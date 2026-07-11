To nie lenistwo. Organizm wysyła sygnały, że źle sypiasz Fot. Unsplash.

Budzisz się po ośmiu godzinach snu, ale już od rana myślisz o kolejnej kawie? To wcale nie musi oznaczać braku energii z powodu lenistwa. O tym, czy organizm rzeczywiście odpoczął, decyduje nie tylko liczba godzin spędzonych w łóżku. Równie ważna jest jakość snu. A kiedy coś zaczyna ją zaburzać, ciało często wysyła pierwsze sygnały znacznie wcześniej, niż pojawią się poważniejsze problemy.

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Wiele osób zakłada, że siedem czy osiem godzin snu automatycznie oznacza pełną regenerację. W praktyce noc może być przerywana krótkimi wybudzeniami, przegrzewaniem organizmu albo zaburzeniami kolejnych faz snu. Efekt jest prosty – rano wstajesz niewyspany, choć teoretycznie spałeś wystarczająco długo.

Objawy, których nie powinno się ignorować

Jednym z pierwszych sygnałów, że sen nie spełnia swojej roli, jest zmęczenie pojawiające się już po przebudzeniu. Otwierasz oczy, ale zamiast czuć przypływ energii, najchętniej zostałbyś jeszcze pod kołdrą? To znak, że organizm mógł nie zdążyć w pełni się zregenerować.

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Sen przebiega według określonego rytmu. W ciągu nocy przechodzimy przez kolejne fazy – od płytkiego odpoczynku, przez sen głęboki, aż po fazę REM, kluczową m.in. dla pracy mózgu. Gdy ten proces jest często zakłócany, regeneracja staje się mniej skuteczna. Paradoksalnie również bardzo szybkie zasypianie nie zawsze świadczy o zdrowym śnie. Jeśli zasypiasz niemal natychmiast po przyłożeniu głowy do poduszki, może to być sygnał, że organizm jest mocno przeciążony i próbuje nadrobić zaległości.

Oprócz zmęczenia nasze ciało daje nam znać, że zbyt mało lub płytko śpimy. Jakie są objawy?

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Kawa przestaje być przyjemnością

Poranna kawa sama w sobie nie jest niczym niepokojącym. Problem pojawia się wtedy, gdy bez kofeiny trudno zacząć dzień, a kolejny kubek jest potrzebny jeszcze przed południem. W ten sposób organizm próbuje rekompensować brak nocnej regeneracji. Łatwo zrzucić winę na stres czy intensywną pracę, ale źródło problemu często okazuje się znacznie bardziej prozaiczne – kiepska jakość snu.

Problemy z koncentracją i pamięcią

Coraz częściej zapominasz o drobiazgach? Trudniej skupić się na pracy albo masz wrażenie, że myślisz wolniej niż kiedyś? Przyczyną również może być niewystarczający odpoczynek. Podczas głębokiego snu mózg porządkuje informacje i utrwala wspomnienia. Nawet krótkie, powtarzające się wybudzenia potrafią zakłócić ten proces. Skutki odczuwamy nie tylko w pracy czy podczas nauki. Osłabiona koncentracja zwiększa także ryzyko pomyłek za kierownicą, dlatego przewlekłego zmęczenia nie należy lekceważyć.

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Rozdrażnienie nie zawsze wynika ze stresu

Jeśli ostatnio łatwiej wybuchasz, szybciej tracisz cierpliwość albo drobne problemy zaczynają urastać do rangi poważnych, przyczyną również może być słaby sen. Nocna regeneracja pomaga mózgowi regulować emocje. Kiedy jest niewystarczająca, łatwiej o irytację, napięcie czy poczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami. Badania pokazują też, że przewlekły niedobór snu wiąże się z większym ryzykiem obniżonego nastroju i depresji.

Ciało także wysyła sygnały ostrzegawcze

Nie wszystkie objawy dotyczą samopoczucia. Część z nich daje się zauważyć po prostu w nocy. Jednym z częstszych sygnałów jest przegrzewanie się podczas snu. Jeśli regularnie budzisz się spocony, odrzucasz kołdrę albo przez sen nieustannie zmieniasz pozycję, problemem może być zbyt wysoka temperatura w sypialni lub źle dobrana pościel.

Znaczenie ma również komfort samego miejsca do spania. Zbyt ciężka, szorstka albo słabo oddychająca pościel sprzyja częstszym wybudzeniom, nawet jeśli rano ich nie pamiętasz. Nie bez znaczenia pozostaje także materac. Eksperci przypominają, że po około 8–10 latach użytkowania może stopniowo tracić swoje właściwości, powodując dyskomfort i bóle pleców.

Skóra i odporność też mogą na tym ucierpieć

Podczas snu organizm intensywnie się regeneruje. Gdy odpoczynek jest zbyt płytki lub często przerywany, szybko odbija się to również na wyglądzie. Cienie pod oczami, opuchlizna, poszarzała cera czy częstsze wypryski nie zawsze mają związek z dietą albo kosmetykami. Niekiedy wystarczy przyjrzeć się temu, jak wygląda nocny odpoczynek.

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Podobnie jest z odpornością. W czasie snu układ immunologiczny prowadzi wiele procesów naprawczych. Jeśli infekcje wracają wyjątkowo często, a kolejne przeziębienia następują jedno po drugim, warto zastanowić się, czy problem nie zaczyna się właśnie od niewystarczającej regeneracji.

Kiedy nie warto ignorować objawów?

Jedna gorsza noc nie jest powodem do niepokoju. Jeśli jednak przez wiele dni lub tygodni budzisz się zmęczony, coraz trudniej się koncentrujesz, regularnie sięgasz po kofeinę albo zauważasz pogorszenie nastroju, dobrze przyjrzeć się swoim nawykom. Pomocne mogą okazać się proste zmiany:

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ograniczenie korzystania ze smartfona przed snem, utrzymywanie niższej temperatury w sypialni, regularne godziny zasypiania, wymiana zużytego materaca i pościeli.