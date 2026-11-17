Premiera nowego GTA wywołuje obawy pracodawców o lewe L4 Fot. Unsplash

Premiera GTA VI zbliża się wielkimi krokami, a część graczy już planuje, jak znaleźć czas na rozgrywkę. W Stanach Zjednoczonych niektórzy zamierzają wziąć urlop, inni rozważają nawet zgłoszenie choroby. Zjawisko doczekało się własnej nazwy – "GTA flu". Czy podobny scenariusz czeka polskie firmy?

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Na nową odsłonę serii Rockstar Games fani czekają od ponad dekady. W sieci przybywa żartów o pracownikach, którzy 19 listopada zamiast pojawić się w biurze, będą przemierzać wirtualne Vice City. Za memami kryje się jednak temat ważny dla pracodawców: nagłe absencje i wykorzystywanie zwolnień lekarskich jako dodatkowych dni wolnych.

GTA VI zamiast pracy? Amerykanie już planują nieobecności

Od poprzedniej głównej odsłony minęło 13 lat. Część fanów już uwzględnia premierę w planach zawodowych. Z badania BambooHR wynika, że 18 proc. amerykańskich pracowników zamierza wziąć wolne w dniu premiery. Wśród przedstawicieli pokolenia Z odsetek sięga 32 proc. Połowa graczy planujących nieobecność z okazji premier gier przyznała ponadto, że rozważa zgłoszenie choroby zamiast wcześniejszego zaplanowania urlopu.

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Stąd określenie "GTA flu", czyli "grypa GTA". To żartobliwe określenie zgłaszania niedyspozycji, by zostać w domu i zagrać. Czy podobny problem może pojawić się w Polsce? Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio zajmującej się absencją chorobową, nie wyklucza takiego scenariusza.

– Przy premierze gry o tej skali popularności nie można wykluczyć wzrostu krótkotrwałych absencji chorobowych, również w Polsce. (…) Dla firm pracujących w systemie zmianowym nawet kilka dodatkowych absencji może oznaczać konieczność reorganizacji pracy – dla serwisu Medonet komentuje ekspert.

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15,9 mln graczy w Polsce. Internet już żartuje z "grypy GTA"

Według raportu GameTrack 2025 w Polsce gra w gry wideo 15,9 mln osób, a 74 proc. z nich to dorośli. Analiza Instytutu Monitorowania Mediów wykazała, że od końca czerwca do sierpnia 2026 r. publikacje o produkcji wygenerowały w polskich mediach ponad 170 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

W komentarzach internauci żartują z urlopów i symulowania choroby. Eksperci zwracają przy tym uwagę na końcówkę roku. Wielu pracowników ma już wtedy wykorzystaną większość urlopu, a część zostawia ostatnie dni na święta i przerwę noworoczną. Kto nie chce przegapić premiery, ale nie ma wolnego, może szukać innego wyjścia.

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– W przypadku GTA VI warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: presję, jaką mogą odczuwać pracownicy, którzy nie chcą przegapić premiery, ale pod koniec roku mają już niewiele dni urlopowych do wykorzystania lub zdążyli wykorzystać całą przysługującą im pulę. W takiej sytuacji pokusa sięgnięcia po e-zwolnienie może być większa – zauważa Mikołaj Zając.

Deklaracje z USA nie przesądzają o zachowaniu polskich graczy, ale pokazują, że premiera GTA może odbić się na organizacji pracy.

L4 zamiast urlopu? Za kilka godzin grania można słono zapłacić

Internetowe serwisy oferujące szybkie e-zwolnienia mogą kusić osoby szukające dodatkowego dnia wolnego. Rodzą jednak pytania o rzetelność konsultacji. Wzięcie urlopu, by grać w GTA VI, jest legalne. Nie musi tłumaczyć szefowi, jak spędzi wolny dzień. L4 służy natomiast potwierdzeniu niezdolności do pracy z powodu stanu zdrowia. Jeśli ZUS stwierdzi niewłaściwe wykorzystywanie L4, pracownik może stracić zasiłek chorobowy za cały kontrolowany okres. Grożą mu też konsekwencje pracownicze.

Samo uruchomienie gry podczas choroby nie przesądza automatycznie o nadużyciu. Liczą się stan zdrowia, zalecenia lekarza i zgodność podejmowanej aktywności z celem zwolnienia. Czym innym jest odpoczynek chorego przy komputerze, a czym innym symulowanie niedyspozycji.

– Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce spędzić kilka dni w wirtualnym Vice City. Najlepiej jednak zrobić to podczas zaplanowanego urlopu. Zwolnienie lekarskie nie jest dodatkową pulą dni wolnych – podsumowuje Mikołaj Zając.