Anna Nehrebecka ma nowotwór. Dzięki czujności aktorka szybko podjęła leczenie Fot. Artur Zawadzki / East News

Gala plebiscytu "Top Seriale", który nagradza najlepsze produkcje platform streamingowych, zgromadziła liczne grono znanych i lubianych aktorów oraz celebrytów. Galę zaszczyciła obecnością również znakomita aktorka filmowa i teatralna Anna Nehrebecka, która niedawno opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej. Na podstawie jej historii warto przypomnieć, na co zwracać uwagę, co może sugerować, że możemy mieć raka.

Aktorka potwierdziła swoją chorobę w jednym z programów śniadaniowych w styczniu. To, na co zwracała uwagę w rozmowie, to fakt, że zaczęła się diagnozować po tym, jak poczuła, że coś jest nie tak, że coś jej się w jej stanie zdrowia nie podoba.

Czujność onkologiczna może nam uratować życie

To bardzo ważne, aby zachować tę czujność onkologiczną i zwracać uwagę na każdy symptom ze strony ciała, który nie jest naszym zdaniem standardowy i nie wynika z żadnej z posiadanych dolegliwości.

To oczywiście trudne, ponieważ wczesne objawy raka bywają niecharakterystyczne i mogą przypominać np. przeziębienie lub niestrawność. Tym bardziej, że nie zawsze są związane z konkretnym umiejscowieniem nowotworu, mogą także dawać objawy ogólnoustrojowe.

Najczęstsze objawy nowotworu. Na co zwracać szczególną uwagę?

Wczesna diagnoza nowotworów to większa skuteczność terapii onkologicznej i większe szanse na wyleczenie.

Nie zwlekajmy i każdy podejrzany objaw konsultujmy z lekarzem. Nie jest to proste, bo musimy stawić czoła ewentualnej diagnozie choroby nowotworowej, ale trzeba to zrobić ze względu na siebie, swoje zdrowie i życie. Najczęstsze objawy nowotworów to (źródło: zwotnikraka.pl):

Zmiany skórne (na wardze, w jamie ustnej, narządach płciowych) w postaci owrzodzeń, zmiana wyglądu znamienia, krwawienie z brodawki Asymetria piersi lub innej części ciała, powiększone węzły chłonne Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (trudności w połykaniu, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, krew w stolcu) Utrata wagi i niekontrolowane chudnięcie Osłabienie, zmęczenie, apatia, problemy ze snem Krwioplucie, długotrwała chrypka, zmiana charakteru kaszlu Krwawienia i nieprawidłowe wydzieliny z dróg rodnych Krwiomocz, parcie na mocz, trudności w oddawaniu moczu Ból, duszność, przewlekła gorączka, nocne poty Poranne wymioty, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe

Leczmy się, nie unikajmy wizyt, nie opóźniajmy terapii

Diagnoza nowotworu zwykle jest dla człowieka szokiem. Pacjent często tę wiadomość wypiera, zastanawia się co robić i jak będzie teraz wyglądało jego życie. Dobrze, żeby miał wtedy wsparcie najbliższych, którzy pomogą w oswojeniu się z tą sytuacją.

Nie powinno to jednak trwać zbyt długo, ponieważ po zdiagnozowaniu nowotworu trzeba jak najszybciej rozpocząć jego leczenie. Wielu pacjentów obawia się zabiegów i wszystkich związanych z nowotworem dalszych procedur medycznych, ale jest to konieczne. Co daje szybkie podjęcie leczenia?:

