Odchudzanie zależy od tego, jak myślisz o jedzeniu. Smakołyki, wbrew pozorom, mogą pomóc Fot. Unsplash.

Liczy się nie tylko to, co trafia na talerz, ale też to, co dzieje się w głowie. Coraz więcej badań pokazuje, że sposób, w jaki postrzegamy jedzenie, może wpływać na uczucie głodu, sytości, a nawet tempo metabolizmu. I wbrew intuicji – odrobina przyjemności może działać na naszą korzyść.

Zanim jednak uznamy to za kolejną modną teorię, warto przyjrzeć się temu bliżej. Bo sprawa jest mniej oczywista, niż się wydaje.

Smak kontra rozsądek

W teorii wszystko jest proste. W praktyce – już niekoniecznie.

Stajemy przed wyborem – zwykły batonik albo jego "fit" wersja. Decyzja powinna być oczywista. A jednak często nie jest. Organizm nie działa jak kalkulator. Ewolucja zrobiła swoje. Ciągnie nas do cukru i kalorii, bo były one gwarancją przetrwania. Problem w tym, że dziś żyjemy w świecie nadmiaru. Przetworzona żywność jest wszędzie, a badania pokazują, że każda porcja przetworzonej żywności uderza w serce, a skala ryzyka zaskakuje. Do tego dochodzi poczucie winy. Psycholożka Ashley Gearhardt porównuje takie jedzenie do koncertu heavymetalowego – jest głośne, intensywne, zagłusza wszystko inne. Nawet naturalne smaki.

Głód zaczyna się w głowie – psychologia sytości

To, co naprawdę zmienia reguły gry, to odkrycia z pogranicza psychologii i fizjologii. W jednym z eksperymentów bowiem uczestnicy dostali identyczny koktajl. Bez różnic w składzie. Jednej grupie powiedziano, że to niskokaloryczny napój, drugiej – że to wysokokaloryczna, "rozpustna" przyjemność. Efekt był zaskakujący.

Osoby przekonane, że piją coś kalorycznego, odczuwały większą sytość. Ich poziom greliny – hormonu głodu – spadał wyraźniej. Innymi słowy, ich organizm reagował nie na faktyczną liczbę kalorii, lecz na przekonanie o ich ilości. To fundamentalna zmiana perspektywy. Bo pokazuje, że restrykcyjne myślenie o jedzeniu może przynieść odwrotny skutek.

"Zdrowe" nie zawsze znaczy sycące

Podobny mechanizm widać w etykietach produktów. Uczestnicy badań z 2010 r., opublikowanych na łamach "Journal of Consumer Research", jedli te same batoniki. Jedne nazwano "zdrowymi", inne "smacznymi". Różnica? Tylko w opisie. Ci, którzy wybrali "zdrowe", szybciej czuli niedosyt. I częściej sięgali po kolejne przekąski. To pokazuje, że samo słowo "zdrowe" może obniżać nasze oczekiwania wobec jedzenia.

A jeśli spodziewamy się czegoś nijakiego, trudniej o satysfakcję. Nawet jeśli fizycznie zjedliśmy tyle samo. To zresztą nie pierwsza taka obserwacja – zdrowa żywność pod lupą to coś, co może znaczyć zupełnie coś innego, niż myślisz, bo kontekst potrafi przewartościować nawet najprostsze wybory.

Większość diet opiera się na jednym schemacie – ograniczeniach. Mniej cukru, mniej tłuszczu, mniej kalorii. Brzmi sensownie. Problem w tym, że ciało nie lubi deficytu. Stały niedosyt prowokuje nadrabianie. Pojawia się napad jedzenia, potem wyrzuty sumienia. W efekcie błędne koło się zamyka.

Do tego metabolizm zwalnia. Organizm oszczędza energię, jakby szykował się na trudne czasy. Co ciekawe, eksperymenty pokazują, że nawet 6 tygodni bez cukru i mózg żąda resetu, a tydzień trzeci zmienia wszystko – co tylko dowodzi, jak silnie nasze nawyki potrafią się ułożyć w sztywne schematy.

Efekt? Im bardziej się pilnujemy, tym trudniej utrzymać wagę.

Przyjemność jako strategia żywieniowa

Oczywiście to nie znaczy, że dieta przestaje mieć znaczenie. Wręcz przeciwnie. Chodzi jednak o zmianę podejścia.

Zdaniem ekspertów zamiast obsesyjnie liczyć kalorie, warto skupić się na jakości jedzenia i własnych odczuciach. Warzywa, białko, nieprzetworzone produkty – to fundament. Ale fundament nie musi wykluczać przyjemności. Wręcz przeciwnie. Sporadyczne sięganie po ulubione smakołyki, bez poczucia winy, może pomóc utrzymać równowagę.

Badacze mówią wręcz o „przyzwoleniu na przyjemność” – podejściu, które pomaga odzyskać kontrolę, zamiast ją odbierać. To zresztą szerszy trend – cała historia o przyjemności jedzenia opowiedziana przez Maczfit pokazuje, że jedzenie coraz częściej traktujemy nie tylko jako paliwo, ale i jako doświadczenie zmysłowe.

To stoi w kontrze do kultury diet. I właśnie dlatego działa.

Jedzenie to coś więcej niż kalorie – zmiana relacji z talerzem

Ostatecznie chodzi o coś prostego, choć trudnego do wdrożenia – zmianę relacji z jedzeniem. Jeśli traktujemy każdy posiłek jak równanie matematyczne, łatwo zgubić sygnały wysyłane przez ciało. Co więcej, badania nad tym, jak żywność wysoko przetworzona i starzenie się komórek się ze sobą wiążą, każą uważać, co jesz – bo długofalowe skutki sięgają znacznie głębiej niż waga na łazienkowej wadze. Jeśli natomiast zwolnimy, zaczniemy jeść uważniej – nagle okazuje się, że możemy osiągnąć więcej, jedząc… mniej restrykcyjnie. Paradoks? Trochę tak. Czasem jednak trzeba sobie odpuścić, żeby wreszcie przestać walczyć.