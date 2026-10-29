Cortisol face i cortisol belly podbijają sieć, a lekarze ostrzegają, że internetowa moda mocno spłyca ten temat Fot. Unsplash

Opuchnięta twarz, dodatkowe kilogramy i ciągłe zmęczenie mają świadczyć o zbyt wysokim poziomie kortyzolu. W mediach społecznościowych przybywa porad, jak obniżyć stężenie tego hormonu. Lekarze ostrzegają jednak przed pochopnymi wnioskami.

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Czy za wygląd twarzy i obwód brzucha odpowiada hormon stresu? "Cortisol face" i "cortisol belly" stały się popularnymi hasłami, wokół których wyrósł rynek porad, diet i suplementów. Nie brakuje obietnic oczyszczenia organizmu z nadmiaru kortyzolu.

Zmęczenie i zmiany wyglądu nie muszą mieć związku z kortyzolem. Próby obniżania jego poziomu za wszelką cenę mogą być błędem: hormon pełni ważne funkcje, a jego stężenie naturalnie się zmienia.

"Kortyzolowa twarz" i "kortyzolowy brzuch". Czy to prawda?

Zaokrąglona twarz i wystający brzuch mają świadczyć o wysokim poziomie kortyzolu. Internauci dopisują do tej listy problemy ze snem i zmęczenie, a następnie podpowiadają, jak naturalnie obniżyć poziom kortyzolu, polecając diety oraz suplementy.

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Sam wygląd nie pozwala jednak stwierdzić, że poziom kortyzolu jest podwyższony. Na masę ciała i obrzęki wpływają też dieta, sen, aktywność, leki i różne schorzenia. Charakterystyczne zaokrąglenie twarzy i odkładanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha mogą występować w zespole Cushinga, czyli zaburzeniu związanym z długotrwałym nadmiarem kortyzolu. Nie każda zmiana sylwetki wskazuje więc na problem hormonalny.

Trend ma ogromny zasięg. Według serwisu "Verywell Health" latem 2026 r. hashtag #cortisoldetox na TikToku miał blisko 800 mln wyświetleń. Część porad może jednak prowadzić do niepotrzebnych badań i wydatków na suplementy.

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Wysoki kortyzol w badaniu nie musi oznaczać przewlekłego stresu

Kortyzol pomaga reagować na zagrożenie, reguluje metabolizm i uczestniczy w kontroli ciśnienia. Jego stężenie zwykle jest wyższe rano, a niższe wieczorem. Wpływają na nie także sen, wysiłek i warunki pobrania próbki.

– Kortyzol nie jest miarą stresu. Jego poziom rośnie i spada zgodnie z naturalnym rytmem dobowym, zmienia się też pod wpływem snu, jedzenia, a nawet chwili pobrania próbki. Dlatego pojedynczy wynik u zdrowej osoby mówi nam bardzo niewiele o tym, jak silny stres odczuwa – wyjaśnia dr Sohaib Imtiaz w wywiadzie dla Verywell Health.

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Domowe testy ze śliny i zestawy do pobierania moczu nie służą do samodzielnego diagnozowania zaburzeń hormonalnych. Przy podejrzeniu nieprawidłowości lekarz dobiera badania do objawów. Ciągłe zmęczenie może wynikać z niedoboru snu, niedokrwistości, zaburzeń pracy tarczycy i innych problemów zdrowotnych. Jeśli się utrzymuje, warto ustalić jego przyczynę.

Kawa, trening i suplementy. Jak naprawdę zadbać o kortyzol?

Moda na "detoks kortyzolowy" napędza sprzedaż diet, koktajli i suplementów. Popularne suplementy z ashwagandhą mogą według części badań wpływać na poziom hormonu i odczuwany stres, ale nie są uniwersalnym rozwiązaniem. Podobnie jest z kawą i aktywnością fizyczną. Obie mogą przejściowo podnosić stężenie hormonu, ale nie oznacza to, że trzeba z nich rezygnować – część osób stawia np. na picie kawy po 30 minutach od przebudzenia. Dr Lamees Hamdan podkreśla, że kofeinę warto ograniczyć, gdy nasila niepokój, powoduje kołatanie serca lub utrudnia zasypianie. Kawa wypita późnym popołudniem może pogarszać sen, nawet jeśli nie wywołuje senności.

Wysiłek może chwilowo zwiększać poziom kortyzolu, ale korzystnie wpływa na zdrowie i nastrój. Zamiast rezygnować z treningów, lepiej dopasować ich intensywność do swoich możliwości. Podstawą pozostają regularny sen, zbilansowana dieta i codzienna aktywność. Warto znać zasady zdrowego snu, utrzymywać stałe pory zasypiania i wstawania oraz unikać przeciążenia treningowego.