Kraków organizuje dodatkową pomoc psychologiczną Fot. Unsplash

Po sobotniej tragedii na Rynku Głównym miasto organizuje dodatkową pomoc psychologiczną. Bezpłatne konsultacje są dostępne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Uruchomiono punkty stacjonarne, dyżury telefoniczne oraz całodobową interwencję kryzysową.

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Nie każdy, kto przeżył strzelaninę w centrum Krakowa, trafił do szpitala. Dla świadków, bliskich poszkodowanych i mieszkańców poruszonych atakiem równie trudne mogą być jego psychiczne konsekwencje. Kraków przypomina, gdzie szukać pomocy. W wybranych miejscach konsultacje są dostępne bez wcześniejszej rejestracji.

Gdzie w Krakowie można uzyskać pomoc psychologiczną?

Od niedzieli 8 listopada mieszkańcy mogą korzystać z dodatkowego wsparcia psychologicznego. Konsultacje prowadzą dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z pomocy skorzystają zarówno dorośli, jak i młodsi mieszkańcy.

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Konsultacje stacjonarne prowadzą:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85 . Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430 50 52.

Od poniedziałku, 9 listopada, w obu placówkach działają także dyżury telefoniczne. Psycholodzy udzielają porad osobom zmagającym się z emocjami po tragedii. Obowiązują numery podane przy adresach poradni.

Pilną rozmowę o każdej porze zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8B. Telefon: 12 421 92 82.

Bezpłatna pomoc w ramach NFZ. Dostępne są też telefony zaufania

Wsparcie uruchomiło również Centrum Medyczne Unimed przy ul. Górnej 5a. Dzieci, młodzież i dorośli mogą tam skorzystać z konsultacji psychologicznych oraz pomocy związanej z terapią traumy. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14–20. Konsultacje są bezpłatne i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do poradni i ośrodka terapii traumy można zgłosić się bez skierowania. Informacje można uzyskać pod numerem 12 283 48 34.

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Dostępne są również ogólnopolskie telefony wsparcia:

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Linia jest bezpłatna i działa całodobowo. 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny przez całą dobę. 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.

Nie warto lekceważyć utrzymującego się lęku, napięcia, bezsenności czy powracających wspomnień. To sygnały, by porozmawiać ze specjalistą. Dotyczy to także osób, które nie były na miejscu strzelaniny.

Strzelanina w Krakowie. Zginęło sześć osób, sprawca zmarł w szpitalu

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym. Uzbrojony napastnik zabił sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych. Zatrzymali go dwaj policjanci: starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Rannym pomagali także lekarze. Jak informował "Fakt", prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego opatrywał poszkodowanych na miejscu, a później operował jednego z policjantów. W działaniach uczestniczył również dr Mateusz Wierdak.

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Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał w poniedziałek rano na antenie TVN24, że napastnik zmarł o godz. 4.30 w krakowskim szpitalu. Kolejne makabryczne odkrycie miało miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas przeszukania mieszkania 24-letniego Michała Oksińskiego policjanci znaleźli zwłoki jego najbliższych. Ofiarami byli 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra mężczyzny.