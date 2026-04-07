Leki na odchudzanie zmieniają leczenie otyłości. Ale to nie cudowna droga na skróty

Coraz więcej osób sięga po nowoczesne leki na odchudzanie, licząc na szybkie efekty. Eksperci nie mają wątpliwości: to przełom w medycynie, ale też rozwiązanie, które wymaga świadomości, cierpliwości i zmiany stylu życia.

REKLAMA

Rosnąca popularność farmakologicznego leczenia otyłości nie jest przypadkiem. Dla wielu pacjentów to pierwsze narzędzie, które naprawdę działa. Jednak za spektakularnymi historiami kryje się bardziej złożona rzeczywistość.

Jak działają leki na odchudzanie?

Najgłośniejsze preparaty ostatnich lat, takie jak Ozempic czy Mounjaro, opierają się na mechanizmie, który ingeruje w nasz apetyt.

Ich działanie polega na naśladowaniu hormonów odpowiedzialnych za uczucie sytości, takich jak peptyd glukagonopodobny 1 (GLP-1) oraz glukozozależny polipeptyd insulinotropowy (GIP). Leki te wiążą się ze specjalistycznymi cząsteczkami na powierzchni naszych komórek, znanymi jako receptory GLP-1 i GIP, które odgrywają kluczową rolę w informowaniu organizmu o tym, że otrzymał wystarczającą ilość pożywienia. W praktyce oznacza to jedno – organizm szybciej "uznaje", że zjadł wystarczająco dużo. Efekt? Mniej jedzenia, mniej kalorii i – w konsekwencji – spadek masy ciała.

REKLAMA

– GLP-1 działają jak "chemiczna tarcza", która chroni jednostki przed naszym współczesnym środowiskiem otyłości, pełnym taniej, wysokokalorycznej żywności – mówi Naveed Sattar, profesor medycyny kardiometabolicznej na Uniwersytecie w Glasgow i kierownik brytyjskiego rządowego programu Obesity Healthcare Goals.

U części pacjentów efekty pojawiają się już po kilku tygodniach, a w dłuższej perspektywie możliwa jest utrata nawet 14–20 proc. masy ciała. Nie wszyscy jednak reagują tak samo, bowiem nawet co dziesiąta osoba może nie odczuć wyraźnych efektów.

REKLAMA

To działa… dopóki bierzesz lek

Jedna z najważniejszych kwestii, o których często się nie mówi – te leki nie "leczą" otyłości raz na zawsze. Po ich odstawieniu waga w wielu przypadkach wraca i to szybciej, niż mogłoby się wydawać. Niedawne badanie, opublikowane na łamach prestiżowego "BMJ", wykazało, że powrót do prawidłowej masy ciała następuje nawet cztery razy szybciej po odstawieniu leków odchudzających w porównaniu z osobą, która zakończyła program odchudzania skoncentrowany na zmianie zachowania.

Zdaniem ekspertów mechanizmy odpowiadające za taki stan rzeczy są złożone.

REKLAMA

Z jednej strony dawna waga szybko powraca z powodu zjawiska, określanego mianem "hałasu żywieniowego" (z ang. food noise), które polega na uporczywych i natrętnych myślach o jedzeniu. Z drugiej strony nie bez znaczenia są też hormony. Próba utraty wagi wyzwala silną reakcję hormonalną, która nakazuje organizmowi odzyskać tę wagę. Z tego powodu mózg interpretuje spadek kalorii jako niedobór energii, więc po odstawieniu leków odchudzających wzrasta poziom hormonów stymulujących apetyt, a jednocześnie spada tempo spalania energii – tempo metabolizmu.

Efekt? Nawet 60 proc. utraconej wagi może wrócić w ciągu roku.

Dlatego lekarze coraz częściej mówią wprost, że dla wielu pacjentów to leczenie długoterminowe, a nie kilkumiesięczna kuracja.

Styl życia nadal ma znaczenie

Choć farmakologia daje ogromne możliwości, nie zastąpi podstaw, czyli diety, ruchu i codziennych nawyków.

Eksperci w niedawno opublikowanym przeglądzie naukowym w "Obesity Reviews" podkreślają, że najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy leki są tylko jednym z elementów terapii. Bez zmiany stylu życia pojawia się ryzyko niedoborów – zwłaszcza białka, witamin i minerałów. To szczególnie ważne, bo zmniejszony apetyt oznacza nie tylko mniej kalorii, ale też mniej składników odżywczych. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do osłabienia organizmu czy utraty masy mięśniowej.

REKLAMA

– Musimy upewnić się, że ludzie spożywają wystarczającą ilość białka i wszystkie niezbędne witaminy oraz minerały. Nie chcemy długoterminowych, niezamierzonych konsekwencji, takich jak osłabienie i utrata masy mięśniowej. Nie chcemy zastępować jednego problemu zdrowotnego innym – mówi Marie Spreckley, dietetyczka i behawiorystka z Uniwersytetu Cambridge i główna autorka raportu.

Małe kroki zamiast rewolucji

Ciekawym podejściem są tzw. mikrokroki, czyli niewielkie, codzienne zmiany. Zamiast radykalnych diet – proste decyzje:

zamiana słodzonych napojów na wodę, krótki spacer zamiast kolejnej godziny przed ekranem, ograniczenie kofeiny po południu.

REKLAMA

Brzmi banalnie, ale badania opublikowane na łamach "JAMA Network Open" pokazują, że właśnie takie działania najczęściej prowadzą do trwałych efektów.

– Osiągnięcie optymalnego stanu zdrowia wymaga znacznie więcej niż tylko farmakoterapii. Odkryliśmy, że dawanie ludziom tych drobnych bodźców może być bardzo skuteczne – mówi Maya Adam, profesor pediatrii klinicznej w Stanford School of Medicine, która brała udział w badaniu.

Kluczowe jest jedno – regularność.

Skutki uboczne – o tym też trzeba mówić

Jak każdy lek, także te stosowane w leczeniu otyłości mają skutki uboczne.

REKLAMA

Najczęstsze to problemy żołądkowo-jelitowe, ale pojawiają się też poważniejsze sygnały, takie jak zwiększone ryzyko zapalenia trzustki czy kamicy żółciowej. Wśród osób mało aktywnych fizycznie może także dochodzić do utraty masy mięśniowej.

Z drugiej strony badania wskazują również na korzyści – poprawę zdrowia serca, mniejszą liczbę infekcji, niższe ryzyko nadużywania leków, a nawet mniejsze prawdopodobieństwo demencji. Wykazano również, że poprawiają one bezdech senny, zapalenie stawów i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Bilans? Dla wielu pacjentów – zwłaszcza z otyłością i chorobami współistniejącymi – korzyści przeważają nad ryzykiem. Ale decyzja zawsze powinna być indywidualna.

REKLAMA

Nie ma drogi na skróty

Światowa medycyna jest zgodna, że same leki nie rozwiążą problemu otyłości. To choroba przewlekła, która wymaga kompleksowego podejścia.

Farmakoterapia może być potężnym wsparciem – czasem wręcz przełomowym. Ale bez zmiany nawyków i środowiska, w którym żyjemy, efekty będą nietrwałe.