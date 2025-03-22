Gala plebiscytu "Top Seriale", który nagradza najlepsze produkcje platform streamingowych, zgromadziła liczne grono znanych i lubianych aktorów oraz celebrytów. Galę zaszczyciła obecnością również znakomita aktorka filmowa i teatralna Anna Nehrebecka, która niedawno opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej. Na podstawie jej historii warto przypomnieć, na co zwracać uwagę, co może sugerować, że możemy mieć raka.
Aktorka potwierdziła swoją chorobę w jednym z programów śniadaniowych w styczniu. To, na co zwracała uwagę w rozmowie, to fakt, że zaczęła się diagnozować po tym, jak poczuła, że coś jest nie tak, że coś jej się w jej stanie zdrowia nie podoba.
Czujność onkologiczna może nam uratować życie
To bardzo ważne, aby zachować tę czujność onkologiczną i zwracać uwagę na każdy symptom ze strony ciała, który nie jest naszym zdaniem standardowy i nie wynika z żadnej z posiadanych dolegliwości.
To oczywiście trudne, ponieważ wczesne objawy raka bywają niecharakterystyczne i mogą przypominać np. przeziębienie lub niestrawność. Tym bardziej, że nie zawsze są związane z konkretnym umiejscowieniem nowotworu, mogą także dawać objawy ogólnoustrojowe.
Najczęstsze objawy nowotworu. Na co zwracać szczególną uwagę?
Wczesna diagnoza nowotworów to większa skuteczność terapii onkologicznej i większe szanse na wyleczenie.
Nie zwlekajmy i każdy podejrzany objaw konsultujmy z lekarzem. Nie jest to proste, bo musimy stawić czoła ewentualnej diagnozie choroby nowotworowej, ale trzeba to zrobić ze względu na siebie, swoje zdrowie i życie. Najczęstsze objawy nowotworów to (źródło: zwotnikraka.pl):
Leczmy się, nie unikajmy wizyt, nie opóźniajmy terapii
Diagnoza nowotworu zwykle jest dla człowieka szokiem. Pacjent często tę wiadomość wypiera, zastanawia się co robić i jak będzie teraz wyglądało jego życie. Dobrze, żeby miał wtedy wsparcie najbliższych, którzy pomogą w oswojeniu się z tą sytuacją.
Nie powinno to jednak trwać zbyt długo, ponieważ po zdiagnozowaniu nowotworu trzeba jak najszybciej rozpocząć jego leczenie. Wielu pacjentów obawia się zabiegów i wszystkich związanych z nowotworem dalszych procedur medycznych, ale jest to konieczne. Co daje szybkie podjęcie leczenia?:
