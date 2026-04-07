5 minut ruchu i 10 minut snu więcej robi różnicę. Serce ci podziękuje Fot. Unsplash.

Niewielkie korekty codziennych nawyków mogą realnie wpłynąć na zdrowie serca – sugerują nowe badania australijskich naukowców. Wystarczy kilka dodatkowych minut ruchu i snu, by obniżyć ryzyko poważnych chorób.

To brzmi jak banał, ale właśnie takie drobiazgi coraz częściej okazują się kluczowe w profilaktyce zdrowotnej.

Małe zmiany zamiast rewolucji

Badacze, którzy przeanalizowali dane z brytyjskiego Biobanku, postawili proste pytanie, a mianowicie: czy nie trzeba wywracać życia do góry nogami, by zadbać o serce? Wyniki ich pracy opublikowane w "European Journal of Preventive Cardiology" sugerują, że nie. Zamiast radykalnych diet czy wyczerpujących treningów, wystarczą niewielkie, ale konsekwentne zmiany. Na przykład:

  • 10 minut snu więcej,
  • 5 minut dodatkowej aktywności fizycznej,
  • drobna poprawa diety (choćby porcja warzyw więcej).

    • Taka kombinacja wiązała się z około 10-procentowym spadkiem ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał czy udar.

    Styl życia pod lupą naukowców

    W badaniu wzięło udział ponad 53 tys. osób, a ich średni wiek wynosił 63 lata. Uczestnicy nosili urządzenia monitorujące aktywność i sen, a także odpowiadali na pytania dotyczące diety. Naukowcy skupili się na trzech kluczowych obszarach, które nazwali skrótem SPAN:

  • sen (Sleep),
  • aktywność fizyczna (Physical activity),
  • odżywianie (Nutrition).

    • Każdemu uczestnikowi przypisano wynik od 0 do 100 – im wyższy, tym zdrowszy styl życia. Efekt? Im lepszy wynik SPAN, tym niższe ryzyko problemów z sercem. Osoby z najwyższymi wynikami miały nawet o 50 proc. niższe ryzyko poważnych incydentów.

    Idealny scenariusz? Wcale nie ekstremalny

    Najkorzystniejsza kombinacja stylu życia wcale nie była przesadnie wymagająca:

  • 8–9,5 godziny snu na dobę,
  • 40–105 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie,
  • zbilansowana dieta.

    • Taki zestaw nawyków obniżał ryzyko chorób serca aż o 57 proc. Co ważne, naukowcy podkreślają, że nie trzeba od razu osiągać "idealnych" wyników. Każdy krok w dobrą stronę ma znaczenie.

    Zobacz także

    Twoje ciało to nie kalkulator. Dlatego proste liczenie kalorii zawsze zawodzi
    Rak żołądka nie wybiera. "Moja mama zmarła, ale innych pacjentów możemy uratować"

    Dlaczego to działa?

    Eksperci zwracają uwagę, że elementy stylu życia są ze sobą powiązane. Gorszy sen może zaburzać gospodarkę hormonalną i sprzyjać niezdrowym wyborom żywieniowym. Z kolei regularny ruch poprawia jakość snu.

    To efekt domina – zmieniając jedną rzecz, często poprawiamy kolejne.

    "Małe zmiany mają znaczenie"

    Lekarze nie są zaskoczeni wynikami, ale podkreślają ich wagę. Jak zauważają, nawet 10-procentowa redukcja ryzyka może wydawać się niewielka dla jednej osoby, ale w skali całej populacji oznacza ogromną różnicę.

    Jednocześnie eksperci przypominają, że badanie ma charakter obserwacyjny. Pokazuje związek między stylem życia a zdrowiem, ale nie daje stuprocentowej pewności co do przyczynowości. Mimo to przekaz jest jasny – nie trzeba być perfekcyjnym, by zadbać o serce.

    Od czego zacząć?

    Najważniejszy wniosek z badania jest zaskakująco prosty – zamiast planować wielką życiową rewolucję, lepiej zacząć od drobiazgów:

  • połóż się spać 10 minut wcześniej,
  • dodaj krótki spacer do swojego dnia,
  • dorzuć warzywa do obiadu.

    • To niewiele. Ale właśnie takie decyzje, powtarzane codziennie, mogą z czasem zrobić ogromną różnicę.