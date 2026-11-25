Naukowcy na przykładzie muzyki z "Harry'ego Pottera", zbadali jak mózg wyodrębnia mowę z tła Fot. Unsplash / kadr z "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" / montaż: naTemat

Jak rozpoznać słowa wypowiadane na tle muzyki? Dla człowieka to zwykle żaden problem, choć z punktu widzenia mózgu rozdzielanie nakładających się dźwięków jest złożonym procesem. Naukowcy postanowili przyjrzeć mu się bliżej. W tym celu sięgnęli po muzykę znaną z pierwszej ekranizacji przygód Harry’ego Pottera.

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Muzyka i mowa angażują mózg w różny sposób. Aby sprawdzić, skąd biorą się te różnice, naukowcy połączyli badania aktywności mózgu z obserwacją reakcji słuchaczy. W eksperymencie uczestniczyli zarówno zdrowi ochotnicy, jak i pacjenci z padaczką. Wyniki ukazały się w "Science Advances".

Mózg rozpoznaje mowę i muzykę dzięki różnym cechom dźwięku

W filmie czy zatłoczonym miejscu dociera do nas wiele dźwięków naraz. Mimo to potrafimy wychwycić głos rozmówcy, nawet gdy w tle gra muzyka. Ważną rolę bowiem odgrywa kora słuchowa. Analizuje między innymi zmiany dźwięku w czasie oraz rozkład energii w różnych częstotliwościach. Naukowcy określają te właściwości jako modulacje spektroczasowe (STM).

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Jak mózg odróżnia muzykę od mowy? Wcześniejsze eksperymenty sugerowały, że kora słuchowa przetwarza te dźwięki w różny sposób. Nie rozstrzygały jednak, czy odpowiadają za to wyspecjalizowane mechanizmy, czy różnice w samym brzmieniu. Problemem był również materiał badawczy: krótkie nagrania nie oddawały złożoności dźwięków, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Muzyka z "Harry’ego Pottera" pomogła zbadać pracę mózgu

Eksperyment przeprowadzono z udziałem 11 osób chorujących na padaczkę. Dzięki elektrodom wszczepionym wcześniej w ramach diagnostyki lekarze mogli rejestrować aktywność ich mózgów. Pacjenci wysłuchali następnie prawie ośmiu minut muzyki z pierwszej części filmowego cyklu o Harrym Potterze. Nagranie pochodziło z francuskiej wersji językowej produkcji.

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Do drugiej części zaproszono 19 zdrowych dorosłych. Podczas nagrania naciskali przyciski, gdy słyszeli mowę, muzykę lub oba elementy naraz. Badacze wybrali 39 punktów pomiarowych w obszarach słuchowych obu półkul. Modele komputerowe zestawiały aktywność neuronalną z cechami nagrania. Badacze sprawdzali, czy na tej podstawie można przewidzieć, co słuchacze rozpoznają jako mowę, a co jako muzykę.

Mózg nie analizuje mowy i muzyki w ten sam sposób. Przy rozpoznawaniu słów większą rolę odgrywają szybkie zmiany dźwięku, natomiast przy muzyce istotniejszy jest rozkład energii w różnych częstotliwościach. Potwierdziły to wyniki modeli analizujących nagrania bezpośrednio. Ich skuteczność sięgała 97–99 proc. dla mowy i 99–100 proc. dla muzyki. Modele oparte na danych z punktów pomiarowych radziły sobie znacznie gorzej – ich trafność nie przekraczała 71 proc.

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Lewa półkula lepiej przetwarza mowę, prawa muzykę

Szybsze fale mózgowe z pasma gamma silniej wiązały się ze śledzeniem zmian zachodzących w czasie. Wolniejsze fale alfa miały większy udział w przetwarzaniu wzorców częstotliwościowych. Aktywność lewej półkuli była silniej związana z przetwarzaniem mowy. W przypadku muzyki wyraźniejszy związek zaobserwowano po prawej stronie.

Badacze sprawdzili te obserwacje w dodatkowym eksperymencie. Pięcioro uczestników słuchało przygotowanej mieszanki mowy i muzyki organowej. Mogli więc porównać przewidywania modeli z rzeczywistą zawartością nagrania. Wyniki potwierdziły wcześniejsze ustalenia. Same właściwości dźwięku nie tłumaczą jednak całego procesu. Na dalszych etapach rozpoznawania mowy i muzyki mogą uczestniczyć również inne obszary mózgu.