Farmaceuci będą mogli skorygować receptę na darmowe leki.

Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego recept. Ma on wprowadzić kolejne uprawienie dla farmaceutów, który będą mogli uzupełnić kod refundacyjny na realizowanej na darmowe leki recepcie, jeśli zapomni o tym lekarz. To wielka ulga dla pacjentów.

REKLAMA

Aktualnie w sytuacji, w której lekarz nie wpisze na recepcie na bezpłatne leki kodu „DZ” lub „S”, pacjent musi wrócić do specjalisty i poprosić o skorygowanie dokumentu. Pomimo że dane dotyczące wieku, bo z tego wynika uprawnienie, zawarte są w numerze PESEL. Kogo dotyczą te kody?:

kod "DZ" – pacjenci do ukończenia 18. roku życia, kod "S" – osoby powyżej 65. roku życia.

Farmaceuta wydający lek będzie miał możliwość zweryfikowania uprawnień na podstawie numeru PESEL. Recepty będą mogli korygować zarówno farmaceuci, jak i technicy farmaceutyczni.

Kto może otrzymać darmowe leki?

Darmowe leki osoby do ukończenia 18. roku życia i osoby 65+mogą otrzymywać od 1 września 2023 roku. Bezpłatne są tylko te leki, które znajdują się w wykazie ministra zdrowia. Pacjent musi mieć natomiast diagnozę choroby, która może być leczona lekiem z wykazu.

REKLAMA

Obecnie dla dzieci i młodzieży dostępnych jest prawie 2,7 tys. darmowych leków (ok. 70 proc. wszystkich leków refundowanych w aptece) oraz 3,6 tys. dla seniorów, co stanowi ok. 97 proc. wszystkich refundowanych leków w aptece.

Będzie to kolejne usprawnienie dla pacjentów, ale również uprawnienie dla farmaceutów. W połowie lutego weszło rozporządzenie, w myśl którego farmaceuci mogą wystawiać recepty na szczepionki refundowane. Wcześniej pacjent musiał zgłosić się do lekarza POZ.

Wprowadzono wtedy również możliwość wypisywania recept na bezpłatne preparaty z listy "S" oraz "DZ" nie tylko przez lekarza objętego kontraktem z NFZ, ale również lekarza prowadzącego prywatną praktykę.