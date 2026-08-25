Co zabrać do jedzenia w drogę? 8 zdrowych przekąsek Fot. Unsplash.

Długa podróż często oznacza wiele godzin bez normalnego posiłku. Zamiast liczyć na przypadkowe zakupy na stacji, dworcu czy lotnisku, lepiej wcześniej spakować kilka prostych przekąsek. Najlepiej takich, które są sycące, łatwe do transportu i nie wymagają lodówki.

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Nie trzeba zabierać całej torby jedzenia. Kilka dobrze dobranych produktów może wystarczyć, by spokojnie dotrwać do kolejnego większego posiłku.

Zdrowe przekąski na podróż

Bez względu na to w jaką podróż się wybieramy, spakowanie kilku zdrowych przekąsek pomoże nam zachować energię i sytość.

Oto, co proponują eksperci:

1. Orzechy i nasiona

Migdały, pistacje, orzechy włoskie, pestki dyni i słonecznika dostarczają białka, błonnika oraz tłuszczów. Dzięki temu mogą pomóc dłużej utrzymać sytość. Są też łatwe do zapakowania i nie wymagają specjalnego przechowywania.

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Warto jednak pilnować porcji, ponieważ orzechy są kaloryczne. Dobrym rozwiązaniem są małe, pojedyncze opakowania.

2. Krakersy pełnoziarniste

Pełnoziarniste krakersy dostarczają złożonych węglowodanów i błonnika. Mogą być bardziej sycące niż ich odpowiedniki z oczyszczonej mąki. Dobrze połączyć je z czymś bogatym w białko i tłuszcze, np. masłem orzechowym. Wtedy prosta przekąska staje się bardziej pożywna.

3. Mieszanka studencka

Orzechy, nasiona i suszone owoce w jednej paczce to wygodny zestaw na długą podróż. Dostarcza białka, błonnika, tłuszczów i węglowodanów.

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Trzeba jednak sprawdzać skład gotowych mieszanek. Niektóre zawierają dużo dodanego cukru, czekolady lub cukierków. Lepszym wyborem będzie mieszanka, w której dominują orzechy i nasiona.

4. Prażona ciecierzyca

Prażona ciecierzyca może zastąpić chipsy, gdy mamy ochotę na coś chrupiącego i słonego. Jest łatwa do zapakowania, a przy tym dostarcza białka i błonnika. Jeśli przygotowujemy ją samodzielnie, możemy również kontrolować ilość soli i innych dodatków.

5. Świeże owoce

Na podróż dobrze nadają się jabłka, gruszki, pomarańcze, banany i klementynki. Ich skórka chroni je podczas transportu, a przygotowanie do zjedzenia zajmuje chwilę. Owoce dostarczają m.in. błonnika, wody, witamin i naturalnych węglowodanów. Warto jednak zabezpieczyć je przed obiciem, szczególnie jeśli spędzą kilka godzin w plecaku.

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6. Masło orzechowe

Jednorazowe saszetki z masłem orzechowym są wygodniejsze w podróży niż duży słoik. Produkt dostarcza białka i tłuszczów, dzięki czemu może być sycącym dodatkiem do przekąski. Masło orzechowe można połączyć z pełnoziarnistymi krakersami albo owocem. W ten sposób otrzymamy bardziej zbilansowany mini posiłek.

7. Prażona soja lub edamame

Prażona soja i edamame dostarczają białka oraz błonnika, a także m.in. potasu i magnezu. Są również łatwe do przechowywania i nie wymagają lodówki. To dobra alternatywa dla słonych przekąsek, zwłaszcza gdy zależy nam na produkcie, który pomoże zaspokoić głód na dłużej.

8. Baton proteinowy

Baton proteinowy warto mieć przede wszystkim jako plan awaryjny. Opóźniony pociąg, korek czy oczekiwanie na lot mogą sprawić, że do kolejnego posiłku zostanie kilka dodatkowych godzin. Przepisy pozwalają zresztą zabrać własne jedzenie w samolocie, więc zapas spokojnie zmieści się w bagażu podręcznym.

Nie każdy baton proteinowy jest jednak dobrym wyborem. Warto szukać produktu zawierającego białko i kilka gramów błonnika, a jednocześnie niewielką ilość dodanego cukru.

Jeszcze coś, co powinno znaleźć się w bagażu

Podczas długiej podróży łatwo zapomnieć o piciu. Tymczasem nawet lekkie odwodnienie może powodować zmęczenie, ból głowy i problemy z koncentracją. W samolocie ma to szczególne znaczenie ze względu na niską wilgotność powietrza w kabinie.

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