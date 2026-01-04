Odchudzanie Ozempikiem, albo dietą może dać niekorzystny efekt na twarzy. Jakie zabiegi medycyny estetycznej pomogą? Fot. Canva.com / montaż: naTemat.pl

Redukcję wagi masz na liście noworocznych postanowień, a otyłość czy nadwaga mają zniknąć szybko, więc kusi cię, by skorzystać z Ozempicu? – Pacjenci, którzy za szybko chudną, mają charakterystyczny wygląd: głębokie fałdy nosowo-wargowe, "chomiki" i zaburzony owal twarzy. Z tym trafiają do naszych gabinetów – mówi Kamila Białek-Galas, dermatolog i lekarka medycyny estetycznej.

Lista noworocznych postanowień zwykle jest długa. Z realizacją bywa kiepsko. Psycholodzy od lat namawiają, by z niej zrezygnować, bo 80 proc. tego, co mamy w planie, większość z nas i tak nie dotrzyma. Polacy jednak nie lubią poddawać się walkowerem, a że prawie połowa z nich ma już nadwagę lub otyłość, prawdopodobnie po cichu i tak wpisali redukcję wagi na liście priorytetów na Nowy Rok.

W czasach ciałopozytywności nadmierna masa ciała nie jest już na szczęście dla wielu osób źródłem kompleksów i problemem estetycznym. Zdrowotnym, niestety tak.

Słynne leki na otyłość – Ozempic i jego klony sprawiły, że mamy wrażenie, że każdy, kto chce może być chudy, a na pewno szczupły. – Jednak większości z nas nie stać na nowoczesne leki – mówiła niedawno Katarzyna Głowińska, społeczna rzeczniczka osób chorych na otyłość, w rozmowie z naTemat.pl. A ci, których stać, czasem nie mają umiaru.

Niepożądene efekty działania tego leku są najbardziej pożądane przez osoby, które chcą schudnąć

Od czasu, gdy wydało się, jak schudła m.in. Adele, marzenie o redukcji wagi, przestało być marzeniem ściętej głowy. A okazało się, że podobnie, jak wielu celebrytów, piosenkarka skorzystała z pomocy Ozempicu.

Lek należy do grupy analogów GLP-1 i zawiera substancję o nazwie semaglutyd, ale oczywiście sławę zyskał preparat, który jako pierwszy "obiegł" światowe media, więc choć tzw. leków generycznych, które zawierają semaglutyd jest mnóstwo, do dziś o nich wszystkich mówimy "Ozempic". Stał się symbolem szybkiego odchudzania, a o recepty na zastrzyki z niego prosiło i prosi mnóstwo pacjentek i pacjentów, których problemem wcale nie jest cukrzyca, ale nadmierna masa ciała.

Okazało się bowiem, że choć zwykle pacjenci boją się objawów niepożądanych leków, to akurat jeden z tych, który "grozi" przy stosowaniu Ozempicu i wszystkich odpowiedników tego leku, tzw. generyków, jest chudnięcie. I wiele osób, które biorą go właśnie po to, by schudnąć, najbardziej tego efektu pożąda.

– Mało kto, gdy zaczyna odchudzanie, myśli jednak o tym, że robiąc to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, doprowadzi się do tego, że zredukuje tkankę tłuszczową nie tylko w miejscach, w których chce tego najbardziej, np. na brzuchu, biodrach, nogach. A chudniemy przecież nie tylko tam, ale na całym ciele, więc np. na piersiach i na twarzy – mówi dr Kamila Białek-Galas z CM Sublimed.

Efekt jo-jo na ciele. Czym jest Ozempic face na twarzy?

Większość osób, które próbują schudnąć samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy lekarza i dietetyka, zwykle eksperymentuje z dietami, który dają szybki spadek wagi. Słynna przed laty dieta kopenhaska kliniki MAO, obiecywała 7 kg w dwa tygodnie. Na Ozempicu wielu pacjentów też chudnie tak spektakularnie, szczególnie na początku.

Jednak tak, jak przed laty, odchudzający bali się efektu jo-jo, czyli szybkiego powrotu do dawnej wagi, a nawet jej przekroczenia z nawiązką, po zakończeniu diety i kontynuowania dawanych żywieniowych nawyków, czyli kompulsywnego jedzenia słodyczy i kalorycznych fastfoodów, tak dziś lekarze ostrzegają, że szybka redukcja wagi może skończyć się tzw. Ozempic face.

Nie straszmy jednak, bo nie każde odchudzanie, nawet jeśli jest gwałtowne, musi zakończyć się efektem jo-jo, ani Ozempic face. Szczególnie jeśli chodzi o osobę młodą, albo taką, która ma genetycznie taki kolagen, na którym skoki wagi, nawet drastycznie, nie robią większego wrażenia.

Jak zwiększyć szansę na to, że redukcja wagi nie skończy się efektem jo-jo i pogorszeniem zdrowia, a także jakości skóry? Na stronie NFZ znajdziesz podpowiedzi w Vademecum zdrowego odchudzania.

ale Niestety, wiele osób nie poprzestaje na pierwszej próbie redukcji wagi, nawet jeśli jest skuteczna. Dlaczego?

Bo najczęściej wraca do dawnych nawyków żywieniowych, w efekcie do dawnej wagi. I zaczyna kolejne odchudzanie. Nieważne, czy z pomocą restrykcyjnej diety, czy Ozempicu – każde kolejne gwałtowne tycie i chudnięcie zwiększają ryzyko wspomnianych problemów.

Kamila Białek-Galas, lekarka, specjalistka dermatologii /Fot. archiwum prywatne

– Ubytki podskórnej tkanki tłuszczowej i zapadnięte policzki, zanik objętości skroni policzków, pogłębienie się głębokich fałdów nosowo-wargowych i generalnie zaburzania owalu twarzy, no i oczywiście tzw. legendarne już "chomiki" – wylicza Kamila Białek-Galas. – Tak wyglądają osoby, które mają tzw. Ozempic face. Ktoś mógłby powiedzieć, że "starzeją się błyskawicznie", choć po prostu tylko takie wrażenie może sprawiać ich twarz – dodaje lekarka.

Ozempic pomoże na otyłość. Co pomaga na kompulsywne jedzenie?

Niedawny raport NFZ "Otyłość i jej konsekwencje" pokazuje, że 15 mld rocznie kosztuje Polskę leczenie powikłań otyłości, których jest ich ponad 200, o czym wielokrotnie mówiła prof. Lucyna Ostrowska, która kieruje Zakładem Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwerytetu Medycznego w Białymstoku.

Jeśli ktoś nie ma cukrzycy typu 2, chorej tarczycy czy insulinooporności, to winę za wzrost wagi ponosi zwykle nie tzw. zła przemiana materii i "tendencji do tycia", ale kompulsywne jedzenie.

– Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że szukają sposobu na radzenie sobie z trudnymi emocjami za pomocą jedzenia – mówi Milena Nosek, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Dodaje, że stres będzie w naszym życiu zawsze, jednak chodzi o to, za pomocą jakich sposobów sobie z nim radzimy.

– Warto się obserwować, czy przypadkiem na napięcie nie reagujemy odruchowym sięganiem po jedzenie, szczególnie po słodycze, węglowodany. I czy nie próbujemy się nimi pocieszyć, ukoić i tak zredukować niepokój, smutek czy napięcie – dodaje dietetyk kliniczny i psychodietetyk.

Milena Nosek, dietetyk kliniczny i psychodietetyk /Fot. archiwum prywatne

A jeśli tak właśnie jest? To znak, że nawet przejście na dietę czy branie zastrzyków z Ozempicu, przyniesie efekt na krótką metę. Gdy skończysz dietę czy przyjmowanie Ozempiku, bo uzyskasz już zamierzony efekt, wrócą dawne nawyki, a z nimi dawna waga.

Rozwiązaniem będzie więc nie tylko dieta i farmakologia, ale dodatkowo terapia, która pomoże ci zmienić nawyki i nauczy cię redukować napięcie inaczej niż objadaniem się.

– Terapia behawioralna czy psychodynamiczna może w takiej sytuacji sprawdzić się najlepiej – mówi Milena Nosek, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.

Twarz po odchudzaniu. Jakie zabiegi medycyny estetycznej są polecane?

Co, jeśli jednak czytasz to w momencie, gdy już masz za sobą wiele gwałtownych, radykalnych zmian wagi i dopadło cię Ozempic face?

Lekkie przybranie na wadze mogłoby poprawić wygląd twarzy, jeśli jednak nie chcesz ani trochę przytyć, ze względu na to, że efekt zobaczysz nie tylko na twarzy, ale też w innych miejscach ciała, pozostaje ci poczekać kilka tygodni, bo skóra będzie próbować sama "wrócić do normy", a także skorzystać z pomocy masażystów i dobrych kremów. A jeśli to będzie niewystarczające?

Pozostaje medycyna estetyczna. Jakie zabiegi są godne polecenia? – Modelowanie twarzy tkanką tłuszczową, odbudowa objętości tkanek kwasem hialuronowym, który podaje się w głębokie warstwy tkanki tłuszczowej twarzy, bo to zapewni najbardziej naturalny efekty, jeśli chodzi o modelowanie rysów twarzy – wylicza Białek-Galas, dermatolog i lekarka medycyny estetycznej.

Jeśli ten tekst nie zraził cię jeszcze do redukcji wagi i wciąż znajduje się ona na liście twoich noworocznych marzeń i postanowień, namawiamy cię do zrealizowania tego planu z pomocą lekarza. A jak przygotować się do rozmowy z nim właśnie na ten temat, podpowiadamy w tym tekście.