Odstawisz cukier na sześć tygodni? Efekty potrafią zaskoczyć Fot. Unsplash.

Cukier jest dziś wszędzie. W słodyczach – to oczywiste. Ale też w produktach, które uchodzą za neutralne. Jogurt, sos, pieczywo. Co się stanie, jeśli na sześć tygodni całkowicie odetniesz jego dodaną formę? Jedna decyzja, a konsekwencje sięgają dalej, niż myślisz.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Nadmiar cukru to standard współczesnej diety. Wiadomo, szkodzi zębom. Pogarsza zdrowie. Coraz częściej mówi się też o jego wpływie na funkcje poznawcze i to w dłuższej perspektywie.

Pierwsze dni bez cukru działają jak zimny prysznic. Nagle widać, jak mocno organizm był do niego przywiązany.

Cukier czai się tam, gdzie go nie szukasz

Brzmi prosto – odstawić cukier. W praktyce to niemal śledztwo prowadzone między półkami sklepowymi. Czytasz etykiety. Sprawdzasz składy. I szybko okazuje się, że cukier nie znajduje się tylko w batonach, czy napojach. Jest w chlebie. W gotowych sosach. W daniach "na szybko".

REKLAMA

Taka kromka potrafi mieć ponad gram cukru. Gotowe spaghetti – jeszcze więcej. Nawet zwykła kanapka z delikatesów bywa słodsza, niż powinna. Problem nie dotyczy więc deserów. Form cukru jest wiele. Glukoza, fruktoza, laktoza, sacharoza. Do tego cukry wolne – najbardziej problematyczne. W sokach, syropach, miodzie. Łatwo przyswajalne i to one robią największe spustoszenie. To kwestia całego modelu jedzenia, który premiuje łatwą, natychmiastową słodycz. I to słodycz, do której dziś dostęp do niego jest niemal nieograniczony. I bardzo tani.

Nic dziwnego, że statystyki lecą w górę. Spożycie cukru w krajach zachodnich dawno przekroczyło rozsądne granice. I to dopiero punkt wyjścia.

REKLAMA

Pierwsze dni – głód, irytacja i puste półki

Początek jest trudny. Wielu uważa, że najtrudniejszy – ciągła ochota na coś słodkiego (zwłaszcza w sytuacjach towarzyskich). Nic dziwnego, bo organizm domaga się swojego. Domaga się tego, do czego był przyzwyczajony. Pojawia się rozdrażnienie, spadki nastroju, a nawet coś na kształt głodu konkretnego smaku.

Nie chodzi tylko o smak. Cukier wpływa na mózg i aktywuje układ nagrody. Podnosi poziom dopaminy. Daje przyjemność i uczy, żeby ją powtarzać. Im częściej sięgasz po słodkie, tym silniejsza reakcja. I tym trudniej przestać. Tworzy się pętla. Samonapędzająca się. Z czasem nawet owoce przestają wystarczać. Wydają się "za mało słodkie". To też się zmienia, ale dopiero po odstawieniu cukru. Niektórym osobom pomagały w takich przypadkach zamienniki (np. Smoothie z banana i jagód).

REKLAMA

Co ciekawe, po gwałtownych spadkach cukru rośnie głód. I to konkretny – na szybkie kalorie. To tłumaczy, dlaczego słodkie przekąski często nakręcają kolejne. To biochemia, nie kaprys. Dlatego ręka sama wędruje do lodówki. Nie z głodu. Z potrzeby "czegoś słodkiego". Kiedy tego nie ma, pojawia się pustka. Jakby z dnia zniknął drobny rytuał, coś znajomego i powtarzalnego.

Organizm adaptuje się szybciej, niż się wydaje. Po kilku dniach coś się zmienia. Energia przestaje skakać. Nie ma już nagłych wzlotów i równie gwałtownych spadków. To efekt stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Bez nagłych wzrostów i spadków cukru organizm pracuje równiej. Mniej senności po obiedzie, mniej rozdrażnienia, więcej przewidywalności. Nie oznacza to euforii. Raczej spokojniejszy, bardziej stabilny rytm dnia.

Trzy tygodnie później – zmienia się smak

W okolicach trzeciego tygodnia dzieje się coś zaskakującego. Dla wielu osób to moment przełomowy. Kubki smakowe zaczynają się "resetować"… Dosłownie. Owoce wydają się intensywniejsze. Jabłko potrafi smakować jak deser. Produkty, które wcześniej były nijakie, nagle zyskują charakter. To moment, w którym ochota na słodycze wyraźnie słabnie. Nie znika całkowicie, ale przestaje dominować.

Zmiany nie kończą się na języku i poziomie energii. Organizm pracuje inaczej. Słodkie jedzenie szybko podnosi poziom glukozy we krwi. To normalne. Ale powtarzane zbyt często przestaje być obojętne. Rośnie ryzyko insulinooporności. A potem cukrzycy typu 2. Jednak lista powiązań jest dłuższa. Zdaniem ekspertów bowiem dieta bogata w cukier sprzyja m.in.:

REKLAMA

próchnicy, stanom zapalnym, odkładaniu tłuszczu w wątrobie, otyłości, wahaniom nastroju i większemu ryzyku depresji

Mówi się nawet o tym, że dieta bogata w cukier może prowadzić do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Nawet nowotworów. Brzmi jak przesada, ale dane są coraz bardziej jednoznaczne.

Z kolei ograniczenie cukru odwraca część tych procesów. Poprawia wrażliwość na insulinę. Obniża trójglicerydy. Uspokaja metabolizm. Co ważne, pierwsze efekty widać szybko. Czasem już po kilkunastu dniach można odczuć zmiany – niższe ciśnienie, lepsza kontrola apetytu, więcej stabilnej energii.

REKLAMA

To wciąż temat dyskusji w świecie nauki, ale jedno jest pewne – działa podobnie. Spożywanie cukru zwiększa poziom dopaminy. To neuroprzekaźnik, który odpowiada za uczucie nagrody. Im częściej go dostarczamy, tym bardziej mózg się do tego przyzwyczaja. I tym trudniej przestać.

Powstaje pętla:

cukier → przyjemność → potrzeba powtórzenia → jeszcze więcej cukru.

Wyjście z niej wymaga czasu. I cierpliwości. Ale jest możliwe.

Sześć tygodni później – powrót do "ustawień fabrycznych"

Po sześciu tygodniach zmiana jest wyraźna. Słodycze przestają być codziennym odruchem. Produkty z dodatkiem cukru zaczynają wydawać się przesadnie słodkie. Zbyt intensywne. Wiele osób mówi wtedy o "odzyskaniu kontroli" nad własnym ciałem. Własnym życiem.

REKLAMA

Nie chodzi o zakaz na zawsze. Raczej o wybór. Świadomy, a nie automatyczny. Co ciekawe, powrót do cukru często rozczarowuje. Smak, który kiedyś dawał przyjemność, staje się zbyt ciężki. A zaraz po nim pojawia się coś znajomego – spadek energii.