa podczas czuwania. Jeżeli ktoś nie był w stanie przywołać w myślach zapachu albo dotyku, podobnych wrażeń często brakowało również w jego snach.

Nie zabrakło jednak wyjątków. Część uczestników twierdziła, że mimo braku świadomych obrazów na jawie śni niezwykle realistycznie. Ich sny były pełne szczegółowych scen. To sugeruje, że mechanizmy odpowiedzialne za wyobraźnię podczas snu i czuwania nie zawsze funkcjonują w identyczny sposób.

Badacze wskazują dwa możliwe wyjaśnienia.

Pierwsze – zakłada, że mózg osób z afantazją potrafi tworzyć bogate obrazy i inne doznania podczas snu. Problem pojawia się dopiero w stanie czuwania, kiedy proces odpowiedzialny za świadomy dostęp do tych wyobrażeń przestaje działać. Innymi słowy – obrazy powstają, ale człowiek nie jest ich świadomy. Drugie – wyjaśnienie jest bardziej radykalne. Zakłada, że mózgi części osób z afantazją rzeczywiście nie potrafią generować określonych wyobrażonych doznań, niezależnie od tego, czy dana osoba śpi, czy pozostaje obudzona.

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Która z tych hipotez okaże się trafna? Na razie trudno o jednoznaczną odpowiedź. Autorzy podkreślają, że potrzebne są kolejne badania.

Interesujące różnice pojawiły się także wśród osób, które nie mają problemów z wyobraźnią. Aż 37 proc. badanych przyznało, że nigdy nie czuje we śnie zapachów. Z kolei 33 proc. stwierdziło, że ich sny są całkowicie pozbawione doznań dotykowych.

Badacze zauważyli jeszcze jedną zależność. Osoby, które łatwo wyobrażają sobie zapachy na jawie – choćby aromat świeżo przygotowanego obiadu – częściej deklarowały, że zapachy pojawiają się także w ich snach.

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Dlaczego to odkrycie jest ważne?

Wyniki badania przypominają, że nie istnieje jeden "typowy" sposób wyobrażania sobie świata. To, co dla większości osób wydaje się oczywiste – obraz ukochanej osoby, zapach ulubionej potrawy czy dźwięk znanej melodii – dla części ludzi po prostu nie istnieje w ten sam sposób. Ta wiedza może mieć praktyczne znaczenie. Z wizualizacji korzystają psychologowie, terapeuci i nauczyciele. Często zakładają przy tym, że każdy jest w stanie stworzyć w głowie określony obraz. Tymczasem dla niektórych osób takie polecenie jest równie trudne, jak opisanie koloru komuś, kto nigdy go nie widział.

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