5 minut ruchu i 10 minut snu więcej robi różnicę. Serce ci podziękuje Fot. Unsplash.

Niewielkie korekty codziennych nawyków mogą realnie wpłynąć na zdrowie serca – sugerują nowe badania australijskich naukowców. Wystarczy kilka dodatkowych minut ruchu i snu, by obniżyć ryzyko poważnych chorób.

To brzmi jak banał, ale właśnie takie drobiazgi coraz częściej okazują się kluczowe w profilaktyce zdrowotnej.

Małe zmiany zamiast rewolucji

Badacze, którzy przeanalizowali dane z brytyjskiego Biobanku, postawili proste pytanie, a mianowicie: czy nie trzeba wywracać życia do góry nogami, by zadbać o serce? Wyniki ich pracy opublikowane w "European Journal of Preventive Cardiology" sugerują, że nie. Zamiast radykalnych diet czy wyczerpujących treningów, wystarczą niewielkie, ale konsekwentne zmiany. Na przykład:

10 minut snu więcej, 5 minut dodatkowej aktywności fizycznej, drobna poprawa diety (choćby porcja warzyw więcej).

Taka kombinacja wiązała się z około 10-procentowym spadkiem ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał czy udar.

Styl życia pod lupą naukowców

W badaniu wzięło udział ponad 53 tys. osób, a ich średni wiek wynosił 63 lata. Uczestnicy nosili urządzenia monitorujące aktywność i sen, a także odpowiadali na pytania dotyczące diety. Naukowcy skupili się na trzech kluczowych obszarach, które nazwali skrótem SPAN:

sen (Sleep), aktywność fizyczna (Physical activity), odżywianie (Nutrition).

Każdemu uczestnikowi przypisano wynik od 0 do 100 – im wyższy, tym zdrowszy styl życia. Efekt? Im lepszy wynik SPAN, tym niższe ryzyko problemów z sercem. Osoby z najwyższymi wynikami miały nawet o 50 proc. niższe ryzyko poważnych incydentów.

Idealny scenariusz? Wcale nie ekstremalny

Najkorzystniejsza kombinacja stylu życia wcale nie była przesadnie wymagająca:

8–9,5 godziny snu na dobę, 40–105 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie, zbilansowana dieta.

Taki zestaw nawyków obniżał ryzyko chorób serca aż o 57 proc. Co ważne, naukowcy podkreślają, że nie trzeba od razu osiągać "idealnych" wyników. Każdy krok w dobrą stronę ma znaczenie.

Dlaczego to działa?

Eksperci zwracają uwagę, że elementy stylu życia są ze sobą powiązane. Gorszy sen może zaburzać gospodarkę hormonalną i sprzyjać niezdrowym wyborom żywieniowym. Z kolei regularny ruch poprawia jakość snu.

To efekt domina – zmieniając jedną rzecz, często poprawiamy kolejne.

"Małe zmiany mają znaczenie"

Lekarze nie są zaskoczeni wynikami, ale podkreślają ich wagę. Jak zauważają, nawet 10-procentowa redukcja ryzyka może wydawać się niewielka dla jednej osoby, ale w skali całej populacji oznacza ogromną różnicę.

Jednocześnie eksperci przypominają, że badanie ma charakter obserwacyjny. Pokazuje związek między stylem życia a zdrowiem, ale nie daje stuprocentowej pewności co do przyczynowości. Mimo to przekaz jest jasny – nie trzeba być perfekcyjnym, by zadbać o serce.

Od czego zacząć?

Najważniejszy wniosek z badania jest zaskakująco prosty – zamiast planować wielką życiową rewolucję, lepiej zacząć od drobiazgów:

połóż się spać 10 minut wcześniej, dodaj krótki spacer do swojego dnia, dorzuć warzywa do obiadu.