Mimo częstszego zapominania z wiekiem, seniorzy zachowują sprawność w nieświadomym zapamiętywaniu skojarzeń Fot. Unsplash

Zapominanie nazwisk, szczegółów rozmowy czy miejsca, w którym odłożyliśmy klucze, z wiekiem zdarza się częściej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie rodzaje pamięci działają gorzej. Badanie zespołu z Uniwersytetu w Toronto sugeruje, że zdolność do nieświadomego zapamiętywania skojarzeń może pozostawać sprawna także u seniorów.

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Z wiekiem częściej szukamy właściwego słowa lub nazwiska niedawno poznanej osoby. Takie sytuacje potrafią niepokoić, bo wiele osób zaczyna się wtedy zastanawiać, jak nie zachorować na Alzheimera . Pamięć nie jest jednak jedną zdolnością. Jej poszczególne mechanizmy mogą starzeć się w różnym tempie.

Nie każda pamięć pogarsza się wraz z wiekiem. Naukowcy sprawdzili ukryty mechanizm

Badacze przyjrzeli się niejawnej pamięci skojarzeniowej. Polega ona na zapamiętywaniu powiązań między bodźcami, które później wpływają na nasze reakcje, choć nie musimy świadomie odtwarzać wcześniejszych doświadczeń.

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W eksperymencie z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wzięło udział 28 osób w wieku 18–29 lat i 25 uczestników mających 60–80 lat. Oglądali zdjęcia przedmiotów zestawione z nazwami innych rzeczy. Oceniali, czy oba obiekty zmieściłyby się w szufladzie biurka. Nie wiedzieli, że badacze sprawdzają, czy zapamiętają konkretne pary. Później część zestawień powtórzono, a pozostałe połączono na nowo.

Starsi uczestnicy też korzystali z wcześniejszych skojarzeń

Znajomość wcześniejszych połączeń obrazów i słów pomagała uczestnikom szybciej wykonywać zadanie. Mózg sprawniej przetwarzał informacje, które już wcześniej napotkał. Psychologowie określają to zjawisko mianem torowania skojarzeniowego. Choć u seniorów przyspieszenie reakcji było ponad dwukrotnie większe (34 ms), badanie nie wykazało istotnej przewagi tej grupy. Starsi uczestnicy nadal reagowali wolniej od młodszych.

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W dodatkowym zadaniu internetowym młodsi uczestnicy poprawnie dopasowywali obrazki do słów w około 65 proc. przypadków, starsi – w 59 proc. Obie grupy osiągnęły wyniki lepsze niż przy losowym wyborze, ale młodsi byli dokładniejsi. Badacze zauważyli też większą aktywność tylnej prawej części hipokampa u starszych osób podczas oglądania wcześniej połączonych par. Struktura ta odgrywa ważną rolę w łączeniu informacji. Wcześniejsze badania sugerowały zresztą, że gry video wspierają funkcje poznawcze u osób starszych właśnie dzięki wpływowi na hipokamp. Wynik pojawił się jednak tylko w jednym z dodatkowych testów i nie potwierdziła go analiza całego mózgu.

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Pamięć zmienia się z wiekiem, ale nie wszystkie jej funkcje zanikają

Autorzy zalecają ostrożność. Badanie objęło niewielką grupę, a starsi uczestnicy mieli przeciętnie wyższe wykształcenie i lepszy zasób słownictwa (o tym, jak czytanie wpływa na mózg, pisaliśmy osobno). Naukowcy porównali też dwie grupy wiekowe, zamiast obserwować te same osoby przez lata. Nie ustalili więc, jak pamięć skojarzeniowa zmienia się u konkretnego człowieka.

Emily E. Davis – główna autorka badania – podkreśla, że pamięć nie słabnie w każdym aspekcie w takim samym stopniu. Część jej funkcji może pozostać sprawna, choć inne stają się mniej wydajne.