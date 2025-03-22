Anna Nehrebecka ma nowotwór. Dzięki czujności aktorka szybko podjęła leczenie
Anna Nehrebecka ma nowotwór. Dzięki czujności aktorka szybko podjęła leczenie Fot. Artur Zawadzki / East News

Gala plebiscytu "Top Seriale", który nagradza najlepsze produkcje platform streamingowych, zgromadziła liczne grono znanych i lubianych aktorów oraz celebrytów. Galę zaszczyciła obecnością również znakomita aktorka filmowa i teatralna Anna Nehrebecka, która niedawno opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej. Na podstawie jej historii warto przypomnieć, na co zwracać uwagę, co może sugerować, że możemy mieć raka.

Aktorka potwierdziła swoją chorobę w jednym z programów śniadaniowych w styczniu. To, na co zwracała uwagę w rozmowie, to fakt, że zaczęła się diagnozować po tym, jak poczuła, że coś jest nie tak, że coś jej się w jej stanie zdrowia nie podoba.

Czujność onkologiczna może nam uratować życie

To bardzo ważne, aby zachować tę czujność onkologiczną i zwracać uwagę na każdy symptom ze strony ciała, który nie jest naszym zdaniem standardowy i nie wynika z żadnej z posiadanych dolegliwości.

To oczywiście trudne, ponieważ wczesne objawy raka bywają niecharakterystyczne i mogą przypominać np. przeziębienie lub niestrawność. Tym bardziej, że nie zawsze są związane z konkretnym umiejscowieniem nowotworu, mogą także dawać objawy ogólnoustrojowe.

Najczęstsze objawy nowotworu. Na co zwracać szczególną uwagę?

Wczesna diagnoza nowotworów to większa skuteczność terapii onkologicznej i większe szanse na wyleczenie.

Nie zwlekajmy i każdy podejrzany objaw konsultujmy z lekarzem. Nie jest to proste, bo musimy stawić czoła ewentualnej diagnozie choroby nowotworowej, ale trzeba to zrobić ze względu na siebie, swoje zdrowie i życie. Najczęstsze objawy nowotworów to (źródło: zwotnikraka.pl):

  • Zmiany skórne (na wardze, w jamie ustnej, narządach płciowych) w postaci owrzodzeń, zmiana wyglądu znamienia, krwawienie z brodawki
  • Asymetria piersi lub innej części ciała, powiększone węzły chłonne
  • Zaburzenia ze strony układu pokarmowego (trudności w połykaniu, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, krew w stolcu)
  • Utrata wagi i niekontrolowane chudnięcie
  • Osłabienie, zmęczenie, apatia, problemy ze snem
  • Krwioplucie, długotrwała chrypka, zmiana charakteru kaszlu
  • Krwawienia i nieprawidłowe wydzieliny z dróg rodnych
  • Krwiomocz, parcie na mocz, trudności w oddawaniu moczu
  • Ból, duszność, przewlekła gorączka, nocne poty
  • Poranne wymioty, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe

    • Leczmy się, nie unikajmy wizyt, nie opóźniajmy terapii

    Diagnoza nowotworu zwykle jest dla człowieka szokiem. Pacjent często tę wiadomość wypiera, zastanawia się co robić i jak będzie teraz wyglądało jego życie. Dobrze, żeby miał wtedy wsparcie najbliższych, którzy pomogą w oswojeniu się z tą sytuacją.

    Nie powinno to jednak trwać zbyt długo, ponieważ po zdiagnozowaniu nowotworu trzeba jak najszybciej rozpocząć jego leczenie. Wielu pacjentów obawia się zabiegów i wszystkich związanych z nowotworem dalszych procedur medycznych, ale jest to konieczne. Co daje szybkie podjęcie leczenia?:

  • Zwiększenie szans na wyleczenie: leczenie nowotworu w początkowym stadium, zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Nowotwór jest zazwyczaj łatwiejszy do usunięcia lub zniszczenia.
  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się nowotworu (przerzuty): nowotwory mają tendencję do rozprzestrzeniania się na inne części ciała. Wczesne leczenie pomaga temu zapobiec.
  • Zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań: zaawansowany nowotwór może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak np. niewydolność narządów czy silny ból. Wczesne leczenie pomaga uniknąć tych komplikacji.
  • Ograniczenie inwazyjności leczenia: szybkie rozpoczęcie leczenia umożliwia zastosowanie tylko jednej procedury medycznej, np. leczenia chirurgicznego, z możliwością całkowitego usunięcia zmian nowotworowych.
  • Mniejsze koszty leczenia: wczesne leczenie może być mniej kosztowne niż leczenie zaawansowanego nowotworu, które często wymaga długotrwałej hospitalizacji i bardziej intensywnej terapii.

