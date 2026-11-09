Po sobotniej tragedii na Rynku Głównym miasto organizuje dodatkową pomoc psychologiczną. Bezpłatne konsultacje są dostępne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Uruchomiono punkty stacjonarne, dyżury telefoniczne oraz całodobową interwencję kryzysową.
Nie każdy, kto przeżył strzelaninę w centrum Krakowa, trafił do szpitala. Dla świadków, bliskich poszkodowanych i mieszkańców poruszonych atakiem równie trudne mogą być jego psychiczne konsekwencje. Kraków przypomina, gdzie szukać pomocy. W wybranych miejscach konsultacje są dostępne bez wcześniejszej rejestracji.
Gdzie w Krakowie można uzyskać pomoc psychologiczną?
Od niedzieli 8 listopada mieszkańcy mogą korzystać z dodatkowego wsparcia psychologicznego. Konsultacje prowadzą dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z pomocy skorzystają zarówno dorośli, jak i młodsi mieszkańcy.
Konsultacje stacjonarne prowadzą:
Od poniedziałku, 9 listopada, w obu placówkach działają także dyżury telefoniczne. Psycholodzy udzielają porad osobom zmagającym się z emocjami po tragedii. Obowiązują numery podane przy adresach poradni.
Pilną rozmowę o każdej porze zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8B. Telefon: 12 421 92 82.
Bezpłatna pomoc w ramach NFZ. Dostępne są też telefony zaufania
Wsparcie uruchomiło również Centrum Medyczne Unimed przy ul. Górnej 5a. Dzieci, młodzież i dorośli mogą tam skorzystać z konsultacji psychologicznych oraz pomocy związanej z terapią traumy. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14–20. Konsultacje są bezpłatne i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do poradni i ośrodka terapii traumy można zgłosić się bez skierowania. Informacje można uzyskać pod numerem 12 283 48 34.
Dostępne są również ogólnopolskie telefony wsparcia:
Nie warto lekceważyć utrzymującego się lęku, napięcia, bezsenności czy powracających wspomnień. To sygnały, by porozmawiać ze specjalistą. Dotyczy to także osób, które nie były na miejscu strzelaniny.
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Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał w poniedziałek rano na antenie TVN24, że napastnik zmarł o godz. 4.30 w krakowskim szpitalu. Kolejne makabryczne odkrycie miało miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas przeszukania mieszkania 24-letniego Michała Oksińskiego policjanci znaleźli zwłoki jego najbliższych. Ofiarami byli 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra mężczyzny.
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