Granicę wytrzymałości można określić już przy urodzeniu. Mit "niezniszczalnego" sportowca podważony? Fot. Unsplash.

Czy to, jak zaczynamy życie, może decydować o tym, jak daleko zajdziemy na trasie ultramaratonu? Nowe badania sugerują, że tak. I prowadzą w miejsce, którego mało kto się spodziewał.

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak prowokacja wobec całej kultury sportów wytrzymałościowych. Przez lata powtarzano przecież jedno – granice są po to, by je przesuwać. Sport wytrzymałościowy wyrósł na tej idei. Karmi się nią do dziś.

Wytrzymałość zapisana w biologii?

Człowiek od dawna uchodzi za "maszynę do biegania". Antropolodzy nie mają wątpliwości – zdolność pokonywania długich dystansów była dla naszych przodków kwestią przetrwania. W świecie łowiecko-zbierackim liczyła się nie tylko siła. Często ważniejsza była wytrzymałość.

Badanie opublikowane na łamach "Frontiers in Ecology and Evolution" i prowadzone przez Alison Murray, antropolożkę biologiczną z Uniwersytetu Wiktorii, wprowadza jednak rysę w tym obrazie. Naukowcy zaczynają zadawać niewygodne pytania. Czy istnieje punkt, którego nie da się przekroczyć bez ceny? I czy ten limit może być zapisany w organizmie już na starcie życia?

Badacze skierowali uwagę na narząd, który rzadko trafia na pierwsze strony sportowych analiz – nerki. To one filtrują krew. To one pilnują równowagi płynów. W warunkach ekstremalnego wysiłku ich rola staje się kluczowa.

Ultramaratony, czyli biegi dłuższe niż 42,2 km, odbywają się często w skrajnym upale. Trwają godzinami. Organizm pracuje wtedy na najwyższych obrotach, a nerki mocno wtedy "obrywają". Przeciążenia, mikrouszkodzenia – to nie są rzadkie scenariusze.

– (…) Nasze nowe badania sugerują, że ekstremalne wydarzenia wytrzymałościowe mogą zbliżać niektóre układy wewnętrzne do ich granic, niż wcześniej sądzono – zauważa Murray.

Najciekawszy wniosek nie dotyczy jednak samego wysiłku. Chodzi o coś znacznie wcześniejszego – masę urodzeniową. Ten parametr od lat funkcjonuje jako wskaźnik ryzyka różnych chorób w dorosłości. Teraz pojawia się w zupełnie innym kontekście. Może mieć związek z tym, jak ciało radzi sobie w skrajnych warunkach.

Naukowcy analizowali próbki krwi ultramaratończyków przed i po biegu. Skupili się na biomarkerach pracy nerek. Efekt? Najmniej oznak uszkodzeń notowano u osób z masą urodzeniową około 3,6 kg. Odchylenia w obie strony działały na niekorzyść. Zarówno niższa, jak i wyższa masa wiązała się z większym ryzykiem przeciążenia nerek podczas wysiłku.

Czy można "przetrenować" organizm?

Wnioski nie są ostateczne. Ale prowokują pytanie, którego wielu wolałoby nie słyszeć – czy można przesadzić z treningiem?

Popularność ultramaratonów rośnie. Coraz więcej osób szuka granic – i chce je przekraczać. W tym świecie sugestia, że istnieje twardy limit, budzi opór. Podkopuje fundamenty tej filozofii. A jednak biologia może mieć w tej sprawie ostatnie słowo.

To nie jest wezwanie do bezruchu. Wręcz przeciwnie – aktywność fizyczna pozostaje jednym z filarów zdrowia. Problem zaczyna się gdzie indziej. W przekonaniu, że ciało można dowolnie "podkręcać".