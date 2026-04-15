Co powoduje wypadanie włosów u kobiet? Hormony i wiek pod lupą

Wypadanie włosów u kobiet to problem, który rzadko ma jedną przyczynę. Za przerzedzaniem fryzury stoją zwykle złożone procesy biologiczne – od działania hormonów po genetykę i zmiany związane z wiekiem.

Choć często traktujemy włosy wyłącznie jako element wyglądu, ich kondycja bywa czułym wskaźnikiem tego, co dzieje się w organizmie.

Jak działa cykl wzrostu włosa?

Każdy włos przechodzi przez trzy fazy: wzrostu (anagen), przejściową (katagen) i spoczynku (telogen). To naturalny rytm, który trwa przez całe życie. Problem zaczyna się wtedy, gdy proporcje między tymi fazami zostają zaburzone – na przykład zbyt wiele włosów jednocześnie przechodzi w fazę spoczynku i zaczyna wypadać.

Mieszek włosowy, choć mikroskopijny, jest złożonym "mini-organem". Reaguje na sygnały hormonalne, metaboliczne i środowiskowe, a jego aktywność może zmieniać się w zależności od etapu życia.

Hormony, to niewidzialny regulator włosów

Już w okresie dojrzewania hormony zaczynają odgrywać kluczową rolę. Androgeny – w tym dihydrotestosteron (DHT) – wpływają na to, jakie włosy rosną na ciele i głowie. U niektórych kobiet mieszki włosowe są bardziej wrażliwe na te hormony, co może prowadzić do ich stopniowego osłabienia. Z kolei estrogeny działają ochronnie, czyli wydłużają fazę wzrostu włosa i wspierają jego gęstość. To właśnie dlatego równowaga hormonalna ma tak duże znaczenie dla kondycji włosów.

Ciąża i połóg – kiedy włosy najpierw zachwycają, potem wypadają

W czasie ciąży wiele kobiet zauważa, że ich włosy stają się gęstsze i mocniejsze. To efekt wysokiego poziomu estrogenów, które zatrzymują włosy w fazie wzrostu.

Problem pojawia się po porodzie. Gwałtowny spadek hormonów sprawia, że wiele włosów jednocześnie przechodzi w fazę telogenu. Efekt? Intensywne wypadanie, które zaczyna się zwykle po kilku miesiącach od porodu. Choć może być niepokojące, w większości przypadków jest to proces przejściowy.

Dorosłość i genetyka – ciche przerzedzanie

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty włosów u kobiet jest tzw. łysienie androgenowe typu żeńskiego. Objawia się stopniowym przerzedzaniem włosów, szczególnie w okolicach przedziałka i czubka głowy.

Nie zawsze jednak chodzi o poziom hormonów – często kluczowa jest genetyczna wrażliwość mieszków włosowych. Nawet przy prawidłowych wynikach badań włosy mogą reagować na androgeny silniej niż powinny.

Dodatkowo znaczenie mają choroby współistniejące, takie jak zespół policystycznych jajników, insulinooporność czy otyłość. To one mogą nasilać problem, wpływając na gospodarkę hormonalną i metabolizm.

Menopauza – kiedy zmienia się wszystko

Menopauza to kolejny moment przełomowy. Spadek poziomu estrogenów skraca fazę wzrostu włosa i sprawia, że staje się on cieńszy, słabszy i bardziej podatny na wypadanie. Jednocześnie zmienia się proporcja między estrogenami a androgenami – na korzyść tych drugich. To może nasilać proces miniaturyzacji mieszków włosowych, czyli stopniowego "kurczenia się" włosów.

Do tego dochodzą inne czynniki związane z wiekiem, czyli gorsze ukrwienie skóry głowy, stres oksydacyjny czy mniejsza dostępność składników odżywczych.

Dlaczego nie ma jednej odpowiedzi?

Wypadanie włosów u kobiet to zjawisko wieloczynnikowe. Na różnych etapach życia dominują inne mechanizmy, od burzy hormonalnej w ciąży, przez genetyczne predyspozycje, aż po zmiany związane z menopauzą.