Ciało pamięta przewlekły stres. Objawy łatwo pomylić z chorobą Fot. Unsplash.

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak objawy zwykłej choroby. Bóle głowy, bezsenność, problemy trawienne czy ciągłe zmęczenie mogą jednak mieć zupełnie inne źródło. Coraz częściej mówi się o tym, że przewlekły stres potrafi zaburzyć pracę całego organizmu, choć wyniki badań pozostają prawidłowe.

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"Nic panu nie jest, wszystko wygląda dobrze" – takie słowa po wizycie u lekarza słyszy wiele osób. Problem w tym, że dolegliwości nie znikają. Dziś wiadomo już, że psychika i ciało działają jak naczynia połączone.

To nie "tylko stres". Organizm reaguje na niego bardzo konkretnie

Dla wielu osób stres zaczyna się i kończy w głowie. Nerwy, rozdrażnienie, trudność z odpoczynkiem. Organizm widzi to jednak inaczej. Każde długotrwałe napięcie może odebrać jako sygnał alarmowy.

Mózg nie analizuje, czy źródłem zagrożenia jest drapieżnik, trudny termin w pracy albo rosnące rachunki. Reaguje podobnie. Włącza tryb "walcz albo uciekaj", który przez tysiące lat pomagał ludziom przetrwać. Wtedy nadnercza zaczynają produkować adrenalinę i kortyzol. Serce przyspiesza, poziom cukru we krwi rośnie, a organizm przechodzi w stan gotowości. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy alarm nie chce się wyłączyć.

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Gdy kortyzol pozostaje podwyższony przez długi czas, organizm zaczyna odczuwać skutki. Pojawiają się problemy ze snem, trudności z regulacją cukru we krwi, większa podatność na stany zapalne czy osłabienie odporności. I jeszcze jedno: przewlekły stres nie zawsze wygląda jak stres. Czasem zamiast niepokoju pojawia się:

przewlekłe bóle głowy, napięcie mięśni karku, barków i pleców, zaciskanie szczęki oraz zgrzytanie zębami, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki lub zaparcia, kołatanie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności z zasypianiem lub częste wybudzanie się, przewlekłe zmęczenie mimo odpowiedniej ilości snu.

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Wielu pacjentów słyszy, że wyniki badań są prawidłowe. Lekarze nie mają wątpliwości. Takie dolegliwości są realne, nawet jeśli wyniki pozostają prawidłowe.

Dlaczego badania są prawidłowe, skoro organizm daje znać?

To pytanie pojawia się bardzo często. Standardowa diagnostyka szuka przede wszystkim infekcji i zmian chorobowych w narządach. Nie ocenia natomiast kondycji układu nerwowego ani skutków długotrwałego napięcia.

To nie oznacza, że objawy można zignorować. Jeśli lekarz wykluczy poważniejsze schorzenia, przewlekły stres staje się jedną z możliwych przyczyn dolegliwości. Wręcz przeciwnie – zwraca uwagę na mechanizm, którego nie pokażą standardowe badania. Układ nerwowy przez długi czas pozostaje w stanie mobilizacji, dlatego organizm ma trudność z przejściem w tryb odpoczynku. Mięśnie pozostają spięte. Układ trawienny zaczyna pracować gorzej. Sen jest płytszy i mniej efektywny. Regeneracja zostaje zaburzona.

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Ale przewlekły stres nie zatrzymuje się na poziomie ciała. Dotyka także mózgu. Może utrudniać skupienie uwagi, planowanie i podejmowanie decyzji. Osoby żyjące w ciągłym napięciu często wpadają w spiralę nadmiernego analizowania. W efekcie codzienne obowiązki zaczynają przytłaczać, a pamięć działa mniej sprawnie.

Coraz więcej dowodów naukowych pokazuje, jak silne połączenie istnieje między mózgiem a jelitami. To właśnie oś jelitowo-mózgowa odpowiada za wymianę sygnałów między układem nerwowym a pokarmowym. Długotrwały stres może zaburzać ten mechanizm. Wpływa na gospodarkę hormonalną, nasila stan zapalny i zmienia skład mikrobioty jelitowej. Efektem bywają bóle brzucha, nudności, wzdęcia czy dolegliwości przypominające zespół jelita drażliwego.

Na tym jednak wpływ stresu się nie kończy. Bycie w ciągłej gotowości może być odczuwalne również po latach. Uważa się, że przewlekły stres może zwiększać ryzyko wystąpienia:

nadciśnienia tętniczego, chorób serca, cukrzycy typu 2, otyłości, depresji i zaburzeń lękowych.

Przewlekły stres potrafi uruchomić błędne koło. Im dłużej trwa, tym łatwiej organizm reaguje na kolejne napięcia. Efekt? Nawet błahostka może wywołać silny stres i nasilić wcześniejsze objawy.

To zjawisko dotyczy także dzieci. Ich organizm reaguje na stres podobnie jak u dorosłych, choć możliwości poradzenia sobie z emocjami są znacznie mniejsze. Powód jest prosty — mózg nadal dojrzewa. Dlatego przewlekły stres we wczesnych latach życia może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych w przyszłości.

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Jak przerwać błędne koło?

Przewlekłego stresu nie da się całkowicie wyeliminować. Nie jesteśmy jednak wobec niego bezradni. Pierwszym krokiem będzie zadbanie o odpoczynek i regenerację.

Co to oznacza w praktyce? Lekarze od lat powtarzają, że kluczem są codzienne nawyki. Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta i stały rytm dnia pomagają organizmowi wrócić do równowagi. Nie bez znaczenia pozostaje także czas spędzony na świeżym powietrzu i proste techniki relaksacyjne. Dla części osób dobrze sprawdzają się ćwiczenia oddechowe, medytacja albo trening uważności. Nie usuwają źródła stresu, ale mogą osłabić jego wpływ na organizm. To jednak nie wszystko. Leki zwykle maskują problem. Dopiero psychoterapia pomaga nam się z nim zmierzyć. Okiełznanie emocji i reakcji organizmu może sprawić, że objawy zmaleją lub całkowicie ustąpią.

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Jest jeszcze jedna kwestia. Jest jednak kilka objawów, przy których nie warto zwlekać. Ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, omdlenie, nagła utrata masy ciała albo dolegliwości, które wyraźnie się nasilają, to sygnały, których nie powinno się bagatelizować. W takiej sytuacji najlepiej jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, co jest ich przyczyną. Dopiero gdy badania wykluczą poważniejsze schorzenia, można zastanawiać się, czy to stres jest winowajcą. To od ustalenia rzeczywistej przyczyny zależy dalsze leczenie.