Zmiany klimatu zwiększają ryzyko powikłań ciąży. To cichy kryzys zdrowia dzieci Fot. Unsplash.

Coraz więcej badań wskazuje, że rosnące temperatury, zanieczyszczenia powietrza i ekstremalne zjawiska pogodowe realnie wpływają na przebieg ciąży i zdrowie noworodków. To problem, który jeszcze niedawno był marginalizowany – dziś staje się jednym z kluczowych wyzwań zdrowia publicznego.

Zmiany klimatu przestają być abstrakcyjnym zagrożeniem dla przyszłych pokoleń. Coraz wyraźniej widać, że wpływają na zdrowie już od pierwszych chwil życia – jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat.

Ciąża w warunkach stresu klimatycznego

Ciąża to szczególny okres, w którym organizm kobiety przechodzi intensywne zmiany. Rośnie objętość krwi, przyspiesza metabolizm, zmienia się gospodarka hormonalna. To wszystko sprawia, że przyszłe matki są bardziej wrażliwe na czynniki środowiskowe – zwłaszcza na wysoką temperaturę.

Upały nie są więc tylko kwestią dyskomfortu. Mogą prowadzić do odwodnienia, zaburzeń krążenia i ograniczenia przepływu krwi przez macicę. W praktyce oznacza to gorsze dostarczanie tlenu i składników odżywczych do płodu.

Do tego dochodzą zanieczyszczenia powietrza – pyły zawieszone, ozon czy dwutlenek azotu, które pochodzą ze źródeł miejskich, spalania paliw kopalnych oraz pożarów lasów, a główną przyczyną tych zanieczyszczeń są ruch uliczny, fabryki i piece opalane drewnem. Te drobne cząsteczki mogą przenikać do krwiobiegu i zaburzyć przepływ krwi między matką a łożyskiem oraz wpływać na rozwój płodu.

Narażenie na te czynniki wiąże się również z ogólnoustrojowym stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym, dysfunkcją śródbłonka i zaburzeniami regulacji naczyniowej, które mogą upośledzać funkcjonowanie łożyska.

Biologia ciąży pod presją

Mechanizmy, przez które klimat wpływa na ciążę, są złożone i wielopoziomowe. Wysokie temperatury mogą aktywować tzw. oś HPA (podwzgórze–przysadka–nadnercza), odpowiedzialną za reakcję na stres. Efektem jest wzrost poziomu kortyzolu – hormonu, który w nadmiarze może zaburzać rozwój płodu.

Zanieczyszczenia środowiska dodatkowo komplikują sytuację. Niektóre substancje działają jak tzw. disruptory hormonalne, czyli związki zakłócające naturalną równowagę hormonalną organizmu. Mogą one przenikać przez łożysko i wpływać na rozwój układu immunologicznego i hormonalnego dziecka. W efekcie organizm płodu "uczy się" funkcjonować w warunkach stresu, co może mieć konsekwencje nie tylko w życiu płodowym, ale i później.

Twarde dane – większe ryzyko powikłań

To nie są już tylko hipotezy, bowiem badania epidemiologiczne pokazują wyraźny związek między zmianami klimatu a przebiegiem ciąży. Przykładowo duża metaanaliza badań opublikowana w 2022 r. na łamach "Current Environmental Health Reports" wykazała, że każdy wzrost temperatury o 1°C zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu o około 4 proc. Według ekspertów w przypadku fal upałów ryzyko to może rosnąć nawet o ponad 25 proc.

Podobne zależności obserwuje się w przypadku zanieczyszczeń powietrza. Badania z 2025 r. opublikowane na lamach "Nature Medicine" wykazały z kolei, że ekspozycja na drobne cząsteczki stałe (PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra), ozon i dwutlenek azotu wiąże się z:

większym ryzykiem przedwczesnego porodu, niższą masą urodzeniową dziecka, zaburzeniami wzrostu płodu.

Pojawiają się też sygnały o tym, że ekspozycja na wysokie temperatury wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy ciążowej, nadciśnienia tętniczego, wad wrodzonych i poronień, choć w tych obszarach wyniki badań nie zawsze są jednoznaczne.

Ekstremalne zjawiska pogodowe uderzają najmocniej

Nie można też zapomnieć, że zmiany klimatu to nie tylko temperatura. To także powodzie, susze, pożary i huragany, które destabilizują całe systemy społeczne.

Dla kobiet w ciąży oznacza to często ograniczony dostęp do opieki medycznej, gorsze warunki żywieniowe i silny stres psychiczny. A ten – jak pokazują wspomniane badania – również ma realny wpływ na rozwój płodu. Co więcej, zmiany klimatu mogą również wywoływać kaskadowe skutki pośrednie, takie jak przesiedlenia oraz zwiększone narażenie na choroby zakaźne.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że skutki zmian klimatu najmocniej odczuwają osoby o niższym statusie ekonomicznym. Brak dostępu do klimatyzacji, gorsze warunki mieszkaniowe czy utrudniony kontakt z lekarzem dodatkowo zwiększają ryzyko powikłań.

Co można zrobić już teraz?

Choć skala problemu jest globalna, część działań można podjąć na poziomie indywidualnym. Eksperci wskazują na kilka podstawowych zasad:

regularne nawadnianie organizmu, unikanie przebywania na słońcu w czasie największych upałów, korzystanie z chłodnych lub klimatyzowanych pomieszczeń, ograniczenie ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza (np. w dni smogowe).

Równolegle potrzebne są działania systemowe – od poprawy jakości powietrza po dostosowanie opieki prenatalnej do nowych realiów klimatycznych. Zdaniem ekspertów interwencje na poziomie polityki, w tym redukcja emisji, infrastruktura odporna na zmiany klimatu i ukierunkowana ochrona grup wysokiego ryzyka, mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia ryzyka długoterminowego.

Nauka wciąż szuka odpowiedzi

Chociaż liczba badań rośnie, naukowcy wciąż podkreślają, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Problemem jest m.in. różnorodność metod badawczych i trudność w precyzyjnym mierzeniu ekspozycji na czynniki środowiskowe – istnieje wiele różnic w sposobie, w jaki naukowcy mierzą temperaturę, monitorują zanieczyszczenia i klasyfikują ekstremalne zjawiska pogodowe, co utrudnia porównywanie ich wyników.

Brakuje też długoterminowych analiz, które pokazałyby, jak wpływ klimatu na ciążę przekłada się na zdrowie dzieci w kolejnych latach życia.

Wnioski – zdrowie zaczyna się przed narodzinami