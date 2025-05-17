Władze dwóch azjatyckich krajów poinformowały o wzroście zakażeń COVID-19, łącznie z hospitalizacjami Fot. Medicimage/ UIG/ East News.

Czy wizja kolejnej epidemii Covid-19 w Europie jest realna? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że nowa fala koronawirusa przetacza się właśnie przez dwa azjatyckie kraje – Hongkong i Singapur. Liczba zakażeń i hospitalizacji wzrosła tam aż o 30 procent. Tak wielu zgonów i hospitalizacji nie było od roku.

Podane przez resort zdrowia Singapuru dane za okres 27 kwietnia – 3 maja mówią o wzroście liczby zakażeń o 28 proc. Ponad 14 tys. osób jest chorych, a do szpitali trafia w ostatnich dniach o 30 proc. więcej pacjentów z covidem.

W Hongkongu wzrost liczby potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Covid-19 też jest najwyższy od roku. 31 osób leży w szpitalach w ciężkim stanie. Są już też przypadki zgonów.

Wzrost liczby zakażeń widoczny jest nie tylko w testach, ale także we wzroście liczby konsultacji medycznych i hospitalizacji. Wirusa Covid-19 wykryto też w ściekach.

Czy światu grozi kolejna pandemia?

Zdaniem ekspertów wzrost liczby przypadków może być spowodowany słabnącą odpornością populacji. Jednocześnie władze obu krajów uspokajają, że nie ma danych wskazujących na większą zakaźność obecnych wariantów wirusa czy na to, że wywołuje on cięższy przebieg choroby w porównaniu z wcześniejszymi wariantami.

Aktualnie to LF.7 i NB.1.8, "potomkowie" JN.1., odpowiadają za prawie 70 proc. zdiagnozowanych przypadków. Władze podkreślają, że nadal jedyną skuteczną ochroną przed ciężkim przebiegiem choroby pozostają szczepienia. Tym bardziej że w formulacji obecnej szczepionki COVID-19 obecny jest właśnie wariant JN.1.

Apele dotyczą szczególnie osób o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu wirusa, takich jak osoby w wieku 60 lat i starsze, narażone na zakażenie lub mieszkańcy ośrodków opieki dla osób starszych. Pracownicy służby zdrowia i osoby mieszkające lub pracujące z osobami narażonymi na zakażenie również są zachęcane do przyjęcia szczepionki.

Środki ostrożności, które już znamy

Epidemiolodzy w obu azjatyckich krajach przypominają, jakie środki ochrony przed wirusem sprawdziły się w początkach pandemii Covid-19 i zachęcają, by się do nich stosować. Przypominamy:

