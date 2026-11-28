Badacze zauważają, że nowe ograniczenia na Facebooku i Instagramie przyniosą słabe efekty, dopóki podobnych zmian nie wprowadzi konkurencja popularniejsza wśród nastolatków Fot. Unsplash

Ugoda Mety z amerykańskimi stanami ma przynieść zmiany na Facebooku i Instagramie. Chodzi m.in. o ograniczenie czasu spędzanego w aplikacjach i nocnej aktywności. Naukowcy ostrzegają jednak, że bez podobnych działań konkurencji skutki mogą być niewielkie. Nastolatki korzystają przede wszystkim z platform, których porozumienie nie obejmuje.

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Stawką jest nie tylko czas przed ekranem, ale też sen nastolatków. Ograniczenie dostępu do jednej aplikacji nie musi zakończyć wieczornego scrollowania. Młodzi użytkownicy mogą po prostu przejść do kolejnej.

Meta odpowiada za mniejszą część aktywności nastolatków

Wnioski płyną z badania opublikowanego w czasopiśmie "JAMA". Zespół pod kierunkiem dr. Dimitriego Christakisa z Seattle Children’s przeanalizował dane z telefonów 1803 użytkowników Androida, uczestników projektu Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Pochodziły one z okresu od listopada 2020 do sierpnia 2025 roku. Na tej podstawie badacze oszacowali zasięg ograniczeń przewidzianych w ugodzie.

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Facebook i Instagram odpowiadały łącznie za około jedną piątą dziennego czasu spędzanego przez badanych w mediach społecznościowych. Pozostałe 80 proc. przypadało na Snapchata, TikToka i YouTube’a. Nawet daleko idące zmiany w dwóch serwisach nie obejmą więc większości aktywności nastolatków.

Ugoda, która zakończyła pozew na ponad bilion dolarów, zakłada m.in. dzienne limity korzystania z aplikacji, nocne blokady i ograniczenie powiadomień. W pierwszym etapie dwugodzinne limity ekranowe na platformach Mety objęłyby 7,7 proc. nastolatków. Gdyby te same zasady wprowadzono również na Snapchacie, TikToku i YouTubie, odsetek wzrósłby do 63,1 proc. Dużo zależy więc od pozostałych firm.

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Nocna blokada pomoże, ale nie obejmie wszystkich aplikacji

Pierwszy etap przewiduje zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama między północą a 6 rano. Objęłoby to 77,8 proc. użytkowników tych platform. Gdyby ograniczenie objęło wszystkie pięć serwisów, odsetek wzrósłby do 88,3 proc. W pierwszej fazie nastolatki nadal mogłyby jednak korzystać z aplikacji Mety między godz. 22 a północą. Aktywność w tym czasie jest zbliżona do tej obserwowanej od północy do 6 rano. Przesunięcie blokady na godz. 22 przewidziano dopiero w drugim etapie, wymagającym współpracy innych platform.

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Badacze sprawdzili też wyciszanie powiadomień między godz. 22 a 7 rano. W przypadku Facebooka i Instagrama dotyczyłoby to 64,4 proc. użytkowników. Po rozszerzeniu zasady na wszystkie pięć aplikacji odsetek wzrósłby do 86,2 proc. Dr Lauren Hale z Renaissance School of Medicine na Uniwersytecie Stony Brook zwraca uwagę, że nocna blokada może poprawić warunki do snu. Istnieje jednak ryzyko, że młodzi użytkownicy przeniosą aktywność do aplikacji, które nadal będą dostępne. Nie wiadomo też, w jakim stopniu będą próbowali obchodzić nowe zasady.

"Platformy nie są stworzone do wyciszania". Stawką jest sen

Christakis podkreśla, że korzystanie z ekranów późnym wieczorem może pobudzać i utrudniać wyciszenie przed snem. Zasypianiu sprzyja uspokojenie myśli, tymczasem serwisy społecznościowe mają przyciągać uwagę i zatrzymywać użytkownika.

– Te ograniczenia to krok we właściwym kierunku. Ugoda wpłynie na część nastolatków, ale to za mało – w wywiadzie dla Medical Xpress ocenił Christakis. Bez podobnych działań innych firm trudno oczekiwać wyraźnej zmiany nawyków młodzieży.

Badanie nie sprawdzało skutków już wprowadzonych blokad. Naukowcy oszacowali potencjalny zasięg rozwiązań na podstawie wcześniejszych danych o korzystaniu z aplikacji. Efekt będzie zależał od wdrożenia ograniczeń i reakcji nastolatków. Christakis i Hale występują jako biegli w postępowaniach sądowych dotyczących mediów społecznościowych.

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