Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego recept. Ma on wprowadzić kolejne uprawienie dla farmaceutów, który będą mogli uzupełnić kod refundacyjny na realizowanej na darmowe leki recepcie, jeśli zapomni o tym lekarz. To wielka ulga dla pacjentów.
Aktualnie w sytuacji, w której lekarz nie wpisze na recepcie na bezpłatne leki kodu „DZ” lub „S”, pacjent musi wrócić do specjalisty i poprosić o skorygowanie dokumentu. Pomimo że dane dotyczące wieku, bo z tego wynika uprawnienie, zawarte są w numerze PESEL. Kogo dotyczą te kody?:
Farmaceuta wydający lek będzie miał możliwość zweryfikowania uprawnień na podstawie numeru PESEL. Recepty będą mogli korygować zarówno farmaceuci, jak i technicy farmaceutyczni.
Kto może otrzymać darmowe leki?
Darmowe leki osoby do ukończenia 18. roku życia i osoby 65+mogą otrzymywać od 1 września 2023 roku. Bezpłatne są tylko te leki, które znajdują się w wykazie ministra zdrowia. Pacjent musi mieć natomiast diagnozę choroby, która może być leczona lekiem z wykazu.
Obecnie dla dzieci i młodzieży dostępnych jest prawie 2,7 tys. darmowych leków (ok. 70 proc. wszystkich leków refundowanych w aptece) oraz 3,6 tys. dla seniorów, co stanowi ok. 97 proc. wszystkich refundowanych leków w aptece.
Będzie to kolejne usprawnienie dla pacjentów, ale również uprawnienie dla farmaceutów. W połowie lutego weszło rozporządzenie, w myśl którego farmaceuci mogą wystawiać recepty na szczepionki refundowane. Wcześniej pacjent musiał zgłosić się do lekarza POZ.
Wprowadzono wtedy również możliwość wypisywania recept na bezpłatne preparaty z listy "S" oraz "DZ" nie tylko przez lekarza objętego kontraktem z NFZ, ale również lekarza prowadzącego prywatną praktykę.
Zobacz także