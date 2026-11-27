Badania wykazały, że stres w dzieciństwie może wpływać na odczuwanie bólu w dorosłości Fot. Unsplash

Dziecięce traumy mogą wpływać na to, jak organizm reaguje na ból w późniejszym życiu. Niemieccy naukowcy przyjrzeli się temu zjawisku u myszy i znaleźli zmiany w obwodzie mózgowym łączącym reakcje na zagrożenie z odczuwaniem bólu. Wyniki badania ukazały się w "Science".

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Wcześniejszy stres nie wywoływał nadwrażliwości sam z siebie. Różnica pojawiła się dopiero po uszkodzeniu nerwów. To wskazówka, że trudne przeżycia mogą nie dawać od razu widocznych objawów, ale zmieniać reakcję mózgu na kolejne obciążenie. Na razie mechanizm opisano u myszy.

Stres z młodości zmienił reakcję na późniejszy uraz

W badaniu wykorzystano młode myszy, które po odstawieniu od matki zostały odizolowane od innych zwierząt. W ten sposób naukowcy wywołali u nich stres we wczesnym okresie życia. Później sprawdzili, czy doświadczenie to zmieni reakcję na uszkodzenie nerwów. Eksperyment przeprowadzili badacze z Heidelbergu i Mannheim.

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Wyraźne różnice zauważono u samic. Po uszkodzeniu nerwów były bardziej wrażliwe na delikatne bodźce mechaniczne, a nadwrażliwość utrzymywała się dłużej. Częściej przejawiały też zachowania unikowe związane z lękiem. U samców podobnego efektu nie zaobserwowano. Sam stres nie wystarczył, by wywołać takie reakcje. Pojawiły się dopiero po kolejnym obciążeniu. Badacze mówią o ukrytej podatności: doświadczenia z młodości nie muszą powodować problemów od razu, ale mogą sprawić, że organizm silniej zareaguje na późniejszy uraz.

Ślad stresu znaleziono w połączeniu dwóch obszarów mózgu

Naukowcy przyjrzeli się połączeniu jądra przykomorowego wzgórza z jądrem centralnym ciała migdałowatego. Oba obszary uczestniczą w przetwarzaniu zagrożenia i bólu. U samic po wczesnym stresie obwód ten przekazywał po uszkodzeniu nerwów sygnały z większą siłą. Był też aktywniejszy, gdy zwierzęta spodziewały się zagrożenia.

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Badacze sprawdzili, co się stanie, gdy osłabią działanie tego połączenia. Po jego zahamowaniu zmniejszyła się dodatkowa nadwrażliwość na bodźce i zachowania unikowe. Nie zmieniła się natomiast reakcja na ostry ból wywołany samym urazem. Sugeruje to, że obwód ma znaczenie dla utrzymywania się nadwrażliwości związanej ze stresem, a nie dla każdego rodzaju bólu. Kierujący badaniem dr Sebastian Wieland zwraca uwagę, że wczesne doświadczenia mogą pozostawić w mózgu trwały ślad, choć przez długi czas nie widać tego w zachowaniu. Dopiero późniejsze zdarzenie może ujawnić tę podatność.

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Co odkrycie oznacza dla ludzi?

Czy podobne zmiany zachodzą u ludzi? Tego eksperyment nie rozstrzyga. Pokazuje natomiast, że stres doświadczony we wczesnym okresie życia może uruchamiać procesy biologiczne wpływające na późniejszą reakcję organizmu na ból. Psychika i ciało nie funkcjonują niezależnie od siebie, co szczególnie dobrze widać w przypadku przewlekłego bólu. Jego źródłem nie zawsze jest wyłącznie uszkodzenie tkanek. Znaczenie mają również układ nerwowy, emocje i czynniki związane z otoczeniem człowieka. Hans-Christoph Friederich ze Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu podkreśla, że wyniki badania potwierdzają ścisłe powiązanie tych procesów.