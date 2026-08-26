Jak wstać bez budzika? Pomóc mogą te proste nawyki Fot. Unsplash.

Budzenie się kilka minut przed alarmem nie musi być kwestią przypadku. Organizm ma własny zegar, a odpowiednia ilość snu, stałe pory i światło mogą pomóc mu działać znacznie bardziej przewidywalnie.

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Nie chodzi jednak o to, żeby z dnia na dzień wyrzucić budzik i liczyć na cud. Kluczowe jest wcześniejsze uporządkowanie tego, co dzieje się wieczorem i rano.

Najpierw stałe godziny snu

Najważniejszym elementem jest regularność. Jeśli jednego dnia kładziemy się o 22:30, a następnego o 1:30, organizm ma trudniejsze zadanie z ustaleniem, kiedy powinien przygotować się do snu, a kiedy zacząć się wybudzać. Dorośli zazwyczaj potrzebują od siedmiu do dziewięciu godzin snu. Nie ma jednak jednej liczby odpowiedniej dla każdego. Jednej osobie wystarczy siedem godzin, inna będzie potrzebowała dziewięciu.

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Warto więc przez kilka dni obserwować, kiedy wieczorem naprawdę zaczynamy być senni i o której rano budzimy się bez przymusu. Potem można spróbować trzymać się podobnych godzin również w dni robocze. Z czasem organizm zaczyna rozpoznawać ten schemat i łatwiej przygotowuje się do odpoczynku. To ważniejsze, niż może się wydawać. Próba "odespania" całego tygodnia w weekend nie zastąpi regularnego rytmu przez pozostałe dni.

Światło ustawia zegar biologiczny

Na rytm dobowy bardzo mocno wpływa światło. Wieczorem warto więc stopniowo przyciemniać mieszkanie i ograniczać bodźce, zamiast siedzieć do późna w jasnym pomieszczeniu przed ekranem. Dobrym rozwiązaniem jest powtarzalna rutyna wyciszająca. Może to być prysznic, mycie zębów, pielęgnacja, książka albo inna spokojna czynność wykonywana mniej więcej o tej samej porze. Chodzi o to, by organizm dostawał czytelny sygnał: dzień się kończy.

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Równie ważny jest poranek. Po przebudzeniu warto jak najszybciej odsłonić rolety i wystawić się na naturalne światło. Pomaga ono zsynchronizować zegar biologiczny z porą dnia i zwiększyć czujność. Znaczenie ma także temperatura. Jeśli w sypialni jest zbyt gorąco, zasypianie i utrzymanie snu mogą być trudniejsze. Chłodniejsze, komfortowe pomieszczenie sprzyja nocnemu odpoczynkowi.

Telefon, kawa i alkohol też mają znaczenie

Nawet dobrze ustawiony rytm dobowy łatwo rozregulować wieczornymi nawykami. Jednym z największych problemów może być smartfon. Nie chodzi wyłącznie o niebieskie światło. Przewijanie mediów społecznościowych utrzymuje uwagę i sprawia, że zamiast się wyciszać, wciąż dostarczamy mózgowi nowych bodźców. Dlatego warto odłożyć telefon przynajmniej na jakiś czas przed snem. Pomóc może również wyłączenie powiadomień albo ustawienie blokady aplikacji.

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Nie bez znaczenia jest także kofeina. Jeśli chcemy poprawić jakość snu, rozsądniej ograniczyć ją do pierwszej części dnia. Podobnie z alkoholem. Może ułatwić zaśnięcie, ale później zaburza strukturę snu i może powodować częstsze wybudzenia. Pomocne są również regularne pory posiłków. Ostatni większy posiłek dobrze zjeść odpowiednio wcześnie, zamiast kłaść się spać tuż po kolacji.