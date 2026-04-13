Odpowiednia dieta może łagodzić objawy refluksu. To prostsze niż myślisz Fot. Unsplash.

Refluks żołądkowo-przełykowy to problem, który potrafi skutecznie uprzykrzyć codzienność – od piekącej zgagi po uporczywy kaszel. Dobra wiadomość? W wielu przypadkach klucz do poprawy leży… na talerzu.

REKLAMA

Zmiana diety i nawyków żywieniowych to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod ograniczania objawów refluksu. U części osób wystarczy ona, by znacząco poprawić komfort życia.

Czym właściwie jest refluks?

Choroba refluksowa przełyku (GERD), czyli znana potocznie jako refluks, pojawia się wtedy, gdy kwas żołądkowy cofa się do przełyku. Dzieje się tak najczęściej z powodu nieprawidłowego działania mięśnia oddzielającego przełyk od żołądka.

Efekt? Znany wielu osobom zestaw objawów – zgaga, pieczenie w klatce piersiowej, kwaśny posmak w ustach, a czasem także trudności w przełykaniu czy przewlekły kaszel.

REKLAMA

Produkty, które mogą nasilać refluks

Jeszcze niedawno osobom z refluksem zalecano restrykcyjną, "mdłą" dietę. Dziś wiadomo, że nie trzeba aż tak daleko iść – wystarczy unikać konkretnych wyzwalaczy.

Na czarnej liście najczęściej znajdują się:

tłuste i smażone potrawy – długo zalegają w żołądku, zwiększając ryzyko cofania się treści pokarmowej, ostre przyprawy i pikantne dania – mogą podrażniać przełyk, cytrusy i produkty kwaśne – np. sosy pomidorowe czy ocet czekolada i kofeina – rozluźniają dolny zwieracz przełyku, cebula i mięta pieprzowa – często niedoceniane, a problematyczne, napoje gazowane i alkohol – sprzyjają nasileniu zgagi.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że każdy z tych produktów musi szkodzić każdemu. Kluczowe jest obserwowanie własnego organizmu – czasem wystarczy wyeliminować jeden składnik, by poczuć różnicę.

Co jeść, żeby złagodzić objawy?

Na szczęście lista bezpiecznych produktów jest długa i wcale nie musi oznaczać kulinarnej nudy. Zdaniem ekspertów w codziennej diecie warto postawić na:

owoce niecytrusowe – banany jabłka , gruszki, melony, warzywa – najlepiej świeże lub lekko przetworzone, chude mięso – pieczone, duszone lub grillowane, produkty pełnoziarniste – płatki owsiane, brązowy ryż, pieczywo pełnoziarniste, orzechy, tłuste ryby. zdrowe tłuszcze – oliwa z oliwek, awokado

REKLAMA

To dieta, która nie tylko wspiera walkę z refluksem, ale też wpisuje się w ogólne zasady zdrowego odżywiania.

Nawyki, które robią ogromną różnicę

To, co jesz, to jedno. Równie ważne jest jednak jak jesz.

Eksperci zwracają uwagę na kilka prostych zasad:

jedz mniejsze, ale częstsze posiłki, unikaj leżenia bezpośrednio po jedzeniu, nie trenuj intensywnie tuż po posiłku, zrezygnuj z jedzenia na 3–4 godziny przed snem, spróbuj spać na lewym boku, co może ograniczyć refluks.

To drobne zmiany, które często przynoszą zaskakująco duże efekty.

Najważniejsze, to słuchać swojego organizmu

Nie ma jednej uniwersalnej diety dla wszystkich zmagających się z refluksem. To, co szkodzi jednej osobie, dla innej może być neutralne. Dlatego coraz częściej zaleca się prowadzenie prostego dziennika żywieniowego. Pozwala on szybko wychwycić produkty wywołujące objawy i świadomie je ograniczyć.