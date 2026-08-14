Ciężkie i opuchnięte nogi latem? Ten objaw powinien zaniepokoić Fot. Unsplash.

Opuchnięte kostki, ciężkie nogi i buty, które nagle stają się za ciasne, latem zdarzają się często. Wysoka temperatura rzeczywiście może powodować obrzęk, ale nie każdą opuchliznę można zrzucić na upał. Czasem jest ona sygnałem problemów z sercem, nerkami albo układem żylnym. Szczególnej uwagi wymaga nagły obrzęk jednej nogi.

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W czasie upałów podobne objawy nie muszą od razu oznaczać problemu zdrowotnego. Organizm może w ten sposób reagować na wysoką temperaturę. Niektóre sygnały powinny jednak skłonić do kontaktu z lekarzem.

Dlaczego nogi puchną w upały?

Upał sprawia, że naczynia krwionośne tuż pod powierzchnią skóry stają się szersze. To naturalna reakcja organizmu, który próbuje schłodzić ciało. Przy okazji krew łatwiej gromadzi się w dolnych partiach ciała. W efekcie część płynu przedostaje się z naczyń do tkanek. Pojawia się obrzęk, najczęściej wokół kostek i na stopach. Może towarzyszyć mu uczucie ciężkich nóg, a buty pod koniec dnia stają się wyraźnie ciaśniejsze.

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Tak zwany obrzęk cieplny częściej pojawia się po długim staniu lub siedzeniu w gorący dzień. Zwykle jest łagodny i zmniejsza się po odpoczynku w chłodniejszym miejscu oraz uniesieniu nóg.

Podobna opuchlizna może mieć jednak zupełnie inne przyczyny. Obrzęki pojawiają się także przy niewydolności serca, chorobach nerek i wątroby, zaburzeniach krążenia żylnego czy problemach z odpływem limfy. Sam obrzęk nie wystarczy więc, by ustalić jego źródło. Ważne jest również to, jak wygląda i jakie objawy pojawiają się wraz z nim.

Nagły obrzęk jednej nogi to sygnał ostrzegawczy

Szczególnej uwagi wymaga nagły obrzęk jednej nogi. Jeśli pojawia się bez wyraźnej przyczyny, zwłaszcza gdy towarzyszą mu ból, tkliwość, ocieplenie lub zmiana koloru skóry, trzeba skontaktować się z lekarzem. Jedną z możliwych przyczyn jest zakrzepica żył głębokich. Niebezpieczeństwo nie ogranicza się wówczas do samej opuchlizny. Skrzep może się oderwać i wraz z krwią przedostać do płuc, prowadząc do zatorowości płucnej.

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Pilnej pomocy wymagają również:

ból w klatce piersiowej, poważne trudności z oddychaniem, nagła duszność, również podczas leżenia, zasłabnięcie lub silne zawroty głowy, kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie krwi.

W takiej sytuacji nie należy czekać, aż objawy ustąpią wraz ze spadkiem temperatury. Potrzebna jest pilna pomoc medyczna. Częste nawroty obrzęków, brak poprawy po odpoczynku czy ich stopniowe nasilanie to powody, by skonsultować objawy z lekarzem. Ostrożność powinny zachować zwłaszcza osoby, które chorują na serce, nerki, wątrobę lub mają problemy z układem krążenia.

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Co zrobić, gdy nogi puchną od upału?

Jeśli obrzęk pojawia się w czasie upału, jest obustronny i nie towarzyszą mu niepokojące objawy, można zacząć od prostych sposobów. Podczas odpoczynku warto unieść nogi powyżej poziomu serca. Ułatwia to odpływ zalegającego płynu. Pomaga również ruch. Długie siedzenie lub stanie sprzyja zastojowi krwi, dlatego dobrze regularnie wstawać, przejść się i poruszać stopami oraz łydkami. W upalne dni warto także nosić wygodne, nieuciskające obuwie i ubrania.

Przy nawracających obrzękach warto zacząć od wizyty u lekarza POZ. Po ocenie objawów może on zlecić odpowiednie badania krwi lub badania obrazowe, a jeśli zachodzi taka potrzeba – również USG Doppler naczyń kończyn dolnych.